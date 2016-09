Kriminelle Lohnprellerei

Silermone N. am 9. September in Düsseldorf bei Protesten gegen die Reinigungsfirma ZHS Foto: Jessica Reisner/aktion.arbeitsunrecht

Die brasilianische Putzfrau Silermone N. könnte noch zum Star zu werden. Sie war bundesweit im Fernsehen (Sat.1 und RTL); alle in Düsseldorf vertretenen Regionalzeitungen berichteten über ihren Fall, der zuletzt am 9. September vor dem Düsseldorfer Arbeitsgericht verhandelt und auf den 25. November vertagt wurde. Inzwischen sind Silermones Termine im Gericht von zahlreichen Journalisten belagert, Kamerateams filmen in den Fluren, und ihr Kontrahent, der Blankenheimer Unternehmer Karly Zingsheim, muss sich durch ein Blitzlichtgewitter nach draußen kämpfen.

Silermone hat sieben Monate für das Luxus-Hotel Intercontinental (Interconti) an der mondänen Düsseldorfer Königsallee geputzt. Nun fordert sie 6.000 Euro an vorenthaltenem Lohn und Urlaubsgeld. Im Interconti kostet das günstigste Zimmer laut Website 279 Euro pro Nacht, doch der allgemeinverbindliche Mindestlohn für Gebäudereiniger (derzeit 9,80 Euro) wird den Putzkräften mit zum Teil kriminellen Methoden vorenthalten. Während das Hotel so viel Rendite abwirft, dass es sich gleich vier Geschäftsführer leisten kann, von denen zwei nach Aussage des Interconti-Anwalts Rolf Schneller beständig im Ausland weilen, leiden die Reinigungskräfte unter Personalknappheit und extremem Arbeitsdruck.

Zusammen mit ihrem Anwalt Thomas Mössinger führt Silermone einen Prozesses vor dem Düsseldorfer Arbeitsgericht. Mit Jessica Reisner von der »Aktion gegen Arbeitsunrecht e. V.« organisierte Silermone unter der Parole »Putzfrauen-Power!« Protestaktionen vor dem Interconti und dem Radisson Blu. Sie wollen dem Reinigungsunternehmen Zingsheim Hotelservice GmbH (ZHS), das die Ausbeutung in den beiden Betrieben organisierte, das Handwerk legen. Ein Erfolg können sie bereits verbuchen: ZHS verlor Ende August seinen Auftrag im Interconti Düsseldorf.

Die Ausbeutung in Hotels funktioniert nach den Standardprinzipien neoliberaler Unternehmenberatung: Der Generalunternehmer schreibt Aufträge aus, um die ein Heer an Subunternehmern konkurriert. Dabei verpflichtet eine bundesweit auftretende Hotelkette keineswegs einen bundesweit agierenden Subunternehmer, vielmehr bedient sich das lokale Management aus einem wild wuchernden Geflecht aus teils dubiosen Firmen. Um im Geschäft zu bleiben, zwingen die Hotels ihre Auftragnehmer über eine »Best Price Policy« in ein Rattenrennen um niedrigste Standards. So zahlt das Interconti einen festen Betrag pro gereinigtes Zimmer (branchenüblich ist laut Insider-Informationen eine Spanne zwischen 20 und 50 Euro), wohingegen der Subunternehmer mit seinen Putzkräften normalerweise nach Stundenlohn abrechnen muss – so schreiben es deutsche Arbeitsgesetze vor. Genau das passiert aber nur auf dem Papier. Zeugen bestätigen übereinstimmend, dass ZHS Stundenprotokolle vor Arbeitsantritt blanko unterschreiben lässt. Tatsächlich arbeiten vermutlich die meisten Reinigungskräfte in der Branche unter Akkordvorgaben. Für ein Hotelzimmer kursieren Sollvorgaben von 20 bis 30 Minuten. Das ist nicht zu schaffen, und so werden die Beschäftigten angehalten nachzuarbeiten. Silermone berichtet, dass sie im Interconti regelmäßig mindestens acht Stunden am Tag ohne Pause gearbeitet habe, manchmal bis zu zehn Stunden, auf den Stundenzetteln aber nur vier Stunden abgerechnet wurden. Zudem sei grundsätzlich eine Stunde Pause abgezogen worden.

Luxushotels bieten sich an, um die dunkle Seite des »Weltwirtschaftswunderlands« Deutschland zu beleuchten. Das Hotel ist eine Klassengesellschaft in der Nussschale. In seinen Fluren treffen Geschäftsreisende, Manager und Touristen auf das unterste Segment der deutschen Arbeitsgesellschaft. Da ein Putzjob keine Sprachkenntnisse erfordert, die Arbeit hinter den Kulissen stattfindet und auch Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus Möglichkeiten bietet, ist die Branche ein Durchlauferhitzer für neu ankommende Einwanderer.