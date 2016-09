Am Freitag wurde in Stuttgart der Grundstein für »S21« gelegt. Die Initiative »Parkschützer« erklärte aus diesem Anlass unter dem Titel »Umstieg 21 statt Wegducken, Herr Kretschmann! Grundsteinlegung? Raus aus der Grube!« in einer Pressemitteilung:

Die Parkschützer zeigen heute Flagge für das Konzept Umstieg 21: Bei einer Protestaktion während der sogenannten S-21-Grundsteinlegung fordern die Parkschützer: »Raus aus der Grube – Umstieg 21 jetzt!« Mit Plakaten werben sie ab 9:30 Uhr vor dem Südausgang des Stuttgarter Hauptbahnhofs für die Modernisierung dieses Bahnhof, für den sofortigen Bau von 1.000 neuen Wohnungen auf dem S-21-C-Gelände in Stuttgart-Nord sowie für den S-Bahn-Ringschluss von Herrenberg über Filderstadt bis Wendlingen.

»Alle drei Elemente von Umstieg 21 – also Modernisierung des Bahnhofs, Wohnungsbau und S-Bahn-Ausbau – bringen den Bürgern im Großraum Stuttgart echte Vorteile und wären sofort umsetzbar«, sagt Matthias von Herrmann, Pressesprecher der Parkschützer. »Daher fordern wir von der Politik, nicht länger den Kopf in den Sand zu stecken, sondern realistische Alternativen zu diskutieren! Das Milliardengrab Stuttgart 21 ist finanziell und technisch am Ende. Statt durch Abwesenheit zu glänzen, sollten die politisch Verantwortlichen von Oberbürgermeister Kuhn über Ministerpräsident Kretschmann bis zu Bundesverkehrsminister Dobrindt endlich Verantwortung übernehmen und gemeinsam aus der Grube steigen. Das zukunftsorientierte Konzept Umstieg 21 zeigt: Es gibt realistische, sinnvolle und finanzierbare Alternativen.«

Das Konzept Umstieg 21 sieht vor, bereits für S21 gegrabenen Baugruben und gebaute Abschnitte wie z.B. das Technikgebäude oder den Sulzbach-Viadukt sinnvoll zu nutzen:

– Modernisierung des bestehenden Hauptbahnhofs sowie Ausbau zum Verkehrsknotenpunkt mit zentralem Omnibus-Bahnhof (ZOB), Fahrradstation, Leihwagen- und Kurzzeitparkplätzen

– 1.000 neue Wohnungen auf dem stadteigenen sogenannten C-Gelände in Stuttgart-Nord, das die Bahn derzeit für S21-Logistik belegt, Name des neuen Stadtteils: »Die Neue Prag«

– S-Bahn-Ringschluss von Herrenberg über Filderstadt bis Wendlingen unter Ausnutzung der Wendlinger Kurve, der Rohrer Kurve und des bereits für S21 gebauten Sulzbachtal-Viadukts

Unter der Überschrift »Schleiertanz in Kanada« kommentierte Maritta Strasser von der Organisation Campact am Freitag in einer Pressemitteilung die Ergebnisse der Reise von Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) zur kanadischen Regierung:

Das war ein reiner Schleiertanz, den SPD-Chef Gabriel in Kanada aufgeführt hat. Das CETA-Handelsabkommen ist ausverhandelt, der Vertragstext liegt fertig vor. Und er ist nicht gut so. Wir halten es für sehr, sehr unrealistisch, dass vor der Abstimmung im EU-Rat am 21. Oktober ein bindendes Zusatzabkommen ausgehandelt werden kann.

Auch die kanadischen Gewerkschaften sind da sehr skeptisch. Sie glauben auch nicht, dass CETA später noch abgeändert werden kann. Das Abkommen könnte in weiten Teilen vorläufig zur Anwendung gelangen und dadurch sofort in Kraft treten.

Lüftet man den Schleier, bleibt es dabei. CETA ist nicht zustimmungsfähig – und es ist TTIP durch die Hintertür!