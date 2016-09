Den Protest gegen die Abkommen TTIP und CETA ließen sich auch die Münchner nicht nehmen, ein Demonstrationszug startete am Samstag trotz Dauerregen. Tausende kamen zum Ort der Auftaktkundgebung, der Odeonshalle. Ein für die Stadt ungewohnt großer, bunter Zug – die Veranstalter sprechen von 25.000 Teilnehmern – bewegte sich in der Folge durch die pittoreske Maximilianstraße in Richtung Isar. Die Spitze des Zuges bildeten Traktoren der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) mit großen Aufschriften wie »TTIP und CETA brauch ma net – is nur für Konzerne guad«. Unter den vielen Fahnen und Transparente fielen insbesondere gelbe Plakate von zahlreichen »TTIP-freien« bayerischen Kommunen ins Auge, darunter etwa Traunstein, Freising, Rosenheim, Coburg oder Tuntenhausen.

Auf der Auftaktkundgebung hatte die bayerische SPD-Europaparlamentsabgeordnete Maria Noichl, eine erklärte CETA-Gegnerin, gesprochen. Die von der Sozialdemokratie beschlossenen roten Linien bezüglich CETA seien eindeutig überschritten worden, so Noichl. Sie hatte ihren Parteivorsitzenden Sigmar Gabriel aufgefordert, keine vorläufige Anwendung des Vertrags zuzulassen. Die Bäuerin Gertraud Gafus, Bundesvorsitzende der AbL, hatte in breitem Bayrisch erklärt, die »Freihandelsabkommen« würden gemacht, »damit die Reichen noch reicher werden«. Dagegen müsse weiterhin Widerstand »von unten« organisiert werden.

Viel Beifall bekam der bayerische Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Matthias Jena. Er sprach auf der Abschlußkundgebung. In seiner Rede erklärte er in Bezug auf CETA, das Abkommen erst zu ratifizieren und dann darüber weiter verhandeln zu wollen, sei »ein schlechter Witz«. Das Vertragswerk müsse darum abgelehnt werden. Mit dem Abkommen drohe eine »massive Machtverschiebung zu Lasten der gewählten Parlamente«. Jena hob auch hervor, dass in dem Vertrag keine Strafen vorgesehen seien, wenn Konzerne die Rechte von Beschäftigten missachteten. Gegen solche Verstöße müsse es aber saftige Strafen geben. »Da haben doch ein paar mächtige Konzerne im Hintergrund gewaltig die Strippen gezogen«, sagte Jena. Zu dem Zeitpunkt waren große Teile der Zuhörer bereits vor dem Dauerregen geflohen.

Als Vertreterin der großen US-Umweltorganisation Sierra Club betonte Ilana Solomon aus den USA, in ihrem Land gebe es Millionen Verbündete im Kampf gegen TTIP und CETA. Es gehe dabei um einen Kampf der Bevölkerung gegen die Konzerne.