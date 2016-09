Friedenshoffnung am Yarí

Mit Soldaten wirbt dieses Plakat des Militärs in La Macarena für das »Naturparadies« Foto: Bjoern Kietzmann

In den Llanos del Yarí, der Ebene am Yarí-Fluss, beginnt an diesem Wochenende die X. Nationale Guerillakonferenz der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (FARC). Es ist das erste Mal, dass die Aufständischen legal und öffentlich in ihrem eigenen Land zusammenkommen können – und es wird wohl das letzte Mal sein, dass sie dies als bewaffnete Organisation tun. Zentrale Aufgabe der Konferenz, zu der Delegierte aus allen Strukturen der FARC eingeladen sind, ist die Beschlussfassung über den zwischen der kolumbianischen Regierung und der kommunistischen Guerilla seit 2012 in Havanna ausgehandelten Friedensvertrag. Erstmals erhalten kolumbianische und internationale Medien die Möglichkeit, von einer solchen Zusammenkunft der FARC zu berichten, 900 Personen werden in der Region tief im Süden des Landes erwartet.

Wenn die Guerilleros dem Abkommen und der Umwandlung ihrer Organisation in eine legale politische Partei oder Bewegung zustimmen, wird der Friedensvertrag am 26. September in der Stadt Cartagena feierlich unterzeichnet. Diesen Termin nannte Staatschef Juan Manuel Santos vor wenigen Tagen. Endgültig ratifiziert werden soll das Abkommen dann am 2. Oktober durch die Bevölkerung, die zur Teilnahme an einem Referendum aufgerufen ist. Nach jüngsten Umfragen wollen inzwischen rund 70 Prozent für ein Ende des seit 52 Jahren anhaltenden Krieges votieren.

Ruhe am Caño Cristales

Etwa 70 Kilometer vom Ort der FARC-Konferenz entfernt sitzt in der Ortschaft La Macarena ein schwerbewaffneter Soldat unter einem Wellblechdach. Hier hat er Schutz vor den Regenmassen gefunden. Er wurde abkommandiert, um ein erst vor wenigen Tagen neu eingeweihtes Mahnmal für die im Bürgerkrieg gefallenen Soldaten zu bewachen. Neben ihm hat es sich eine ganze Schar Straßenhunde bequem gemacht.

Wenige Meter entfernt sind fünf Angestellte eines Tourismusbüros damit beschäftigt, in der bis zum Feierabend verbleibenden Zeit beschäftigt auszusehen. Reisende, die sie beraten könnten, sind weit und breit nicht zu sehen. Dabei hat das kleine Dörfchen durchaus etwas zu bieten – es ist der Ausgangspunkt für Reisen zum Caño Cristales, einem Fluss, der aufgrund von Pflanzenbewuchs in fünf Farben erstrahlt und deshalb auch »fließender Regenbogen« genannt wird. An Tourismus ist in der Region allerdings erst seit wenigen Jahren zu denken. Zuvor wurde vor Reisen hierher gewarnt, da die Umgebung eine Hochburg der FARC ist. Es gab regelmäßig Gefechte mit den Regierungstruppen. Heute werden die ankommenden Gäste mit einem eher abschreckenden als einladenden Werbebanner empfangen, auf dem neben hochgerüsteten Soldaten der Caño Cristales abgebildet ist.

Wenige Straßen entfernt sitzt Ismael Medellín Dueñas in seinem Büro. Neben ihm steht als Zeichen des Friedens eine weiße Fahne. Der Bürgermeister von La Macarena ist froh, dass sich der Konflikt zwischen der Regierung und der FARC beruhigt hat. Seit Juli treibe die Guerilla keine Revolutionssteuern mehr ein, berichtet er. Viele Menschen in seinem Dorf hätten nun weniger Angst. Auch die Herausforderung, ehemalige Kämpfer in den zivilen Alltag zu integrieren, werde man bewältigen. Ein größeres Problem sei jedoch, dass die FARC in den von ihr kontrollierten Gebieten für Sicherheit gesorgt habe, indem sie etwa bei Diebstählen oder Streitigkeiten eingriff. »Das Fehlen der FARC kann eine Gefahr für die ländlichen Gegenden bedeuten, weil nun kriminelle Gruppen diese Regionen kontrollieren und auch der Drogenhandel zunehmen könnte«, warnt der Bürgermeister.

Linke weiter verfolgt

Zum Alltag in Kolumbien gehörte bisher auch, dass Aktivisten sozialer Bewegungen, Gewerkschafter und linke Politiker um ihr Leben fürchten mussten. Das hat sich mit den in Havanna erzielten Vereinbarungen noch nicht geändert. Am vergangenen Dienstag berichtete die kolumbianische Wochenzeitschrift Semana, dass allein seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages durch die Unterhändler am 26. August schon 13 Angehörige von Menschenrechtsgruppen und sozialen Bewegungen ermordet wurden. Die dem Artikel zufolge bislang letzten Opfer waren am Montag Néstor Iván Martínez, der sich aktiv gegen die durch den Bergbau angerichtete Umweltzerstörung in Cesar engagiert hatte, und María Fabiola Jiménez, die sich in Antioquia für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzte. Die Menschenrechtsaktivistin Piedad Córdoba machte die Regierung für die Verbrechen mitverantwortlich. Sie habe nicht genügend gegen den Terror der paramilitärischen Banden unternommen, warnte sie. Und sie zog eine Parallele zu dem schmutzigen Krieg gegen die Linke in den 80er Jahren, bei dem Tausende Aktivisten getötet worden waren: »Mit solchen gezielten Morden begann auch die Ausrottung der Unión Patriótica. Wenn wir nicht aufpassen und die Morde an sozialen Führungspersönlichkeiten stoppen, wird es sehr schwer werden, den Frieden aufzubauen.«

In La Macarena patrouillieren Soldaten in schweren Stiefeln durch die matschigen Straßen des Dorfs. Unter dem Vordach eines kleinen Restaurants hängen bunte Ballons und Girlanden. Kinder feiern dort eine Geburtstagsparty. Die schwerbewaffneten Männer erregen keine Aufmerksamkeit, sie gehören längst zum Alltag. Doch der von Bürgermeister Medellín erhoffte Frieden scheint in greifbarer Nähe.