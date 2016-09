Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Bildfunk

Am Montag soll ein SPD-Parteikonvent über die Zustimmung zu CETA entscheiden. Welche Punkte finden Sie als Delegierter besonders schwierig?

Am problematischsten sehe ich zwei Punkte: An erster Stelle Investitionsschutz und Schiedsgerichte, und an zweiter Stelle die Frage, wie sicher die kommunale Daseinsvorsorge ist.

Die Grundwertekommission der SPD hat wie der Deutsche Richterbund schwere Bedenken gegen das in CETA vorgesehene Investitionsgericht vorgebracht. Beide charakterisierten dieses als »permanentes Schiedsgericht«. Teilen Sie diese Kritik?

Die Grundwertekommission der SPD hat da völlig recht. In einem zivilisierten Staat gibt es ordentliche Gerichte und überhaupt keinen Grund, eine eigene Gerichtsbarkeit zu schaffen. Bei dem Investitionsgericht werden in allererster Linie die Interessen der Anleger gewahrt, das ist das Einknicken der Politik vor dem Markt. CETA bedeutet: Sonderklagerechte für Unternehmen, aber das muss ich als SPD nicht unterschreiben.

Der SPD-Vorstand räumt in seinem Leitantrag zum Konvent bestehende Unklarheiten bei CETA ein, er möchte Verbesserungen in Nachverhandlungen erreichen. Zugleich aber will er die Zustimmung der Delegierten, damit CETA noch im Oktober unterzeichnet werden kann. Wäre das nicht ein Blankoscheck?

Es gibt kein einziges bilaterales Abkommen von Staaten oder Staatengemeinschaften, bei dem noch einmal etwas verändert worden ist, bevor es endgültig in Kraft getreten ist. Ein OK der SPD für die Ratifizierung im Europäischen Rat im Oktober ist meiner Meinung nach der Verzicht auf jede weitere Verbesserung oder auf jeden Einfluss. Wenn alle Beteiligten sich einig wären, dass es bestimmte Punkte gibt, die man verbessern muss, spricht nichts dagegen, CETA auszusetzen – dann kann man in aller Ruhe weiter verhandeln und das Verfahren fortsetzen.

Wenn sich der Parteivorstand mit seinem Leitantrag durchsetzt, würde das praktisch auf die vorläufige Anwendung von CETA hinauslaufen, oder?

Richtig, und das ist auch der erklärte Wille der EU. Und das, ohne dass endgültig fixiert ist, welche Teile unter nationalem Vorbehalt stehen. Aber es gilt dann erst mal. Es gibt Abkommen, die sind jahrelang angewendet worden, bevor sie ratifiziert wurden. Man muss jetzt verhindern, dass dieses Abkommen angewendet wird. Wer davon ausgeht, eine vorläufige Anwendung ist so eine vorübergehende Sache von zwei oder drei Jahren, der täuscht sich gewaltig.

Die Gefahren der »Regulatorischen Kooperation« durch CETA spielen in der öffentlichen Diskussion bisher eine relativ untergeordnete Rolle. Für wie groß halten Sie die damit verbundenen Gefahren?

Es geht darum, dass in CETA viele Details fehlen und relativ vage ausgedrückt sind. Die Entscheidung, wie ganz konkret das Abkommen ausgefüllt werden soll, wird bestimmten Ausschüssen überlassen. Der wichtigste ist der »Gemeinsame Ausschuss«, und dieser wird eben nicht besetzt, wie man es bräuchte, demokratisch legitimiert von Parlamenten, sondern mit Verwaltungsmenschen und Investoren. Im Vordergrund steht nicht: Die Politik regelt den Markt, sondern es droht, der Markt regelt die Politik. Der Ausschuss kann sogar gewisse Dinge an den Parlamenten vorbei verändern. Also wie das mit der Verfassung vereinbar sein soll, ist mir völlig schleierhaft.

Müsste die SPD, wenn der Konvent am Montag trotz der roten Linien dem Leitantrag des Vorstands zustimmen sollte und und Ja sagt zu CETA, Ihrer Meinung nach mit herben Verlusten bei den nächsten Wahlen rechnen?

Die Menschen, die sich für gerechten Welthandel interessieren, setzen ihre Hoffnung in die SPD, nicht in die Unionsparteien, die sind zu 100 Prozent für diese Abkommen. Wenn die SPD diese Menschen wieder einmal enttäuscht, dann darf sie sich nicht wundern, wenn sie die entsprechende Quittung bekommt.