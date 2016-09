Grundlage jeder erfolgreichen Arbeit in den Betrieben: eine offensive, kämpferische Haltung – Streik von Flughafenangestellten in Frankfurt a. M. im April 2016 Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Der DGB hat die »politische Sommerpause« in diesem Jahr genutzt, um auf die Bedeutung von betrieblichen Arbeitervertretungen hinzuweisen. Wenn jeder Beschäftigte »für sich selbst verhandelt, gilt das Recht des Stärkeren«. Die Betriebsratswahlen seien die »demokratischen Wahlen in Deutschland mit der höchsten Wahlbeteiligung«, betont der DGB in einem Beitrag auf seiner Website vom 3. August und benennt »häufige Argumente gegen Betriebsräte – die alle falsch sind«.

»Nur ein Betriebsrat kann über Betriebsvereinbarungen rechtlich bindende und im Ernstfall auch einklagbare Ansprüche für die Beschäftigten durchsetzen«, hebt der Gewerkschaftsbund hervor. Unerwähnt bleibt, dass das Engagement für die Beschäftigten stark vom Selbstverständnis der Betriebsratsmitglieder abhängt.

Denn im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) wird unter Paragraph 2, Absatz 1 das vertrauensvolle Zusammenwirken der Betriebsräte mit den Unternehmen hervorgehoben. Und an anderer Stelle heißt es: »Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind unzulässig« (Paragraph 74, Absatz 2).

Dabei verkennt die Vorschrift nicht, dass Betriebsrat und Unternehmensleitung unterschiedliche Interessen verfolgen. Die im Gesetz geforderte vertrauensvolle Zusammenarbeit erkennt diese Interessenverschiedenheiten ja auch implizit an. Diese Vorgabe steht also nicht im Widerspruch zur Verpflichtung des Betriebsrates, alle ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel im Interesse der von ihm vertretenen Belegschaft auszuschöpfen. Das Bundesverfassungsgericht hat das 1985 so formuliert:

»Wenn Betriebsräte ihre Rechtsposition konsequent, extensiv und möglicherweise in Anlehnung an von den Gewerkschaften entwickelte Vorstellungen wahrnehmen, dann verstoßen sie weder gegen Verfassungsnormen, noch gegen Vorschriften des BetrVG. Dies hat der Arbeitgeber unabhängig davon hinzunehmen, ob es ihm aus seiner Sicht einen Vorteil bringt oder sich gegen seine Interessen richtet. Die Vorschriften des BetrVG dienen gerade dazu, den vorgegebenen Interessengegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie der betrieblichen Interessenvertretung angemessen zum Ausgleich zu bringen. Sie berücksichtigen, dass der Arbeitgeber – ungeachtet der Organisationsform des Unternehmens – zur Wertschöpfung und zur Erreichung des Unternehmenszweckes der Mitwirkung der Arbeitnehmer bedarf.« (Bundesverfassungsgericht, 10. Dezember 1985)

Der selbst vom höchsten deutschen Verfassungsgericht benannte »Interessengegensatz« zwischen abhängig Beschäftigten und Kapitaleignern erlaubt also Betriebsräten durchaus, ihr Amt im Sinne der Gegenwehr der Belegschaft zu nutzen.

Das heißt aber noch lange nicht, dass jedes Gremium sich diese Ausrichtung zu eigen macht. So war der letztendlich gescheiterte Streik in der ostdeutschen Metallindustrie im Jahr 2003 durch »mangelnde Solidarität von Betriebsräten in der westdeutschen Automobilindustrie mit verursacht«, wie Thomas Sablowski vom Institut für Gesellschaftsanalyse (IfG) der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Zeitschrift Prokla ein Jahr nach dem Ausstand feststellte.1 Inzwischen zeigen aber auch wissenschaftliche Analysen, etwa der genannten, der Partei Die Linke nahestehenden Stiftung, welche Möglichkeiten hier bestehen.2

Spaltung der Belegschaft

Schwierig ist das Agieren der Betriebsräte vor allem deshalb, weil Unternehmen eine Spaltung der Belegschaft betreiben. Das klassische Normalarbeitsverhältnis wird immer mehr zurückgedrängt. Eine wachsende Zahl Lohnabhängiger ist in prekären Beschäftigungsverhältnissen tätig. Dies kann in Gestalt von Leiharbeit, befristeten Verträgen, Minijobs oder Praktika der Fall sein. Fast vier von zehn »Arbeitnehmern« arbeiten in »atypischen Beschäftigungsverhältnissen«, kritisiert die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung.3

Für viele Betriebsräte bedeutet »Gegenwehr« deshalb, zunächst einmal gegen diese prekären Arbeitsverhältnisse anzugehen. Ein besonderes Negativbeispiel ist aus dem Einzelhandel bekannt: die »kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit«, oder »Arbeit auf Abruf«, wie der Gesetzgeber formuliert. Je nach Bedarf legt das Unternehmen fest, wann und mit welcher Stundenzahl die Beschäftigten verfügbar zu sein haben. Nicht selten schwankt auch deren Einkommen je nach Umfang der geleisteten Stunden.

