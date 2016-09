Der Lack ist ab

Martialische Wracks: Lito Sheppard (l.) und Donté Stallworth von den Philadelphia Eagles Foto: REUTERS/Tim Shaffer

Es gibt wohl keine amerikanischere Sportart als den American Football. Keine andere der originären US-Sportarten kommt dem archaischen Prinzip vom Recht des Stärkeren näher. Auch die von den Amerikanern so geliebten »Cinderella storys« gibt es zuhauf, sind es doch vor allem junge schwarze Sportler aus einfachen bis armen Verhältnissen, die als Stars der National Football League (NFL) verehrt werden.

In den letzten Jahren jedoch wandelte sich des Amerikaners liebstes Kind zum ungezogenen Balg. Das glänzende Bild der NFL bekam Kratzer. Dabei ist für die Liga die Außenwirkung besonders wichtig, damit der Super Bowl auch weiterhin das größte (und vor allem finanziell profitabelste) Einzelsportereignis der Welt bleibt. Trotz aller Versuche seitens der NFL, die Inszenierung der heilen Welt American Football aufrechtzuerhalten, kommen immer wieder hässliche Tatsachen von der dunklen Seite des Sports ans Licht.

Da wäre etwa die Dopingproblematik: Immer wieder entdeckt die amerikanische Anti-Doping Agency Fälle von Missbrauch steroidhaltiger Mittel. In seiner Autobiographie aus dem Jahr 2013 beschrieb der Ex-Footballer Nate Jackson den Alltag im Milliardenbetrieb NFL. Er zeichnete das Bild eines von purem Sozialdarwinismus geprägten Sports, bei dem jeder aussortiert wird, der nicht konstant am körperlichen Limit agiert. Viele können das nur mit Hilfe illegaler Mittel leisten.

In manchen Fällen erschafft dieses System körperlich hochgezüchtete Maschinen, die, gefangen im eigenen Mikrokosmos, die reale Welt von der des Spiels nicht mehr unterscheiden können. So werden auch häusliche Probleme oft mit Gewalt geregelt. Das prominentestes Beispiel ist wohl der Fall des zweimaligen »Most valuable player« (bester Spieler einer Saison) Adrian Peterson. Dieser gab 2014 vor Gericht zu, seinen damals vier Jahre alten Sohn mehrmals mit einem Ast geschlagen zu haben. Die NFL sperrte Peterson daraufhin für die gesamte Saison 2014/15.

Wie schädlich die Sportart American Football vor allem für den Körper ist, belegt Jahr für Jahr die hohe Zahl an Gehirnerschütterungen. Viele Spieler sind nach ihrer Karriere körperliche Wracks, die teilweise unter neuronalen Blackouts leiden. Chris Borland zog 2015 die Konsequenzen: Er traf die vielbeachtete Entscheidung , seine Karriere mit gerade mal 24 Jahren zu beenden – im besten Alter für Profisportler. Aus Rücksichtnahme auf seine Gesundheit kündigte er einen Vertrag, der ihm Millionen Dollar an Gehalt zusicherte, und kehrte dem Sport den Rücken. Auch viele Eltern wollen aufgrund der negativen gesundheitlichen Folgen ihre Kinder nicht mehr zum Football schicken. Vor wenigen Jahren war das noch undenkbar, galt eine Karriere in der NFL doch als das erstrebenswerteste Ziel für einen jungen amerikanischen Athleten.

Zur Zeit erregt zudem der Fall Colin Kaepernick die Gemüter. Der Profi weigert sich, zur Nationalhymne aufzustehen, »aus Solidarität mit den Unterdrückten« in der amerikanischen Gesellschaft (jW berichtete). Während sich einige Profis solidarisieren, wird der Quaterback vor allem in konservativen Medien harsch kritisiert. Ein mündiger Profi ist in der verzerrten Welt des US-amerikanischen Sports nicht gern gesehen.