Mehr als ein Endspiel

Brasiliens Hoffnung: Palmeiras' Gabriel Jesus und der Ball sind Freunde Foto: REUTERS/Bruno Kelly

Mittwoch nacht kam es im Brasileirão, der Bundesmeisterschaft Brasiliens, zu einem wohl vorentscheidenden Match. Im Allianz Parque von São Paulo erwartete S. E. Palmeiras, die bis dato beste Heimelf des Wettbewerbs, am 25. von 38 Spieltagen das beste Auswärtsteam, den »Regattaverein Flamengo« (spa. Clube de Regatas do Flamengo). Das Match war zusätzlich brisant, weil es sich nicht nur um ein klassisches Duell zwischen Spitzenteams aus São Paulo und Río de Janeiro handelte, sondern der Tabellenführer gegen den Verfolger antrat. Palmeiras war vergangenen Sonntag bei Gremio in Porto Alegre nicht über eine Nullnummer hinausgekommen und wollte den ärgsten Verfolger mit einem Sieg wieder auf vier Punkte Distanz bringen. Die Rot-Schwarzen des »Fla« von Trainer Zé Ricardo hatten anderes im Sinn. Mit einem Sieg hätte man zwei Punkte Vorsprung gehabt und der Titel wäre aus eigener Kraft zu erreichen gewesen. Wegen der Ausschreitungen beim ersten Aufeinandertreffen Anfang Juni im Maracanã (1:2 für Palmeiras) waren Gästefans nicht zugelassen. Man sah dennoch Tausende. Auf der Seite von Flamengo, des mit über 40 Millionen Fans populärsten Klubs Brasiliens, schaffte es der Ex-Münchner und Ex-HSV-Spieler Paolo Guerrero nur auf die Ersatzbank. Auch der ehemalige Leverkusener Juan wurde nicht eingewechselt.

Gleich von Beginn an segelten von beiden Seiten Flanken an den Fünfer von Heimtormann Jailson. Nach kaum drei Minuten haute der ehemalige Bremer und Wolfsburger Diego einen Freistoß aus vielversprechender Position in die Mauer. Alle elf Mann des Tabellenführers standen hinten drin, dass sie die Mittellinie überqueren würden, erschien wie eine Utopie aus einem Roman von Jules Verne: Weit, weit weg von der Realität, weit weg von zu Hause. Wie lange würden die Fans der Grün-Weißen sich das ansehen?

In der 15. Minuten wurde Márcio Araújo nach einem Tritt gegen Gabriel Jesus mit Gelb verwarnt. Araújo ist Teil des Doppelsechs von Flamengo im defensiven Mittelfeld, Gabriel Jesus der neue Neuner, auf den Brasiliens Nationalmannschaft so viele Jahre gewartet hat. Bevor der fällige Freistoß aus etwa 30 Metern ausgeführt werden konnte, vergingen lange Minuten, weil sich Gabriel Jesus mit einem anderen Gegenspieler erst ausgiebig beharken musste.

Doch es blieb alles beim alten. Flamengo dominierte das Match, überzeugte offensiv wie defensiv; Palmeiras zeigte sich ideen- und konzeptlos, und wusste nicht, wie es attackieren sollte. Doch als Araújo fünf Minuten vor der Pause mit Gelb-Rot duschen gehen musste, wurde das Drehbuch des Spiels umgeschrieben. Sofort musste Flamengos Tormann Alex Muralha gegen Gabriel Jesus aus kurzer Distanz retten.

Nach der Pause lief für Palmeiras der ehemalige Dortmunder Torjäger Lucas Barrios auf, man setzte alles auf Attacke. Der Fla verteidigte hingegen im 4-4-1 und spekulierte auf Konter. Palmeiras ließ den Ball zirkulieren, Mittelfeldspieler Tchê Tchê trieb die Mannschaft an. Brasiliens Auswahllehrer Tite (ein Mann der selten lächelt) hatte auf der Bühne seinen Spaß. Doch nach einer Stunde kam bei Flamengo Alan Patrick ins Spiel und erzielte nach weniger als zehn Sekunden auf dem Platz die Führung für die Gäste. Palmeiras machte trotz Überzahl in der Folge nicht den Eindruck, noch den Ausgleich erzielen zu wollen, sondern verlegte sich aufs Meckern. Trotzdem lief sich Brasiliens Superstar Gabriel Jesus nach einem Einwurf in der 82. Minute gekonnt frei und schoss den Ball nach einer geschickten Körpertäuschung per Weitschuss zum 1:1 in die gegnerischen Maschen. Damit war das Spiel de facto vorüber, beide Teams begnügten sich mit einem Punkt. Morgen steigt im Morumbí-Stadion gleich das nächste hochkarätige Duell: Der São-Paulo-Klassiker zwischen Corinthians und Palmeiras.