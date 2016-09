Eine Gedenkstele erinnert in Hoyerswerda an die brutalen Übergriffe von 1991 Foto: Jens Kalaene/dpa-Bildfunk

Zwischen dem 17. und 23. September 1991 kam es im sächsischen Hoyerswerda zu schweren Ausschreitungen. Rassisten griffen ein Wohnheim für Vertragsarbeiter und eine Flüchtlingsunterkunft mit Molotowcocktails und Steinen an. Welche Lehren sind, 25 Jahre danach, daraus zu ziehen?

Es war nicht der erste rassistische Anschlag, aber das erste Pogrom in Deutschland nach 1990. Dadurch wurde der Boden für eine starke rechtsradikale Subkultur bereitet, möglicherweise auch für die rassistischen Morde des »Nationalsozialistischen Untergrunds«, NSU. In den vergangenen Monaten hat die CDU-SPD-Bundesregierung in hohem Tempo Asylgesetze verschärft. Sie orientierte sich zunehmend an der rechten Stimmungsmache. Nun ist das Problem hierzulande insgesamt manifest. Fast täglich gibt es Brandanschläge und Übergriffe auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte.

Wie konnte es überhaupt soweit kommen?

Das verantwortete die »Politik der gesellschaftlichen Mitte« mit. Am 12. September 1991 hatte der damalige Generalsekretär der CDU, Volker Rühe, Fraktionen seiner Partei in Land- sowie Kreistagen, in Stadt- und Gemeinderäten aufgefordert, die Asylpolitik zum Thema zu machen – um die SPD herauszufordern, das Asylrecht einzuschränken. Ein Bündnis aus politischer Elite und Mob hatte zum Pogrom von Hoyerswerda geführt. Das muss heute eine Warnung sein: Etablierte Politiker zündeln mit, wenn sie rassistische Ressentiments der Bevölkerung als »Sorgen und Ängste« verharmlosen und gar so tun, als ließen sich rassistische Aggressionen gegen Schutzsuchende durch feindliche Politik gegen diese Menschen befrieden.

Gibt es also einen Zusammenhang zwischen rechtsextremer Gewalt und politischer Mitte?

Ja, bereits vor den Angriffen von Hoyerswerda hatten die Behörden Tausende Asylsuchende aus der alten Bundesrepublik über Nacht in die neuen Bundesländer geschickt, wo es keinerlei angemessene Unterkünfte und Strukturen zu deren Unterstützung gab. Sie waren einfach zwangsumverteilt worden und danach oft völlig zerschlagen zurück in den Westen geflohen. Schon damals hatten Politiker der Volksparteien das Thema mit Kampfbegriffen versehen, wie etwa »Asylantenschwemme«. Rassisten hatten sich aufgefordert gefühlt, diese politischen Inentionen zu exekutieren. Sie hatten sich als Vollstrecker vermeintlichen Volkswillens und eines fremdenfeindlichen politischen Mainstreams gerühmt, mit Hoyerswerda die erste »ausländerfreie Stadt« zu schaffen. Der Sieg des Mobs auf der Straße war ein Fanal, überall in der Republik Geflüchtete anzugreifen. Alles begann in den frühen 90er Jahren, kulminierend mit dem Verstümmeln des Asylgrundrechts im Mai 1993: Etablierte Politik hat so den Bodensatz geschaffen, mit dem wir heute noch konfrontiert sind. In diesem Kontext wurden auch die NSU-Terroristen sozialisiert, es entstand die »Generation Hoyerswerda«.

Gibt es seither maßgebliche Veränderungen zum Schutz der Geflüchteten?

Gesellschaftliche Bewegungen sind stärker geworden und leisten Gegenwehr. In Sachsen haben unsere Kollegen vom Flüchtlingsrat gerade ihr 25jähriges Bestehen gefeiert. Sie versuchen gemeinsam mit Geflüchteten, deren Lebensrealität zu verbessern.

Wie ist das Problem politisch zu lösen?

Die Polizei muss eingreifen und schützen. Es darf kein Fraternisieren mit dem rassistischen Mob geben. Wir müssen Flüchtlinge menschenwürdig in Wohnungen anstatt in Massenlagern unterbringen. Ressentimentgeladene Debatten müssen unterbleiben. Zu fragen ist auch, ob in manchen Orten überhaupt Geflüchtete untergebracht werden können. Schutzsuchende dürfen nicht »Objekte interkulturellen Lernens« sein, sondern haben Anspruch auf unmittelbaren Schutz. Inhaltliche Zugeständnisse an die Rechten sind ein Brandbeschleuniger bezogen auf rassistische Gewalt. Wir alle müssen vor allem gegen asylfeindliche Gesetzesverschärfungen und unwürdige Unterbringungsformen kämpfen.