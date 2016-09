Ära des Krieges

Foto: Vincent Kessler/Reuters

Mehr EU, mehr Militär: Am Mittwoch hat nun auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker offiziell die Gleichung übernommen, die seit Wochen unter den Regierungen der Mitgliedsstaaten mehr oder weniger zum guten Ton gehört. Brüssel sei »stolz« auf seinen weltpolitischen Einfluss, konstatierte Juncker in seiner diesjährigen »State of the Union«-Rede, deren Bezeichnung ganz unbescheiden der jährlichen Ansprache des US-Präsidenten vor beiden Kongresskammern nachgebildet ist. Allerdings könne die EU ihre bisherige Macht nur ausbauen, wenn sie auch militärisch stärker werde, fuhr der Kommissionspräsident und Träger des Großkreuzes des BRD-Verdienstordens fort: Man solle daher »auf gemeinsame europäische Streitkräfte hinarbeiten«. In einem ersten Schritt müsse zum Beispiel ein gemeinsames militärisches Hauptquartier her. Eine Macht, die sich eine »State of the Union«-Rede leistet, braucht das wohl.

Endlich auch militärisch zur Weltmacht werden – das ist das eine Motiv, das das Establishment der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu der aktuellen Kampagne treibt. Das zweite Motiv hat in der vergangenen Woche die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini benannt. Man zerstreite sich ja gerade nach Strich und Faden in der EU, konstatierte sie in einem Zeitungsinterview. Warum nun nicht die EU-Militärpolitik zum Ausgangspunkt nehmen, um der Integration neuen Schwung zu verleihen? Die EU habe ihren Ausbau schließlich immer mit einem bestimmten Schwerpunktthema verknüpft: zunächst mit dem Binnenmarkt, dann mit der gemeinsamen Währung – dem Euro –, schließlich mit der im Schengen-Abkommen geregelten Freizügigkeit. Aktuell sei »der Moment gekommen«, in dem man »die Grundlagen für eine gemeinsame Verteidigung« schaffen könne. Auf die Ära des Marktes und die Ära der Reisefreiheit folgt nun also, geht es nach Mogherini, die Ära des Kriegs.

Auf dem informellen EU-Gipfel in Bratislava wird am Freitag die weitere Militarisierung der EU eines der wichtigsten Themen sein. Deutschland drängt schon seit vielen Jahren darauf, die militärischen Kräfte zu bündeln. Bislang ist das stets an Großbritannien gescheitert. Dessen bevorstehender EU-Austritt macht nun die Bahn für die deutschen Pläne frei. Berlin selbst ist bestens vorbereitet. Das neue »Weißbuch der Bundeswehr« und die neue »Konzeption Zivile Verteidigung« haben die äußeren und die inneren Bestandteile einer militärisch operierenden Weltpolitik kompakt beschrieben. An das »Weißbuch« knüpft unmittelbar der Forderungskatalog für die EU-Militärpolitik an, den Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und ihr französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian wenige Tage vor dem EU-Gipfel vorgelegt haben. Dem Versuch, das im Innern strauchelnde Bündnis durch gemeinsame militärische Operationen weltweit neu zusammenzuschweißen, steht – zumindest unter den Eliten in der EU – nun nichts mehr im Wege. Das erklärt den aktuell immer stärker anschwellenden Kriegsgesang.