Sofern überhaupt einer existiert, ist hier der Betriebsrat gefordert. Ein Beschluss des Bundesarbeitsgerichtes verdeutlicht die kollektiven Einflussmöglichkeiten. Die Richter halten explizit fest, »dass der Arbeitgeber den Einsatz von Arbeitnehmern in kapazitätsorientierter variabler Arbeitszeit nicht einseitig anordnen kann« (Bundesarbeitsgericht vom 28.9.1988). Die Beschäftigtenvertretung kann deshalb über eine Betriebsvereinbarung genaue Vorgaben definieren, um ihre Klientel zu schützen und ein Arbeiten auf Abruf zu verhindern.

»Häuserkampf« bei Werkverträgen

Die Zahl der Werkverträge steigt seit langem. Die IG Metall kritisierte bereits vor vier Jahren, diese seien »die nächste Masche, um Menschen billig in unsichere Jobs und an den Rand der Betriebe zu drängen«.4 Die Bundesregierung lehnt eine Neuregelung zur Begrenzung weiterhin ab – die Betriebsräte entwickeln daher ihre Gegenstrategien am Arbeitsplatz. Ein erster Schritt ist die Recherche. Der Informationsanspruch ist nach Paragraph 80, Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes durchsetzbar. Stellt sich heraus, dass die auf Werkvertragsbasis eingesetzten Beschäftigten wie die anderen Kollegen in betriebliche Abläufe eingegliedert sind, kann der Betriebsrat notfalls über ein Arbeitsgericht seinen Widerspruch zu diesem Personaleinsatz durchsetzen.

So mancher Betriebsrat hat inzwischen Hinweise an die Zollbehörden gegeben – oder dem Unternehmer gegenüber diese Möglichkeit angedeutet. Verknüpft mit Mitbestimmungsrechten bei Arbeitszeit und Arbeitsschutz ist es so einigen Vertretungen gelungen, Betriebsvereinbarungen durchzusetzen. Diese verbieten Werkverträge oder begrenzen ihre Zahl und enthalten Regelungen zur Personalplanung. Solange die Politik nicht willens ist, regulierend einzugreifen, bleibt Betriebsräten nur, unterstützt durch ihre Gewerkschaften, quasi im »Häuserkampf«, die innerbetrieblichen Verhältnisse zu erforschen und Regelungen mit dem Management auszufechten.

Stress nicht hinnehmen

Untersuchungen der gesetzlichen Krankenkassen bestätigen den Trend steigender psychischer Belastungen im Arbeitsleben. Nach dem jüngst vorgestellten Report der DAK-Gesundheit für das erste Halbjahr 2016 nimmt der Anteil von Krankschreibungen aus psychischen Gründen weiter zu. Nach den Rückenleiden und Beeinträchtigungen der Atemwege sind psychische Krankheiten die dritthäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Die davon Betroffenen fallen besonders lange aus: im Durchschnitt 35 Tage pro Jahr.5 In vielen Betrieben spüren die Beschäftigten verschärfte Arbeitsbedingungen. Als deren Folge machen sich neben einem Gefühl der ständigen Überforderung auch Gesundheitsschäden wie etwa ein Hörsturz oder die permanente Angst vor dem Versagen bemerkbar.

Rechtliche Ansätze bietet das Arbeitsschutzgesetz. So ist etwa eine Gefährdungsbeurteilung angesichts steigender Arbeitsanforderungen möglich. Sie muss allerdings zumeist erst vom Betriebsrat durchgesetzt werden. Im Rahmen einer solchen Analyse werden Gefahren für die Gesundheit der Beschäftigten ermittelt, etwa Stressfaktoren wie der zunehmende Einsatz von Technik. Teil einer Gefährdungsbeurteilung sind aber auch Gegenmaßnahmen – etwa organisatorische Änderungen oder Schulungen. Da der Betriebsrat dies durch seine Mitbestimmungsrechte erwirken kann, wird so auf Maßnahmen zur Vermeidung von Stress gedrängt. Und der Betriebsrat kann über diesen Umweg bei den Arbeitsbedingungen Gegenwehr praktizieren.

