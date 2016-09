Kampf um den Ölexport

Sollen der »Einheitsregierung« in Tripolis bei der Rückeroberung der Ölterminals helfen: Soldaten der libyschen Streitkräfte, hier im Kampf gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS), am 4. August in Sirte Foto: Goran Tomasevic/Reuters

In Libyen gibt es seit dem Wochenende eine neue militärische Front. Objekt des Streits ist der Ölexport, der bei weitem wichtigste Wirtschaftsfaktor des Landes. Die von General Khalifa Haftar geführte »Nationalarmee« (LNA) hat in einem Blitzfeldzug, der nur auf wenig Widerstand stieß, die Häfen und Ölterminals der ostlibyschen Städte Sidra, Ras Lanuf, Suwaitina und Brega besetzt. Die LNA untersteht formal dem international nicht anerkannten Kabinett in Beida. Sie wird oft als Tobruk-Regierung bezeichnet, weil dort das sie unterstützende Abgeordnetenhaus (HOR) seinen Sitz hat. Tatsächlich ist die LNA jedoch eher eine Privattruppe Haftars, der um 1990 von der CIA angeworben wurde und bis zur »Revolution« 2011 als US-amerikanischer Staatsbürger in Virginia lebte.

Haftar lehnt die vom Westen und der UNO eingesetzte »Einheitsregierung« ab, die seit Ende März in der Hauptstadt Tripolis residiert. Die Besetzung der Hafenstädte im sogenannten Öl-Halbmond, zu dem auch die größten Fördergebiete Libyens gehören, war schon vor mehreren Wochen angekündigt worden. Der Machtkampf um den einträglichen Export spitzte sich zu, als die Tripolis-Regierung im Juli eine Vereinbarung mit einer örtlichen Miliz namens »Ölanlagen-Garde« (PFG) schloss, die seit Monaten die für den Export wichtigen Hafenstädte besetzt hielt und blockierte. Was für die einen lediglich ein Vertrag über die Nachzahlung ausstehender Löhne ist, wird von anderen als äußerst teure – es geht vermutlich um mehr als 100 Millionen Dollar – und politisch verhängnisvolle Kapitulation vor einer Erpressung verurteilt.

Die »Einheitsregierung« hat auf den militärischen Handstreich der LNA mit einem Aufruf an alle ihr verbundenen Kräfte reagiert, sie bei der Rückeroberung der Hafenstädte zu unterstützen. Das ist leichter gesagt als getan, da sie nicht über eigene Streitkräfte verfügt. Die wichtigsten der für sie tätigen Milizen sind immer noch durch den Kampf gegen die letzten Reste des »Islamischen Staats« (IS) in Sirte gebunden. Die sind zwar angeblich auf zwei Quadratkilometer zusammengedrängt, aber immer noch ein harter Gegner. Am Sonntag und Montag töteten sie, hauptsächlich durch Autobomben, 48 Soldaten der regierungsnahen Milizen.

Der Westen hat den Kontakt zu Haftar nie abreißen lassen. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier bezeichnete den General im Mai als »die entscheidende Figur in Tobruk, die gewonnen werden muss«. Ohne »eine Integration von General Haftar in die zukünftigen politischen Strukturen Libyens« gehe es nicht. Die USA, Frankreich, Italien und wohl auch Großbritannien hatten zumindest zeitweise Verbindungsoffiziere in Haftars Hauptquartier stationiert. In einer gemeinsamen Stellungnahme »verurteilten« die genannten fünf Staaten und Spanien am Montag zwar die Operation der LNA, drohten aber keine Konsequenzen an und nannten Haftar nicht namentlich. »Alle militärischen Kräfte« im Gebiet des Öl-Halbmonds wurden zum »sofortigen Rückzug ohne Vorbedingungen« aufgerufen. Die sechs Regierungen forderten außerdem »alle Parteien« auf, »sofort das Feuer einzustellen und weitere Feindseligkeiten zu unterlassen«. Praktisch hat Haftar damit ein wichtiges Faustpfand für kommende Gespräche über seinen Platz in der »Einheitsregierung«.