Brüchige Waffenruhe

Wachtposten an einer von Trümmern und Geschosssteilen übersäten Brücke bei Jasinowataja Foto: Susann Witt Stahl

Wieder einmal kann nur von einer relativen Waffenruhe die Rede sein. Der nächtliche Artilleriedonner über der Metropole Donezk, in deren Zentrum weitgehend Alltagsnormalität gelebt und die von der nur wenige Kilometer entfernt liegenden Frontlinie drohende Gefahr so gut wie möglich verdrängt wird, bleibt seit Mitternacht des 15. September aus. Aber am Stadtrand, in benachbarten Ortschaften und Städten sind auch tagsüber vereinzelt Einschläge von Geschossen zu hören.

Nordwestlich von Makijiwka, der östlichen Nachbarstadt von Donezk, wo kurz vor der Feuerpause noch eine Schule und mehrere Wohnhäuser von der ukrainische Artillerie getroffen worden waren, findet sich bei der Gemeinde Jasinowataja in Richtung Awdijiwka einer der in den letzten Wochen heißesten Punkte an der Front. Vergangenen Mittwoch soll es laut dem Verteidigungsministerium der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk (DNR) in der Nähe einen Durchbruchversuch von ukrainischen Spezialkräften gegeben haben. »So etwas passiert häufiger«, sagte ein Soldat des Otdelnij-Strelkowij-Bataillons, der hier mit rund zehn Kameraden an einer ramponierten Brücke über der Schnellstraße in Richtung Charkiw die Stellung hält. »Mit solchen Angriffen wollen sie vor allem Reaktionen provozieren.« Auf der vollständig gesperrten Straße sind Antipanzerminen ausgelegt. Die Umgebung ist mit detonierten und nicht detonierten Mörsergranaten aller Kaliber bis 150 Millimeter übersät. Auch fast schon zwei Jahre alte Reste von »Grad«-Raketen liegen noch herum. Am Straßenrand finden sich mehrere Krater von Artilleriegeschosseinschlägen und das Wrack eines schon vor längerer Zeit zerstörten Zivilwagens, daneben ein zusammengeschmolzenes Handy. Die Insassen konnten sich in letzter Sekunde retten.

Die letzte Mörserattacke gab es am Donnerstag, also während der Waffenruhe. Und die ukrainischen Scharfschützen arbeiten rund um die Uhr. »Sie kriechen bis zu einer Distanz von 50 Metern an uns heran«, berichtete ein DNR-Soldat. »Gerade heute morgen gegen elf Uhr haben sie ihr Glück versucht.« Es heißt also, immer in voller Deckung hinter den aufgestapelten Sandsäcken zu bleiben und sich über freies Gelände nur im Laufschritt zu bewegen. »Wir haben strengsten Befehl, nicht zurückzuschießen«, versicherte ein anderer Kämpfer. Diese Aussage ist von Verteidigern der Donezker Volksrepublik an allen Frontabschnitten zu vernehmen.

Dort, wo den DNR-Soldaten vorwiegend die sich aus Freiwilligen rekrutierenden Bataillone oder Einheiten des ukrainischen Rechten Sektors gegenüberstehen, werden auffallend häufig die vereinbarten Feuerpausen ignoriert. »Die meisten Faschisten und andere nationalistische Ultras sind zwar in die Streitkräfte integriert, aber ihre Ansichten bleiben die alten«, erklärte ein Sprecher des DNR-Verteidigungsministeriums. »Die Kiewer Regierung unternimmt nichts, um sie zu disziplinieren, weil sie auf die Rechten angewiesen ist.«

Dieses Problem beschäftigt auch Eduard Basurin, den Vizekommandeur der operativen DNR-Streitkräfte und stellvertretenden Verteidigungsminister. Die Einheiten der Freiwilligen seien fanatisiert. »Ihre Devise lautet: Es soll möglichst viel Blut fließen. Sie wollen sich an den Bewohnern der Volksrepubliken bereichern. Sie nehmen uns einfach nicht als Menschen wahr«, sagte er im Gespräch mit junge Welt. »Sie wollen sich in keinem Fall an den Verhandlungs­tisch setzen.« Die reguläre ukrainische Armee sei aber für diese Misere erheblich mitverantwortlich, denn sie unterstütze die Rechten schließlich mit Artillerie. »Der Weg vom Nationalismus zum Faschismus ist bekanntlich nicht weit.«