Fehlendes Bewusstsein?

Ein Problem ist das fehlende politische Bewusstsein vieler Beschäftigter. Das erschwert die Arbeit der Betriebsräte. Die Politikwissenschaftlerin Sabrina Apicella hat am Beispiel der Amazon-Belegschaft unterschiedliche Einstellungen der dort Angestellten ermittelt. Arbeiter, die tagtäglich mit den gleichen schlechten Bedingungen konfrontiert sind, kommen zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen, so das Ergebnis der von der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderten Studie. Während die einen ständige Kontrollen und niedrige Löhne als Grund für ihre Streikaktionen nennen, nehmen andere die Perspektive des Unternehmens ein: »Aber ich fühle das nicht als schlimm, sondern es ist das gute Recht vom Arbeitgeber zu kontrollieren«, argumentiert einer der Befragten. Auch Auswertungen über tägliche Arbeit werden begrüßt – »Weil, dadurch kriege ich noch hinterher ein Feedback, um mir zu sagen, wie gut ich gearbeitet habe oder wie schlecht.«6

Um den Betriebsräten ihre Tätigkeit zu erschweren, beinflussen die Unternehmen ganz gezielt das Unternehmensklima. So schildert ein Betriebsrat des Textilhändlers H & M in der bereits erwähnten IfG-Studie: »H & M macht das ja ganz geschickt: dieses Wohlfühl-Feeling zu erzeugen. Jeder hat sich lieb, und Konflikte sind was Böses. Probleme gibt es nicht, beziehungsweise wenn, dann sind es deine persönlichen Probleme und keine systematischen. Wenn also zehn Prozent der Leute krank sind, dann haben wir es mit zehn Prozent Minderleistern zu tun, aber nicht mit einer krank machenden Arbeitsorganisation.«7

Mit der Inszenierung eines guten Betriebsklimas sehen sich auch die Beschäftigtenvertretungen in anderen Branchen konfrontiert. Sie müssen deshalb immer wieder für ihre Position werben und die Belegschaft regelmäßig informieren, wenn sie Gegenwehr organisieren wollen. Unternehmen versuchen oft, betriebliche Konflikte zu entpolitisieren. Deshalb ist es wichtig, der Unternehmenspolitik »eine alternative Deutung von Konflikten entgegenzusetzen«, schlussfolgert die Studie des IfG. Denn allein der Umstand, dass es den Betriebsräten von H & M gelungen sei, »diese Deutungen und die damit verbundenen Praxen in Teilen der Belegschaft zu verankern«, habe zum dauerhaften Erfolg der gewerkschaftlichen Arbeit in dem Unternehmen geführt.8

Neben Streiks für Lohnerhöhungen werden die Auseinandersetzungen um bessere Arbeitsbedingungen in Zeiten von Cloudworking und Dauererreichbarkeit immer wichtiger. Von Betriebsräten durchgesetzte betriebliche Vereinbarungen können hier helfen - Arbeiter von Mercedes Benz in Sindelfingen beim Warnstreik Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Diktat permanenter Erreichbarkeit

Auch der Einsatz moderner Technologien stellt an die Betriebsräte neue Anforderungen. Cloudworking zum Beispiel ermöglicht ein Arbeiten unabhängig von Zeit und Raum. Das Verhältnis von Arbeit und Freizeit ändert sich dadurch radikal. Die Klagen von Beschäftigten über die Folgen ständiger Erreichbarkeit für ihre Familien oder die eigene Gesundheit werden lauter. Betriebsräte, die gegen ständige Verfügbarkeit der Arbeitskraft vorgehen möchten, müssen aber nicht nur dem Unternehmen, sondern auch den Beschäftigten gegenüber agieren. Oft wähnen Angestellte sich durch Cloudworking entlastet. Das dürfte vor allem mit einer wachsenden Arbeitsverdichtung zu tun haben. Allgemein verbreitet ist jedenfalls, E-Mails, die das Berufsleben betreffen, selbst noch im Urlaub oder am Wochenende zu lesen. Das Motiv ist subjektiv nachvollziehbar. Es wird als Entlastung gesehen, weil den Betroffenen dann nach dem Urlaub oder dem Wochenende kein E-Mail-Berg erwartet.

