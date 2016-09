In den abgelegenen Regionen Russlands wie hier in Narjan-Mar im Nordwesten des Landes konnten die Wähler ihre Stimme schon in den vergangenen Tagen abgeben Foto: REUTERS/Sergei Karpukhin

Am Sonntag werden in Russland die 450 Abgeordneten der Staatsduma, des Unterhauses des Parlaments, gewählt. Zugleich sollen die Bürger am »einheitlichen Abstimmungstag« auch über einige Dutzend Bürgermeister und Regionalchefs entscheiden. Wahlberechtigt sind knapp 112 Millionen Russinnen und Russen. Für die Regierungspartei »Einiges Russland« (ER) steht auf dem Spiel, ob sie ihre bisherige Mehrheit in der Duma halten kann. Die Umfragen sagen ihr übereinstimmend einen Rückgang von 49 Prozent beim Urnengang 2011 auf 41 (so das staatlich kontrollierte Umfrageinstitut WZIOM) oder deutlich unter 40 Prozent (so das »unabhängige« Lewada-Institut, das wegen seiner westlichen Geldgeber soeben vom Justizministerium als »ausländischer Agent« eingestuft wurde) voraus. Unstrittig ist jedoch, dass ER mit Abstand die stärkste Partei bleiben dürfte. Zudem gilt als relativ sicher, welche weiteren Parteien ins Parlament einziehen werden.

ER präsentierte sich im Wahlkampf als zentristisch bis konservativ, die Parolen waren wenig inhaltsreich: »Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen«. Nach einem Gerichtsurteil darf sie, obwohl sie hinter Präsident Waldimir Putin steht, nicht mit dessen Porträt auf Stimmenfang gehen. So plakatiert sie ausgewählte Präsidentenworte in Textform und hofft, von der nach wie vor hohen Popularität des von 80 Prozent der Russen unterstützten Staatschefs zu profitieren. Die liberale Opposition versucht, den Amtsbonus von ER zu einem Malus umzukehren und nennt die Partei, deren Funktionäre am einfachsten Zugriff auf staatliche Ressourcen und damit die größten Möglichkeiten zu Veruntreuungen haben, eine »Partei der Gauner und Diebe« oder sogar »Partei des Organisierten Verbrechens«. Um diese Vorwürfe zu kontern, sind Anfang des Jahres eine Reihe regionaler ER-Politiker medienwirksam wegen Korruption ihrer Ämter enthoben und in Untersuchungshaft gesteckt worden.

Zweitstärkste Kraft dürfte nach den Umfragen von WZIOM mit etwa zwölf Prozent die nationalistische Liberaldemokratische Partei (LDPR) von Wladimir Schirinowski werden. Sie gilt seit den 90er Jahren als stille Stimmenreserve der jeweiligen Regierung. Aktuell profiliert sie sich mit Forderungen nach einer resoluten Politik des Landes gegenüber der EU und den USA. Ihre polternde Rhetorik kommt insbesondere in der Provinz und bei »Wendeverlierern« an.

Je nach Institut Kopf an Kopf (Lewada) mit der LDPR oder deutlich abgeschlagen (WZIOM) dürfte die Kommunistische Partei (KPRF) liegen und damit nicht an ihren Erfolg von 2011 anknüpfen können, als sie 19 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Ihr Einzug in die Duma scheint aber sicher. Die KPRF versucht seit einiger Zeit, sich mit sozialistischer Kritik an den russischen Verhältnissen auf ihren »Markenkern« zu besinnen. Sie fordert eine Renationalisierung der natürlichen Ressourcen als Basis für den Staatshaushalt und als Finanzquelle für verbesserte Sozialleistungen. Gleichzeitig unterstützt sie den außenpolitischen Kurs Putins, wirft ihm eher Inkonsequenz und eine zu versöhnlerische Haltung gegenüber dem Westen vor. Die Partei hat zwar versucht, in ihrem Mittelbau einen Generationswechsel zu vollziehen, tritt aber abermals mit ihrem inzwischen 72jährigen Vorsitzenden Gennadi Sjuganow als Spitzenkandidaten an.

Die vierte Partei, mit deren Einzug gerechnet wird, ist »Gerechtes Russland« unter Sergej Mironow, die als im Kreml erfundene Blockpartei gilt. Dagegen bewegen sich die diversen liberalen Gruppierungen bei Umfragewerten zwischen einem und zwei Prozent der Stimmen. Urgestein Grigori Jawlinski und seine als linksliberales Intellektuellenprojekt eingestufte Partei Jabloko wären schon froh, wenn sie mit drei Prozent wenigstens die Schwelle überspringen könnten, ab der es Mittel aus der staatlichen Parteienfinanzierung gibt. Der im Westen eine Zeitlang als »Oppositionsführer« gehandelte Blogger Alexej Nawalny darf wegen einer 2013 verhängten (Bewährungs-)Vorstrafe nicht kandidieren. Die »Partei der Volksfreiheit« (Parnas) als Zusammenschluss der harten Neoliberalen hat sich im Frühjahr wohl nicht ganz ohne Mithilfe aus dem Kreml gespalten. Für alle Fälle hat sie schon mal für den Wahlabend zu Demonstrationen gegen von ihr vermutete Wahlfälschungen aufgerufen. Eine Reihe weiterer Kleinparteien ist erst Anfang dieses Jahres entstanden. Womöglich handelt es sich dabei um Einwegprodukte mit dem Ziel, das liberale Wählerpotential zu zersplittern.