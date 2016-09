Am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zeigen Babys wie der kleine Johann, dass sie bereits im Alter von fünf Monaten Grammatikfehler ausmachen können: »Das große Sprachensterben« Foto: ZDF/Meike Srowig

Das große Sprachensterben

Rund 6.500 Sprachen gibt es weltweit. Und in den meisten wird viel Häss­liches gesagt. Aber dass gerade die kleinen, eher unschuldigen ... Aber so ist der Lauf der Welt. Künftig sind nur noch wenige Verkehrssprachen wie Englisch, Spanisch, Chinesisch und auch Deutsch gefragt. Viele Menschen in der Bundesrepublik sprechen heute keinen Dialekt mehr. Spätestens als in den 1960er Jahren die Globalisierung an Fahrt aufnahm, wurde Mundart mit niedrigem Bildungsniveau gleichgesetzt. Die Dokumentation »Das große Sprachensterben« zeigt am Beispiel des Rätoromanischen und des Saterfriesischen, welche Bedeutung eine eigene Sprache für Menschen hat.

3sat, 20.15

Scobel: Flucht und Armut

Mehr als eine Million Flüchtlinge sind 2015 nach Deutschland gekommen. Viele von ihnen, etwa die Hälfte, werden dauerhaft bleiben. Sie hoffen auf ein besseres Leben. Ist das realistisch? Die Gefahr, dass Flüchtlinge zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden, ist hoch. Wie darüber reden, ohne die AfD-Deutschtümler zu bedienen. Vielleicht gelingt es ja hier. Gäste: Prof. Dr. Louis Henri Seukwa (Professor für Erziehungswissenschaften an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg), Dr. Eric Seils (Sozialwissenschaftler), Prof. Dr. Anja Weiß (geschäftsführende Direktorin des Institutes für Soziologie der Universität Duisburg)

3sat, 21.00

Blood Diamond

Ein guter Film. Hart. Afrika. Wunderschön. USA/D 2006. Mit Leonardo DiCaprio (Danny Archer). Regie: Edward Zwick.

Vox, 22.25

Traumland

In der Nacht vor Heiligabend begegnet die junge bulgarische Prostituierte Mia in Zürich vier unterschiedlichen Menschen, die auf der Suche nach Liebe sind. Die Sozialarbeiterin Judith wurde von ihrem Partner verlassen, die schwangere Lena hat ihren untreuen Mann ertappt, der geschiedene Rolf fühlt sich von allen verlassen, und die einsame Witwe Maria sucht eine Schuldige für ihr Unglück. Okay. Aber dass es immer die arme, aus einem Mafiastaat stammende Prostituierte sein muss, die unseren Wohlstandsgefühlsmüll zusammenkehrt? Hat sie nicht ihre eigene Agenda? Ihren Zuhälter kastrieren? Oder die linksliberale Prostitutionslobby zum Jobtausch zwingen – sei es nur für 24 Stunden? D/CH/B 2013. Regie: Petra Biondina Volpe.

Arte, 22.30