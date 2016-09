Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wird von venezolanischen Diplomaten auf der Isla Margarita begrüßt Foto: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

Caracas. Im Rahmen des 17. Gipfeltreffens der Bewegung der Blockfreien Staaten hat am Donnerstag auf der venezolanischen Ferieninsel Margarita die Beratung der Außenminister aus rund 100 Mitgliedsstaaten der Organisation begonnen. Das Außenministerium in Caracas verbreitete unter anderem Bilder von der Ankunft der Chefdiplomaten aus Kuba, Ecuador, Indien, Algerien, Nicaragua und anderen Ländern. Auch Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vucic wurde in Venezuela begrüßt. Höhepunkt der Konferenz ist am Wochenende das Treffen der Staats- und Regierungschefs. Für einen reibungslosen Verlauf sollen 14.000 Sicherheitskräfte sorgen.

Von den meisten europäischen Medien wird die Konferenz der nach der UNO formell zweitgrößten Organisa­tion der Welt, der 120 Staaten angehören, bislang komplett totgeschwiegen. Die Agenturen Reuters und dpa verbreiteten lieber, dass das südamerikanische Wirtschaftsbündnis Mercosur einen Ausschluss Venezuelas plant. Hintergrund ist, dass die an die Macht geputschten Regierungen in Brasilien und Paraguay sowie die rechte Administration in Argentinien mit einem Ausschluss der Bolivarischen Republik wegen angeblicher Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen drohen. Außerdem erkennen die drei Regime die seit Juni laufende Präsidentschaft des Mercosur durch Caracas nicht an. Entgegen einiger Agenturmeldungen hat sich Uruguay der Drohung nicht angeschlossen. Der stellvertretende Außenminister José Luis Cancela betonte, es sei lediglich die Frist zur Erfüllung der Forderungen bis zum 1. Dezember verlängert worden, das sei aber kein Ultimatum für eine mögliche Suspendierung der Mitgliedschaft Venezuelas. In Caracas wies Außenministerin Delcy Rodríguez die Attacke der »Dreierbande« als eine Verletzung der Mercosur-Verträge zurück. Aus »politischer Intoleranz und bürokratischer Ungeduld« gefährdeten Brasília, Asunción und Buenos Aires die Existenz der Organisation, warnte sie.

(AVN/PL/dpa/jW)