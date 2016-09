Braunes Coming-out

Mit ihrer Fehlanalyse des »Völkischen« könnte Frau Petry auf perfide Weise recht haben Foto: Arno Burgi/dpa-Bildfunk

Das Leben eines AfD-Spitzenfunktionärs ähnelt dem eines Homosexuellen vor dem Coming-out: Man weiß, wer und was man ist, streitet es aber ab in der vergeblichen Hoffnung, keiner würde etwas bemerken. Anders als bei Homosexuellen sind die Höllenqualen des Versteckspielens bei AfD-Leuten hoch verdient: Man fühlt sich zu Nazis hingezogen, man macht gemeinsame Sache mit Nazis, man zieht an einem Strang mit Nazis, aber selber ist man selbstverständlich kein Nazi; die Fassade der Wohlanständigkeit muss gewahrt bleiben. So nennt man sich »national« und »patriotisch«, nennt seine braunen Freunde mal »besorgte Bürger«, mal »Wutbürger«, mal »Protestwähler«, um die man sich »kümmern« müsse, selbst aber trägt man stets einen weißen Pulli überm braunen Hemd.

Die AfD-Chefin Frauke Petry hat der Welt am Sonntag erklärt, dass der Begriff »völkisch« wieder »positiv besetzt und aufgeladen« werden müsse. In typischer Klemmnazimanier erklärte sie: »Ich benutze diesen Begriff zwar selbst nicht, aber mir missfällt, dass er ständig nur in einem negativen Kontext benutzt wird.« Klar, sie selbst hat saubere Händchen, mit denen sie aber einer Klientel aufhilft, die schon offen lebt, was Frauke Petry noch heimlich ist. »Völkisch« sei schließlich »ein zugehöriges Attribut« zum Wort »Volk«, behauptete »die verfolgende Unschuld«, wie Karl Kraus solche Deutsche nannte.

Wenn man sich den Rechtsdrall in der deutschen Bevölkerung anschaut, könnte Frau Petry mit ihrer Fehlanalyse des »Völkischen« auf perfide Weise recht haben: »Völkisch« ist per definitionem nationalistisch und antisemitisch, es ist ein Kampfbegriff derer, die ihr bisschen Hirn auf das Wort »Deutschland!!!« (immer mit mindestens drei Ausrufungszeichen) endreduziert haben. Die Welt und ihre Bewohner »völkisch« beobachten bedeutet Denunziation und Aufforderung zur Bildung von Mobs, die Gewalt bis hin zu Totschlag und Mord ausüben, während Frau Petry und die ihren ja nur tapfer einen angeblich unschuldigen Begriff reinwaschen, mutig entstigmatisieren und damit normalisieren wollen.

Denn wenn »völkisch« sein »ganz normal« ist, kommt der AfDler um sein öffentliches braunes Coming-out als Nazi herum, und sein essentielles Bedürfnis nach »Normalität« befriedigt er, indem er die Welt zwingen will, sich seinen Zwangsvorstellungen von »Normalität« zu fügen. Da aber Sprache verräterisch ist, rutscht das Coming-out unfreiwillig heraus. Wer partout »völkisch« sein will, deklariert, ob beabsichtigt oder unfreiwillig, wer und was er ist: ein Nazi oder eine Nazisse, nicht mehr und nicht weniger.