Am Sonnabend erinnerte die DKP in Karlsruhe mit einer feierlichen Veranstaltung an den 60. Jahrestag des KPD-Verbots. Dabei sprach u. a. Wladimir Alexij, Mitglied des Zentralkomitees der KP der Ukraine, über die Lage in seinem Land:

Am 24. August war es ein Vierteljahrhundert her, dass die Ukraine die Unabhängigkeit erlangt hat. (…) Während dieser Zeit wurde aus einem der führenden Länder, das zu den zehn fortgeschrittensten Staaten Europas und der Welt gehörte, ein Staat auf dem Niveau schwach entwickelter afrikanischer Staaten. Nach dem Index der Verteilung sozialer und materieller Güter nimmt es einen Platz in der unteren Hälfte der 191 Länder der Welt ein. Heute verfügen in der Ukraine 0,1 Prozent der Bürger über 90 Prozent des Eigentums, darunter sind mehr als zehn Milliardäre und mehr als 50.000 Millionäre. Die Korruption durchdringt und zerfrisst alle Strukturen der Gesellschaft. (…)

Es wuchsen schon zwei Generationen junger Menschen heran, deren Erziehung unter Bedingungen des ausgeprägten Antikommunismus, primitiven Russenhasses und in den letzten Jahren auch einer nationalistischen Diktatur stattfand und stattfindet. Über die sowjetische Vergangenheit hören sie durchgängig Negatives, dass es damals nur Hungersnöte, Repressionen, Opfer und Einschränkungen der Freiheit gab.

Seit fast einem Vierteljahrhundert lebt die Mehrheit der Bevölkerung der Ukraine in einer Situation großer psychologischer Anspannung. Die Gesellschaft ist tief gespalten – in bezug auf viele historische Ereignisse und Persönlichkeiten der Vergangenheit, auf die im Land durchgeführten sogenannten Reformen, auf die Wahl der außenpolitischen Orientierung, auf sprachliche, interkonfessionelle und andere Probleme.

Nach dem Staatsstreich im Februar des Jahres 2014 verloren die staatlichen und die Rechtsschutzorgane des Landes stetig die Fähigkeit, die feste verfassungsgemäße Ordnung im Land, den Schutz der gesetzlichen Rechte und Freiheiten der Bürger, die Interessen der Wirtschaft und des Staates zu garantieren. Im Land herrscht eine Situation der Gesetzlosigkeit und der Willkür, wie die Odessaer Tragödie am 2. Mai 2014, die Morde an dem bekannten Schriftsteller Oleg Busina, an dem Journalisten Pawel Scheremet, an mächtigen Geschäftsleuten und ehemaligen Abgeordneten zeigten. (…)

Der militärische Konflikt im Donbass ist eine Tragödie für das ukrainische Volk. Die Zahl der getöteten Soldaten und Zivilisten (einschließlich Kindern, alten Leuten und Frauen) übersteigt selbst nach offiziellen Angaben der UNO 10.000, die der Verletzten mehrere Zehntausend. Städte und Dörfer sind zerstört, Zehntausende von Wohnungen, viele Unternehmen, Infrastruktursysteme. Bis zu zwei Millionen Menschen wurden vertrieben, Hunderttausende sind gezwungen, in anderen Ländern, hauptsächlich in Russland, eine Bleibe zu suchen.

Aber das Verhalten der ukrainischen Regierung ruft Zweifel daran hervor, dass sie an der Regelung dieses blutigen Konflikts interessiert ist. Das offizielle Kiew erfüllt den politischen Teil der Minsker Vereinbarungen (Minsk II) nicht, die die Annahme von Gesetzen über Wahlen in der Region, einen besonderen Status der einzelnen Regionen des Donezker und Lugansker Gebietes und eine Amnestie derer, die an dem bewaffneten Konflikt teilgenommen haben, vorsehen. (…)