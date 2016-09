Die Aktien der Deutschen Bank sackten zwischenzeitlich um mehr als acht Prozent ab Foto: Arne Dedert/dpa-Bildfunk

Die Deutsche Bank soll in den USA eine Rekordstrafe von 14 Milliarden Dollar (12,5 Milliarden Euro) wegen des Geschäfts mit faulen Hypothekenpapieren zahlen. In Verhandlungen mit dem US-Justizministerium will das Geldinstitut eine deutliche Reduzierung erreichen. Das teilte die Deutsche Bank in der Nacht zum Freitag mit. Dennoch wird wohl eine Strafe in Milliardenhöhe auf sie zukommen. Nach Bekanntwerden der Forderung fiel der Wert von Deutsche-Bank-Aktien.

Vorgeblich geht es im Rechtsstreit um Vorgänge aus der Zeit vor der Finanzkrise 2008. Der Deutschen Bank wird demnach vorgeworfen, Investoren jahrelang über den Wert und die Risiken von hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht zu haben. Die Käufer dieser Anlageprodukte verloren Milliarden.

»Die Deutsche Bank beabsichtigt auf keinen Fall, diese möglichen zivilrechtlichen Ansprüche in einer Höhe zu vergleichen, die auch nur annähernd der genannten Zahl entspricht«, erklärte das Geldinstitut in der Mitteilung. 14 Milliarden Dollar will der Monopolkonzern also nicht zahlen. Nach Verhandlungen mit den US-Behörden hoffe man auf einen Betrag, der im Bereich der Strafen anderer Banken liege, die wegen desselben Vergehens belangt wurden. In Unternehmenskreisen war von zwei bis drei Milliarden Dollar die Rede. Eine Einigung zwischen Bank und Ministerium könnte eine Strafzahlung sowie Entschädigung für Betroffene umfassen.

Nach Bekanntwerden der US-Forderung brach die Deutsche-Bank-Aktie am Freitag morgen um rund acht Prozent ein. Später stieg der Kurs wieder etwas. Die Bank ist weltweit derzeit in etwa 6.000 juristische Auseinandersetzungen verwickelt. Unter anderem wegen Zinsmanipulationen und Sanktionsverstößen zahlte sie bereits Milliarden. Für die nächsten Rechtsstreitigkeiten hat sie weitere Milliarden zurückgestellt. Im vergangenen Jahr verbuchte das Geldhaus einen Rekordverlust von 6,8 Milliarden Euro. (AFP/jW)