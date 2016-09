Foto: Uli Deck/dpa- Bildfunk

Die Linke in Oldenburg hat ihre Stimmen von sechs auf fast zehn Prozent steigern können. Wie geht erfolgreiche sozialistische Kommunalpolitik?

Indem man ein klares Profil zeigt, auf den Themenfeldern, die für Linke wichtig sind. Auf kommunaler Ebene ist das vor allem die soziale Frage. Im Rat sind wir mit diesem klaren Profil aufgetreten. Wir haben immer versucht, Mehrheiten für unsere Ziele zu erreichen. Es muss kein Widerspruch sein, auf einerseits deutliche Positionen zu beziehen und diese Ziele andererseits auch real durchsetzen zu können. Jedenfalls wenn man sich nicht einbinden lässt und dann zu viele Kompromisse schließen muss. In Oldenburg gibt es eigentlich eine rot-grüne Ratsmehrheit, die aber nicht in allen Fragen geschlossen abstimmt. Es kommt zu wechselnden Mehrheitsverhältnissen. Das eröffnet uns die Möglichkeit, Initiativen durchzusetzen.

Kann man auf kommunaler Ebene überhaupt etwas verändern? Die »Schuldenbremse« lässt doch kaum Investitionsspielraum zu.

Das ist in der Tat schwierig, weil es wenig Chancen gibt, die Einnahmeseite zu beeinflussen. In Oldenburg ist es Gott sei Dank so, dass wir keine Haushaltsnotlage haben. Insofern hatten wir die Möglichkeit, Investitionen vorzuschlagen, die sich auch realisieren ließen. Man muss sich von vornherein im klaren darüber sein, dass die Möglichkeiten begrenzt sind.

Haben bundespolitische Themen im Wahlkampf eine Rolle gespielt?

Auf jeden Fall. Es ist wichtig zu gewährleisten, dass Flüchtlinge in den Kommunen versorgt und integriert werden. Uns ist es zudem im Rat gelungen, mit einer Ratsmehrheit eine Resolution gegen das Handelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA zu verabschieden. Auch wenn dies eher symbolischen Charakter hat, beeinflusst es doch die öffentliche Meinung. Auch die bundespolitischen Sozialverwerfungen wie Hartz IV und Lohndumping haben wir aufgegriffen. Bereits vor der Einführung des Mindestlohns haben wir uns dafür eingesetzt, dass Unternehmen in Oldenburg keine Werkverträge vergeben und Niedriglöhne zahlen. Man kann es in kleinen Schritten schaffen, die schlimmsten Sozialverwerfungen vor Ort zu verbessern. Das funktioniert natürlich nur, wenn man deutlich macht, dass sich die Verhältnisse auf Bundesebene ändern müssen. Wenn SPD und Grüne bestimmten Anträgen zustimmen, binden wir ihnen natürlich auf die Nase, dass sie die Missstände mit herbeigeführt haben, die wir jetzt auf kommunaler Ebene eindämmen müssen.

Entgegen dem Trend ist die Alternative für Deutschland in Oldenburg unter fünf Prozent geblieben. Wie haben Sie den Rechtspopulisten das Wasser abgegraben?

Das liegt daran, dass wir klare Oppositionspolitik betrieben haben und gegen den Mainstream aufgetreten sind. So, dass Protestwähler, die gerade in den östlichen Bundesländern von der Linken abwandern, bei uns gebunden werden konnten. Auch die Nichtwähler, die zur AfD tendierten, haben ihr Kreuz bei uns gemacht. Wir haben bundespolitisch klare Position bezogen, zum Beispiel indem wir Sahra Wagenknecht eingeladen haben. Die Veranstaltung war außerordentlich gut besucht. Sie hat uns einen zusätzlichen Mobilisierungsschub verschafft.

Was waren die dominierenden sozialen Themen im Wahlkampf?

Wir waren und sind in den sozialen Brennpunkten präsent. Im Wahlkampf, aber auch in der vergangenen Wahlperiode. Ein Beispiel in Oldenburg ist die Klävemann-Stiftung, in der Geringverdiener wohnen können. Die Stadt will die Rechte der Mieter einschränken und die Mieten erhöhen. Wir haben nicht nur im Parlament die Interessen der Bewohner vertreten, sondern sind auch zu ihnen gegangen, haben Versammlungen einberufen und gezeigt: Wir sind auf eurer Seite. Auch wenn es keine Ratsmehrheit gab, wurden wir als authentische Oppositionspartei wahrgenommen. Auch in Flüchtlingsunterkünften sind wir oft. Mit Flüchtlingen sind wir in den Dialog getreten. Viele Parteimitglieder sind außerdem ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig.