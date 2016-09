Protest spät gezündet

»Rembrandts Nachtwache« während einer Demonstration in Amsterdam (Mai 2016) Foto: EPA/MARTEN VAN DIJL/dpa-Bildfunk

Der 13. März 2015 war der Tag, an dem viele Niederländer zum ersten Mal von TTIP erfuhren – jenem umstrittenen Handelsvertrag zwischen den USA und der Europäischen Union. Aufgeklärt wurden sie nicht durch eine Debatte im Parlament oder durch ein politisches Fernsehmagazin. Der beliebte Kabarettist Arjen Lubach informierte die Niederländer. In seiner Wochenshow »Zondag met Lubach« riss er erst ein paar Witzchen über das geplante Abkommen und fragte schließlich das Publikum: »Wer von Ihnen hört heute das erste Mal von TTIP?« Fast das gesamte Studio erhob sich.

Erstaunlich, denn die Niederlande sind von alters her eine Handelsnation. Der Austausch von Waren mit Übersee hat das kleine Land reich gemacht, die prächtigen Patrizierhäuser an den Grachten in Gouda, Leiden oder Amsterdam zeugen davon. Heute ist Rotterdam Europas Tor zur Welt, der größte Seehafen des Kontinents mit dem höchsten Umschlag an Gütern. Über den International Airport Schiphol werden Waren per Flugzeug rund um den Globus transportiert. Mit Philips, Royal Dutch Shell oder Unilever haben Weltmarken ihren Hauptsitz in den Niederlanden, und Tulpen aus Amsterdam kennt man in Moskau und New York genauso wie in Kapstadt und Jakarta.

»Komplexes Thema«

Trotzdem schienen die Niederländer lange Zeit wenig begierig, mehr über TTIP, das für sie sicher wichtigste Handelsabkommen in der Geschichte, zu erfahren. Die Erklärung ist einfach: Niemand setzte sie in Kenntnis. Kabarettist Lubach demonstrierte das eindrucksvoll: Auf der Internetseite des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders NOS gab er den Suchbegriff »TTIP« ein und erhielt nicht einen einzigen Treffer. Zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland der Protest schon auf vollen Touren lief. »TTIP ist ein sehr komplexes Thema, das schwer in ein paar Minuten zu erklären ist«, sagte die bekannte Fernsehjournalistin Hella Hueck, die als Studiogast bei »Zondag met Lubach« eingeladen war. Die Reporterin von RTL Nieuws war damals eine der wenigen in den Niederlanden, die sich damit beschäftigte.

Nach Lubachs Sendung änderte sich das schlagartig. TTIP war plötzlich in aller Munde. Gewerkschaften, Umweltgruppen, Bauernverbände und Konsumentenschutzorganisationen mischten sich in die Debatte ein. TTIP habe für die Niederlande nur Nachteile, so der Tenor. Das im Vertragswerk vorgesehene Schiedsgericht ISDS (Investor-State Dispute Settlement) könne beispielsweise die niederländische Gesetzgebung locker aushebeln. Das Prinzip, eine Instanz einzusetzen, vor der Unternehmen gegebenenfalls gegen die beteiligten Staaten klagen können, ist bei Handelsabkommen nicht unüblich, es ist bereits in mehreren tausend bi- und multilateralen Verträgen weltweit verankert.

Ursprünglich dienten die Schiedsstellen vor allem dazu, ausländische Unternehmen vor Enteignung zu schützen, für den Fall, dass beim Handelspartner eine sozialistische Revolution ausbrach. Doch im Laufe der Zeit wollten die multinationalen Konzerne immer mehr Details geregelt wissen, um ihre Gewinne gegen alle Eventualitäten abzusichern, zum Beispiel gegen jede zukünftige Gesetzesänderung, die mit einem finanziellen Schaden verbunden ist. Niederländische Konzerne machen von diesen Schiedsgerichten besonders fleißig Gebrauch, nach den USA sind sie die zweitgrößten Streithansel in der Welt. 70 Prozent der Kläger sind allerdings Briefkastenfirmen ohne jede ökonomische Aktivität in den Niederlanden.

TTIP-freie Zonen

Die niederländischen TTIP-Gegner kritisieren aber nicht nur die Aushebelung nationaler Gesetze, sondern zweifeln auch am wirtschaftlichen Nutzen des Vertrags. Gemeinsam mit Deutschland würden die Niederlande am wenigsten von dem Abkommen profitieren, haben Studien ergeben. Kein Wunder also, dass der Widerstand in den zurückliegenden Monaten stark zugenommen hat. 110.000 Niederländer haben bis heute die Petition für ein Referendum unterzeichnet. Tiel, die alte Hansestadt an der Waal, ernannte sich im Juni 2015 symbolisch zur ersten TTIP-freien Zone in den Niederlanden. Bis heute sind 27 große und kleine Gemeinden und drei Provinzen dem Beispiel gefolgt, darunter Amsterdam, Utrecht, Arnhem und ganz Friesland. Rotterdam ist dem exklusiven Klub bis heute ferngeblieben.

»Verhandlungen müssen viel offener, transparenter und demokratischer sein«, sagte die niederländische Außenhandelsministerin Lilianne Ploumen, eine Sozialdemokratin, am vergangenen Dienstag in einem Interview mit dem Algemeen Dagblad. Ploumen will in Zukunft bereits von Anfang an Gewerkschaften und Umweltverbände in die Verhandlungen einbeziehen. »Diese Parteien können beim Nachdenken helfen, welche Effekte – positiv oder negativ – ein Vertrag für einen bestimmten Sektor hat«, hofft die Ministerin.

Das sei eine Selbstverständlichkeit, findet Ökonom Harry Garretsen von der Universität in Groningen. »Politiker neigen auch in den Niederlanden dazu, bei diesem Thema abzutauchen«, sagte er Ende August beim Radiosender NOS. »Wir dürfen die kritischen Stimmen aber nicht unter den Teppich kehren.« Sonst erlebe die Politik am Ende eine ähnliche Überraschung wie bei der Volksbefragung über das Kooperationsabkommen mit der Ukraine, als eine deutliche Mehrheit im vergangenen April mit Nein stimmte.