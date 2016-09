Vier Schüsse in den Rücken

Foto: Issei Kato/Reuters

Während der Olympiade in Rio de Janeiro machten ein erfundener Raubüberfall und die Sexabenteuer von vier US-Schwimmern weltweit Schlagzeilen. Von der Ermordung des brasilianischen Journalisten Maurício Campos Rosa nahm hingegen kaum ein internationales Medium Notiz. Die bisher nicht identifizierten Mörder kamen per Motorrad und richteten den Besitzer und Chefredakteur der Lokalzeitung O Grito (Der Schrei) am 17. August in Santa Luzia, einem Vorort von Belo Horizonte im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, auf offener Straße mit vier Schüssen in den Rücken und einem Nackenschuss hin. Laut Polizeiangaben sei das Motiv des offensichtlichen Auftragsmordes noch unbekannt. Doch lokale Journalisten vermuten einen Zusammenhang mit seinen jüngsten Recherchen zu einem Korruptionsskandal bei der kommunalen Müllentsorgung, in den auch Stadträte verwickelt seien.

In einer Pressemitteilung verurteilte nun die Generaldirektorin der UNESCO, Irina Bokowa, die Ermordung des 64jährigen Journalisten und mahnte bei den brasilianischen Behörden eine lückenlose Aufklärung an. Diejenigen, die mit Gewalt die Medien daran hinderten, »uns« zu informieren, erklärte sie, dürften nicht straffrei ausgehen. Dies fordert auch die Gewerkschaft der Berufsjournalisten von Minas Gerais, Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG): »Jeder Journalistenmord, der nicht aufgedeckt wird, führt zu weiteren Verbrechen. Straffreiheit ist inakzeptabel.« Bislang würden die meisten Attentate auf Reporter in Minas Gerais sowie in anderen Bundesstaaten Brasiliens nur mangelhaft untersucht und die Fälle blieben ungelöst.

Maurício Campos ist in diesem Jahr in Brasilien bereits der vierte wegen seiner Recherchen oder Publikationen ermordete Berichterstatter. Der lateinamerikanische Staat bleibt damit eines der weltweit gefährlichsten Länder für diesen Berufsstand.

Der Internetjournalist João Miranda do Carmo aus Santo Antônio do Descoberto in Goiás war in diesem Jahr das dritte Opfer. Am Abend des 24. Juli wurde er von vier Männern vor seinem Haus erschossen. Zuvor wurden am 9. April der Blogger Manoel Messias Pereira aus Grajaú in Maranhão sowie am 10. März der Radioreporter João Valdecir Barbosa aus São Jorge d’Oeste im Bundesstaat Paraná durch Pistolenschüsse regelrecht hingerichtet.

Die Zahl der während ihrer Berufsausübung ermordeten Berichterstatter in Brasilien sei ähnlich hoch wie in den Kriegsregionen Irak, Jemen und Südsudan, mahnte Ende vergangenen Jahres das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ). Der Unterschied sei, so CPJ, dass der größte Teil der in Brasilien getöteten Reporter nicht durch kriegerische Aktionen starb, sondern Opfer von Attentaten und Auftragsmördern wurde.