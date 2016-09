Vorheriges

1 . von 3 Fotos

Nächstes

In der Nacht zum Donnerstag ist in der Ukraine ein Waffenstillstand zwischen Armee und Nationalgarde des Kiewer Regimes auf der einen und den Truppen der international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk auf der anderen Seite in Kraft getreten. Wie die Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mitteilten, wurde die Feuerpause zunächst von beiden Konfliktparteien eingehalten. Seit Mitternacht sei es ruhig, erklärte der Chef der OSZE-Mission, Ertugrul Apakan, am Vormittag.

In den Stunden vor dem Beginn der durch internationale Vermittlung aus Russland, Frankreich und Deutschland erreichten Waffenruhe war von dieser noch nichts zu spüren gewesen. In der knapp 40 Kilometer von Lugansk entfernt liegenden Großstadt Altschewsk war am Abend ungewöhnlich starkes Artilleriefeuer zu hören. Die Armee der Lugansker Volksrepublik wurde in Alarmbereitschaft versetzt, an die Bevölkerung wurden Anweisungen für Schutzmaßnahmen ausgegeben.

Etwa 25 Kilometer nordwestlich von Altschewsk hält die Brigade »Prisrak« den Frontposten gegenüber den Truppen des Kiewer Regimes. Beim Ausheben ihrer zickzackförmigen Laufgräben haben die Kämpfer dort Skelette, Geldmünzen und Trümmer eines zerschossenen Unterstandes zutage gefördert. »Das war eine Stellung deutscher Wehrmachtssoldaten im Zweiten Weltkrieg, die einen Volltreffer abbekommen hat«, vermutet ein italienischer Freiwilliger mit dem Kampfnamen »Nemo«, der sich vor mehr als einem Jahr der Kommunistischen Einheit von »Prisrak« angeschlossen hat. »Genau dort, wo jetzt die 92. und 93. Brigade der regulären ukrainischen Streitkräfte und das 15. und 39. Bataillon der Nationalgarde stehen, befanden sich damals Einheiten der Roten Armee«, sagt er und zeigt auf das Niemandsland der Frontlinie. Rund einen Kilometer entfernt liegen die Kiewer Truppen – zu weit, um ihre Bewegungen mit bloßem Auge beobachten zu können. Ein Artillerieperiskop leistet wertvolle Dienste. »Es ist sehr anstrengend, da stundenlang konzentriert reinzuschauen«, sagt einer der Brigadisten.

Mit einem Sprung über den Graben und dann im eiligen Gänsemarsch rund 100 Meter entlang einer über den Boden gespannten Leine geht es über das ansonsten verminte Feld zum ehemaligen Unterstand der deutschen Faschisten. »Wir wollen die Ukrainer lieber nicht nervös machen und zu Reaktionen verleiten«, erklärt »Nemo«. »Wir haben mit ihnen eine Art Gentlemen’s Agreement. Beide Seiten schießen nicht, solange vom Gegenüber keine offensichtlich feindlichen Aktivitäten ausgehen.« Hier hielt schon die Waffenpause, die zum Schulbeginn vereinbart wurde und seit 1. September in Kraft ist. »Valentina«, eine 28jährige Freiwillige aus Polen, berichtet, dass auf der anderen Seite einige ihrer Landsleute stehen: »Viele polnische Nationalisten kämpfen für Kiew«, sagt die Kommunistin, die in ihrem Heimatland ihre ökonomische Existenz verlor, nachdem sie sich mit den Aufständischen im Donbass solidarisiert hatte: »Der Unternehmer hat mich rausgeschmissen.«

Die nicht viel mehr als ein Dutzend Männer und Frauen zählende Besatzung des Frontpostens lebt unter nahezu archaischen Bedingungen. Sie haust in kleinen Zelten im Gebüsch. Es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser. Das Essen wird über dem offenen Lagerfeuer in einem großen Erdloch zubereitet. »Meistens kochen wir eine Suppe«, sagt ein einheimischer Kämpfer, der heute Küchendienst hat. Manchmal stehen wie in allen Militärkantinen Nudeln auf dem Speiseplan. »Die Art und Weise, wie hier die Pasta zubereitet wird, ist ein Skandal«, empört sich der Italiener »Nemo«. Ein kleiner Wasserbehälter, ein Spiegel und darunter ein schmales Brett für die Zahnbürsten an einem Baum befestigt – das ist ihr Badezimmer. Der Alltag ist eintönig, er besteht aus dem Schaufeln von Gräben und vor allem Warten, Warten, Warten. Jede Möglichkeit des Zeitvertreibs wird genutzt. Videos vom Smartphone, Musikdateien mit russischem Metal, Hardcore oder Pop. Ein Soldat lauscht andächtig Polina Gagarinas Schmachtfetzen »Kukuschka« (Kuckuck), einem Hit aus dem gleichnamigen Kriegsdrama.

Ob auf den Gewehrkolben, den Schlafsäcken oder den Oberarmen der Kämpfer – das Logo der Brigade findet sich überall, die Identifikation mit »Prisrak« ist groß. Die internationalen Kombattanten haben sich zur Organisation »InterUnit« zusammengeschlossen und tragen das Emblem ihrer Vorbilder, der Internationalen Brigaden des Spanischen Bürgerkrieges. In Zeiten des ganz Europa erfassenden Rechtsrucks verweisen sie damit auf die historische Bedeutung ihres Einsatzes: »Wir führen den bewaffneten Kampf, den die Kommunistische Partei in der Ukraine 2014 versäumt hat«, erklärt »Nemo«. »Der Faschismus muss hier gestoppt werden.«

Allgemein gilt der Konflikt in der Ukraine als ein »Krieg der alten Männer«, denn eine große Zahl der Kämpfer ist noch in der Roten Armee ausgebildet worden. Anders ist es hier: Viele der »Prisrak«-Soldaten sind blutjung, sehen aber schon aus wie alte Frontsoldaten. Ihre Gesichter sind gezeichnet von den Strapazen eines Daseins zwischen quälender Ereignislosigkeit und Nichtstun auf der einen und extremem Stress während der Feuergefechte auf der anderen Seite. Die Kämpfer zeigen, wo ukrainische Mörsergeschosse eingeschlagen sind. Ihre Handfeuerwaffen, Gewehre und Pistolen – auch russische PK-Maschinengewehre gibt es – haben sie immer griffbereit. Schweres Gerät sehe ich nicht.

Das Abendrot über der Naturlandschaft und der prachtvolle Sternenhimmel, der sich bald darauf über uns wölbt, verführen für kurze Momente zu Schützengrabenromantik. Doch die Explosion einer der unzähligen Minen, die in der unmittelbaren Umgebung herumliegen, katapultiert jeden zurück in die bedrückende Realität. Diesmal war es ein herumstreunender Hund oder ein Fuchs, der den Sprengsatz auslöste und sterben musste. Morgen wird es vielleicht schon wieder einer ihrer Genossen sein.