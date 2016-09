Krieg gegen Betriebsrat

Es kling nach einer normalen Unternehmensfusion. Der Kasseler Werkzeugbauer Technoform Extrusion Tooling GmbH (TET) soll zum 10. Oktober in das Schwesterunternehmen, die Technoform Bautec Kunststoffprodukte GmbH, integriert werden. So will es die Muttergesellschaft beider Unternehmen, die Technoform-Gruppe, ein inhabergeführter, weltweit sehr erfolgreicher hessischer Mittelständler, der sich auf die Herstellung von Isolierprofilen aus Polyamid für Fenster und Türen spezialisiert hat. Ziel sei es, Abläufe zu optimieren. Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr.

Bei den 70 TET-Beschäftigten hat die Ankündigung trotzdem Angst und Wut ausgelöst. Denn sie vermuten, dass die Verschmelzung in erster Linie genutzt werden soll, den kritischen TET-Betriebsrat loszuwerden und von der Belegschaft erkämpfte Verbesserungen der Arbeitsbedingungen rückgängig zu machen. »Gewerkschaftlich aktive Beschäftigte und Betriebsrat haben über Jahre gute Arbeit geleistet und viele Erfolge erzielt«, sagte ein TET-Beschäftigter am Freitag gegenüber jW. Aus Angst vor Konsequenzen möchte er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen: »Aus unserer Sicht ist die Verschmelzung ein klarer Versuch, diese Strukturen zu zerschlagen.«

Eine Befürchtung, die die Unternehmensführung indirekt gegenüber jW bestätigte. Für den TET-Betriebsrat gebe es keine Zukunft, heißt es auf Anfrage. »Der Betriebsrat der Technoform Bautec Kunststoffprodukte GmbH wird zukünftig auch die Interessen der Mitarbeiter der Technoform Extrusion Tooling GmbH wirksam vertreten«, teilte Technoform am Freitag mit. Der Bautec-Betriebsrat gilt als unternehmensnah.

Tatsächlich steht für die TET-Belegschaft einiges auf dem Spiel: Die Arbeitsbedingungen in der gesamten Technoform-Gruppe sind auf permanente Kosteneinsparungen ausgerichtet. Von den Beschäftigten wird ein hohes Maß an zeitlicher Flexibilität erwartet. Jeder ist für seine Arbeit selbst verantwortlich. Wer nicht fertig wird, muss Überstunden machen. Den TET-Beschäftigten ist es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, dem enormen Leistungsdruck Grenzen zu setzen. Häufig in harten Auseinandersetzungen mit dem Management. In Betriebsvereinbarungen konnten etwa die Vertrauensarbeitszeit begrenzt und Zuschläge für Samstagsarbeit herausgehandelt werden. Die Belegschaft hat den mit Abstand höchsten Organisationsgrad in der Technoform-Gruppe und genießt dort den Ruf eines »gallischen Dorfes«.

Diese Erfolge stehen nun zur Disposition. Aus Belegschaftskreisen heißt es, die Geschäftsleitung habe bereits den Betriebsrat der Bautec GmbH aufgefordert, eine neue Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit auszuhandeln. Für den Hamburger Arbeitsrechtler und Anwalt des TET-Betriebsrats, Rolf Geffken, führt Technoform einen »Krieg gegen einen Betriebsrat«: »Der Kasseler TET-Betriebsrat gehört zu den aktivsten und konsequentesten Betriebsräten, die ich als Arbeitsrechtler kennengelernt habe.« Die Verschmelzung der beiden Firmen ziehe klar darauf ab, »den Betriebsrat zu entmachten«, so Geffken weiter. Juristisch gegen diese Entmachtung vorzugehen, dürfte allerdings schwer werden. Bei einer Verschmelzung geht ein Unternehmen in ein anderes über, es wird praktisch aufgelöst. Auch Institutionen wie der Betriebsrat seien von der Auflösung betroffen, so Geffken.

Die Beschäftigen jedenfalls wollen diesen Angriff nicht hinnehmen. Für die nächsten Tage sind Gespräche mit der betreuenden Gewerkschaft IG BCE geplant. Der Betriebsrat prüft rechtliche Schritte und will eine Neuwahl durchsetzen.