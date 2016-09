Washington, 6. September: Demonstrantin vor dem US-Bezirksgericht, das über einen Baustopp für die Pipeline in North Dakota verhandelte Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Auszüge aus einem am 9. September verbreiteten offenen Brief an US-Präsident Barack Obama, verfasst von Lakota-Frauen der Brave Heart Society (Yankton-Reservation), der White Buffalo Calf Woman Society (Rosebud-Reservation) und der Stone Boy Society (Pine -Ridge-Reservation), alle in South Dakota:

Wir fordern Präsident Obama zum sofortigen Eingreifen auf. Es geht um die entsetzlichen Vorfälle, bei denen Sicherheitsleute der Dakota-Access-Pipeline nahe Cannon Ball (North Dakota) gewaltsam gegen die Hüter geheiligter Stätten vorgingen. Eine schwangere Frau und ein Kind wurden angegriffen, sechs Leute von Pitbulls und Schäferhunden gebissen sowie 30 weitere mit Pfefferspray attackiert. Im Fall der Schwangeren hätte es zum Mord an ihrem ungeborenen Kind kommen können, wenn sie nicht gewaltlos beschützt worden wäre. Verbrecherische Kindstötungen waren während der letzten 500 Jahre Teil der Erfahrung indigener Völker in den Amerikas.

Diese Angriffe ereigneten sich am Jahrestag des Whitestone-Massakers vom 3. September 1863, als im Zuge der Minnesota-Kriege bei einem Überraschungsangriff der Truppen von US-General Alfred Sully mehr als 250 Frauen und Kinder ermordet wurden. In Cannon Ball leben heute viele Nachfahren der Überlebenden des Whitestone-Massakers.

Die Politik der Öl- und Gasförderungsunternehmen North Dakotas ist Ausdruck des »Siedlerkolonialismus«. Sie haben keine Achtung vor den Ureinwohnern, die schon hier lebten, bevor ihnen durch staatlich geförderten Landraub ihre Lebensgrundlage entzogen wurde. Um den Fortbestand des Siedlerkolonialismus zu sichern, müssen wir indigenen Völker verschwinden – unsere Gräber, unsere Erde, unser Wasser und unsere Körper. Ein Paradebeispiel ist die Zerstörung der besonderen Kultstätten nahe dem Oceti Sakowin Camp, in dem sich die Hüter jener Stätten versammelt hatten, die dann einfach mit Bulldozern plattgemacht wurden. Das ist Imperialismus der schlimmsten Sorte.

Die Schreie der Hüter unserer geheiligten Stätten, die am 3. September am Cannonball-Fluss erschallten, waren Schreie früherer und gegenwärtiger Traumata und Akte des Völkermords. Die gefährlichen Übergriffe gegen uns werden von North Dakotas Gouverneur Jack Dalrymple und den Staatsbeamten vor Ort befürwortet und gerechtfertigt. Ihr Verhalten ist offen kriminell. Wir erinnern uns, dass auch die Spanier 1493 die Ureinwohner mit Hunden attackierten – es hat sich nichts verändert. (...)

Wir ersuchen Präsident Obama, das »US-Army Corps of Engineers« und die Bundesbehörden anzuweisen, in Wahrnehmung ihrer Verantwortung den Bau der Pipeline sofort stoppen. Unsere Kinder haben es verdient, dass auf der Grundlage ernsthafter Konsultationen mit den Stämmen ein Umweltverträglichkeitsgutachten erstellt wird.

Wir sind nicht unsichtbar und werden uns nicht auslöschen lassen. Wir laden Nationen mit einem bedeutenden Anteil indigener Bevölkerung dazu ein, sich für unsere in der »Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte indigener Völker« niedergelegten Rechte einzusetzen und die USA aufzufordern, die Zerstörung unserer geheiligten Stätten und Wasservorkommen zu beenden. Außerdem bitten wir die kommunalen Wasserversorger, die den Missouri-Fluss als Trinkwasserquelle nutzen, Mut zu fassen und das Wasser, das sie verkaufen, vor Verschmutzung zu schützen.

Übersetzung: Jürgen Heiser