Betriebsräte sind hier besonders gefordert. Die Belegschaft muss für das Problem sensibilisiert werden. Und ihr muss verdeutlicht werden, dass es kein individuelles, sondern durch die Unternehmenssteuerung und Personalplanung bedingtes Problem ist. Auch hier ist eine Gegenwehr über Mitbestimmungsrechte im Rahmen einer Betriebsvereinbarung möglich. Technisch können die Server etwa so eingestellt werden, dass nach Feierabend oder an den Wochenenden keine E-Mails mehr an die persönlichen Postfächer der Beschäftigten weitergeleitet werden. Auch eine Regelung für die Urlaubszeit kann der Betriebsrat durchsetzen. Um den elektronischen Briefkasten jedes Einzelnen während des Urlaubs zu entlasten, kann eine Betriebsvereinbarung beispielsweise regeln, dass eingehende E-Mails während der Abwesenheit automatisch gelöscht werden, während zugleich eine Abwesenheitsnotiz den Absender der E-Mail auf den zuständigen Vertreter hinweist, so dass jedes Anliegen dennoch bearbeitet werden kann.

Betriebliche Gegenöffentlichkeit

Die regelmäßige Information der Belegschaft sollte gerade bei zunehmendem Leistungsdruck im Unternehmen fester Bestandteil der Betriebsratsarbeit sein. Eine »aktivierende Regulierung« der Arbeitszeit durch Gewerkschaften und Betriebsräte, bei der die Belegschaft stärker einbezogen werden soll, schlägt Steffen Lehndorff, Arbeitszeitforscher an der Universität Duisburg-Essen, vor.9

Im Einzelhandel gibt es Beispiele für diese Beteiligungskonzepte. Um das Problem geringer Stundenzahl bei unfreiwilliger Teilzeit anzugehen, würden die Beschäftigten zunächst über ihre Rechte aufgeklärt. Der Antrag eines Teilzeitbeschäftigten auf Erhöhung seiner Arbeitszeit ist beispielsweise vom Unternehmen gemäß Teilzeit- und Befristungsgesetz zu genehmigen, wenn es eine freie Stelle gibt und keine »dringenden betrieblichen Gründe« dagegen sprechen. In der Praxis spekulieren die Betriebe oft erfolgreich darauf, dass die Belegschaften diese Rechte nicht per Arbeitsgericht durchsetzen. Betriebsräte können deshalb in Form einer Kampagne dazu ermutigen, einen Antrag auf Stundenerhöhung zu stellen. Sollte das Unternehmen darauf mit Ablehnung reagieren, können die Betriebsräte in einem zweiten Schritt Neueinstellungen widersprechen und gerichtlich Arbeitszeiterhöhungen durchsetzen. So werden die Rechte des einzelnen »Arbeitnehmers« geschickt mit kollektiven Beteiligungsrechten verknüpft. »Indem die Betriebsräte die Probleme der Beschäftigten ernst nehmen und mit ihnen über die alltägliche Arbeit und Interessenvertretung diskutieren, entwickeln sie ein solidarisches WIR (…) und eine betriebliche Gegenöffentlichkeit«, heißt es in einem Papier der ver.di-Fachgruppe Handel in Baden-Württemberg. »Anstatt Probleme als individuelle Mängel zu sehen, begreifen sie sie als Konsequenzen von krankmachenden Arbeitsbedingungen, Prekarität und Personalmangel. Für sie sind Betriebsräte und Mitbestimmungsrechte nicht bloß institutionelle Werkzeuge, sondern Orte einer lebendigen Diskussion und Verständigung über die Arbeit. Dabei handeln sie nicht für die Beschäftigten, sondern mit ihnen«.10

Die genannten Beispiele verdeutlichen, wie Betriebsräte Gegenwehr entwickeln können – gleichzeitig zeigen sie aber auch, dass ein Agieren nur auf der jeweiligen betrieblichen Ebene oftmals nicht ausreicht. Eine Vernetzung über Gewerkschaften ermöglicht Gegenwehr auf tariflicher Ebene. So orientieren sich ver.di-Vertrauensleute und Betriebsräte in Krankenhäusern des Saarlands an Erfahrungen der Charité-Beschäftigten in Berlin. Unter dem Motto »Mehr von uns ist besser für alle« soll mehr Personal eingestellt werden. Sie knüpfen damit an eine große Tradition an. Denn Tarifpolitik ist immer auch ein Instrument zur Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen.

Die Einbeziehung der Beschäftigten ist dabei der entscheidende Faktor. Eine starke Position gegenüber den Unternehmen werden Gewerkschaften und Betriebsräte nur haben, wenn sie die Belegschaften beteiligen.

