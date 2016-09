Ratlos in der (Wagen-)Burg: 27 Staats- und Regierungschefs am Freitag auf dem EU-Gipfel von Bratislava Foto: Yves Herman/Reuters

Das Spitzenpersonal der Europäischen Union ist ohne Großbritannien auf der Suche nach einem Neuanfang. Drei Monate nach dem Votum einer knappen Mehrheit der am Referendum teilnehmenden Briten für den »Brexit« haben die Staats- und Regierungschefs der 27 übrigbleibenden Mitgliedsländer in Bratislava über Perspektiven ihrer Zusammenarbeit diskutiert. Überschattet wurde das Gipfelspektakel auf der berühmten Burg in der slowakischen Hauptstadt von grundlegenden Problemen zwischen den Mitgliedern des Staatenbündnisses.

Das selbsternannte »Europa« steht heute für wirtschaftlichen Stagnation und Jugendarbeitslosigkeit. Verbissen wird um Rezepte gestritten, wie mit Vorschüssen aus künftigen Steuereinnahmen die Wirtschaft angekurbelt werden kann. Die Zusammenarbeit ist nachhaltig gestört. Gemeinsam führt die Union zwar einen Wirtschafts- und Ideologiekrieg gegen Russland, versucht sogar, über die NATO im Nahen Osten militärisch mitzumischen. Doch all das geschieht ohne erkennbaren Plan und ausreichende Ressourcen, von einem völkerrechtlichen Mandat ganz zu schweigen. Die BRD-Alleingänge in der Regelung der Verschuldungsfrage und der ohne EU-Abstimmung exekutierte Berliner Umgang mit Kriegsflüchtlingen, Asylsuchenden und Migranten verschärfte die Lage erheblich.

Inzwischen ist die EU auch in der Wahrnehmung ihrer Exponenten gefährdet. Selbst die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach Agenturberichten zufolge von einer »kritischen Situation«. Und EU-Präsident Donald Tusk hatte am Donnerstag sogar eine Art Winston-Churchill-Anwandlung, als er sagte: Das Treffen müsse eine »nüchterne und brutal ehrliche« Bestandsaufnahme werden. Also Blut, Schweiß und Tränen?

Eher nicht. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker unterbreitete statt dessen Vorschläge für eine »Bratislava Roadmap«. Diese beinhaltet ein gutes Dutzend Projekte, mit denen die Gemeinschaft bis Mitte 2017 »Handlungsfähigkeit« beweisen soll. Zu den Kernpunkten zählen neben dem Aufbau eines EU-Grenz- und Küstenschutzes auch ein Einreise-Registrierungssystem und die bereits vorgeschlagene Verdoppelung des laufenden EU-Investitionsprogramms. Für die Beschlussfassung im Europäischen Rat und im Parlament werden konkrete Daten bis Juni 2017 genannt.