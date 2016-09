Gewaltverherrlichung auf Tonträgern, hier 2013 nach einer Razzia des sächsischen Landeskriminalamts 2013 in Dresden Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Für den Verkauf von Tonträgern mit gewaltverherrlichendem, neofaschistischem Inhalt muss sich der Betreiber des Allgäuer Plattenlabels »Oldschool Records«, Benjamin Einsiedler, seit Donnerstag vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Die Polizei ermittelte rund 900 einschlägige Verkäufe. Aufgrund einer Anzeige wegen eines Pullovers mit SS-Beschriftung im Shop des Angeklagten im Jahr 2012 hatte die bayerische Polizei erst im Mai 2014 mehrere Objekte im schwäbischen Raum durchsucht. Betroffen waren unter anderem ein Tonstudio in Burgrieden und im Raum Bad Grönenbach die Geschäftsräume von »Oldschool Records«, eine angrenzende KfZ-Werkstatt mit Camperverleih sowie die Privaträume des Angeklagten. Die Ermittler stellten umfangreiche Datensammlungen und etwa 23.500 Tonträger sicher. Ein Teil der Speichermedien wurde inzwischen zurückgegeben. Um den tatsächlich erfolgten Verkauf der Tonträger nachzuweisen, wurden umfassend E-Mails und Telekommunikation überwacht. So gelangte die Polizei an über einen längeren Zeitraum anfallende Kundendaten.

Bei 88 der sichergestellten Produktionen erkennt die Staatsanwaltschaft einen volksverhetzenden, Gewalt- und Straftaten billigenden, das Naziregime verherrlichenden oder sonstigen bei Verbreitung strafbaren Inhalt. In manchen der Machwerke wird zum Mord an Juden, Kommunisten oder Schwulen aufgerufen. Teilweise werden verbotene Kennzeichen von Naziorganisationen dargestellt. Die Daten der Kunden, die diese erworben haben sollen, wurden als Teil der Anklageschrift vergangenen Donnerstag verlesen. Darunter einige Adressen aus dem Ausland sowie Szenehändler, die größere Mengen der Tonträger abnahmen. Die Umsätze aus den beanstandeten Produkten will die Staatsanwaltschaft im Falle einer Verurteilung einziehen lassen. Um die Anklagepunkte im einzelnen beleuchten zu können, hat das Gericht Termine bis März nächsten Jahres angesetzt. Verbindungen von »Oldschool Records« zur mutmaßlichen Terrorgruppe »Oldschool Society« sind bisher nicht bekannt.

Rechtsanwalt Alexander Heinig erklärte für seinen schweigenden Mandanten, dass dieser Betreiber von »Oldschool Records« sei. Allerdings habe er sich stets bemüht, sich einer Strafverfolgung dadurch zu entziehen, dass Tonträger bei Indizierung ausgelistet und strafbewehrte Nazisymbolik vor dem Versand überklebt wurde. Auch »Rechtsgutachten« zum Sortiment seien eingeholt worden. Mit Verweis auf eine Verfahrenseinstellung der Staatsanwaltschaft Chemnitz forderte er dasselbe für seinen Mandanten. Hier sei der Verkauf der teilweise gleichen Tonträger nicht weiterverfolgt worden. Das Gericht wies den Antrag zurück.

Der Verteidiger Alexander Heinig gilt als Szeneanwalt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Steffen Hammer unterstützte Heinig wiederholt Neonazis, die in Konflikt mit dem Gesetz geraten waren. So etwa die Autonomen Nationalisten (AN) Göppingen, denen die Bildung einer kriminellen Vereinigung und die Begehung mehrerer weiterer Straftaten vorgeworfen wird. Einst standen die beiden Anwälte selbst als Rechtsrocker auf der Bühne – Hammer als Sänger der Band »Noie Werte«, Heinig als Teil der Gruppe »Ultima Ratio«. Thomas Kuban berichtete 2013 in der Stuttgarter Zeitung von einem Neonazikonzert in Waiblingen, in dessen Verlauf Alexander Heinig »Nigger, nigger, out, out« von der Bühne gegrölt habe (Onlineausgabe 7. Februar 2013). Das Antifaschistische Infoblatt erwähnte mit Bezug auf Sicherheitsbehörden Kontakte des ehemaligen »Ultima Ratio«-Sängers zum Neonazinetzwerk »Blood and Honour« (BH). Selbst nach dessen Verbot in Deutschland trat »Ultima Ratio« 2003 bei BH im Ausland auf. Beide Bands sind nicht mehr aktiv, ihre Werke werden aber durch den Angeklagten via »Oldschool Records« vertrieben.

Auf den Tonträgern, deren Verkauf laut Anklage verschiedenste Straftatbestände erfüllt, finden sich teils indizierte Titel einschlägig bekannter Bands wie »Stahlgewitter«, »Gigi und die braunen Stadtmusikanten«, »Skrewdriver«, »Sturmwehr« oder »Weisse Wölfe«. Auch Eigenproduktionen von »Oldschool Records« sind Gegenstand der Anklage. »Gigi und die braunen Stadtmusikanten« hatten die Taten des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) schon 2010 – also vor dessen Selbstenttarnung – in ihrem Song »Döner-Killer« gefeiert und sich über die scheinbare Ahnungslosigkeit der Polizei lustig gemacht.

Zur Durchsetzung eines Beschlagnahmebeschlusses wurden im April letzten Jahres bundesweit 16 Objekte nach der CD »Ehrbarer kämpfe« des Liedermachers »Freilich Frei« durchsucht, die ebenfalls den NSU verherrlicht. Erschienen ist die Platte bei »Oldschool Records«.

Benjamin Einsiedler ist in die regionale Neonaziszene eingebunden und gilt als eine Führungsfigur von »Voice of Anger« (VoA). Die extrem rechte Skinhead-Kameradschaft ist die größte noch aktive Vereinigung ihrer Art in Bayern. Seit Jahren versucht »Voice of Anger« ein Vereinsheim in der Region Allgäu zu etablieren, was immer wieder vereitelt wurde. In diesem Jahr gelang ihnen der zunächst heimliche Kauf eines neuen Klubhauses bei Memmingen. Nachdem Antifaschisten den Eigentümerwechsel bei der ehemaligen »Gartenschänke« an einer Kleingartenanlage im Stadtteil Buxach-Hart aufdeckten, legte die Stadt Rechtsmittel gegen den Verkauf des Objekts ein und verweigerte die Ausschanklizenz. Nun muss das Oberlandesgericht München entscheiden, ob die Neonazis ihr neues Klubhaus behalten dürfen.