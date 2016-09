»Wasser ist Leben!«: Demonstration gegen den Pipelinebau in der Sioux-Reservation in North Dakota am Donnerstag vor dem Kapitol im texanischen Denver Foto: .AP Photo/David Zalubowski

Seit langem kämpfen die nordamerikanischen Ureinwohner zumeist vergeblich gegen die Ausbeutung von Öl- und Gasvorkommen mit der riskanten Frackingmethode auf ihrem angestammten Land. Jetzt kam es zu einer überraschenden Wendung. Am späten Nachmittag des vergangenen Freitag (Ortszeit) feierten Tausende Menschen, die Stämmen aus allen Teilen der USA und Kanadas angehören, in ihrem Camp am Cannonball River in North Dakota den vorläufigen Baustopp der Dakota Access Pipeline (DAPL). Die US-Ministerien für Justiz und Inneres hatten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme über eine kurz zuvor ergangene gegenteilige Gerichtsentscheidung hinweggesetzt (siehe Randspalte).

In der hatte Bundesrichter James Boasberg einen Baustopp per einstweiliger Verfügung gegen das ursprünglich vom »United States Army Corps of Engineers« (USACE) genehmigte Projekt abgelehnt. Das USACE ist als zentrale Institution des staatlichen Bauingenieurwesens in den USA für die Genehmigung industrieller Großprojekte zuständig. Gegen die Zustimmung des USACE zum Bau der Pipeline auch auf dem Gebiet der Standing-Rock-Sioux-Reservation hatten Anwälte der Umweltschutzorganisation »Earthjustice« im Namen des Stammes geklagt. Die Arbeiten sollten eingestellt, ein Umweltverträglichkeitsgutachten erstellt und die Beteiligung der Ureinwohner am Entscheidungsprozess sichergestellt werden (siehe offenen Brief unten).

Die Sioux protestieren seit Monaten dagegen, dass durch die 3,8 Milliarden US-Dollar teure Pipeline heilige Grab- und Kultstätten auf ihrem Reservationsgebiet vernichtet und ihre Lebensgrundlagen gefährdet werden. Denn die Ölleitung berührt in ihrem rund 1.900 Kilometer langen Verlauf von North Dakota bis Illinois zahlreiche Flussläufe. Nördlich des Sioux-Gebiets vor allem den Missouri River, der vor Jahren zu einem Wasserreservoir im Bereich des Lake Oahe gestaut wurde. Bei einer Havarie wäre nicht nur die Trinkwasserversorgung der Sioux-Reservation, sondern auch die weiter Teile North und South Dakotas gefährdet.

Wenn die US-Regierung nun zumindest zeitweise einlenkt und den von staatlichen Maßnahmen betroffenen Stämmen Verhandlungen anbietet, liegt das nach Einschätzung der Sioux kaum daran, dass es in Washington eine andere Interessenlage gibt. Dort will man nach wie vor den Weltölmarkt durch heimisches Fracking aufmischen. Daher wird das internationale Konglomerat aus Konzernen und Banken unter Führung der texanischen Gesellschaft »Energy Transfer Partners« (ETP), das die Pipeline baut, nach Mitteln und Wegen suchen, das Vorhaben zu vollenden. Mehr als die Hälfte der Leitung ist fertig, und der nun verkündete vorläufige Baustopp betrifft nur das Gebiet der Standing-Rock-Reservation und den Oahe-Stausee. Das Betreiberkonsortium will aber ab Anfang 2017 den Betrieb aufnehmen. Dann soll Rohöl über weitere, im Land bereits bestehende Röhrenstrecken bis in die Raffinerien und Häfen am Golf von Mexiko und so auf den internationalen Markt gelangen.

ETP verfolgt das Ziel, nach Fertigstellung der Pipeline täglich rund 470.000 Barrel Rohöl aus der Bakken-Formation des nordamerikanischen Williston-Beckens herauszupressen. Bis 2007 galt das bis nach Kanada reichende Feld als wenig rentable Rohstoffquelle. Durch die Weiterentwicklung der Technologien des »Hydraulic Fractioning« (»hydraulisches Aufbrechen«, kurz »Fracking«) konnte North Dakota seine Rohölförderung immens steigern und so zur »Nummer zwei« der USA nach Texas werden.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) sind die USA nicht zuletzt durch das Fracking von Schieferöl 2014 zum weltgrößten Ölproduzenten aufgestiegen. Deshalb geht es beim Kampf um den Pipelinebau in Dakota um strategische Fragen der Energieproduktion. Entsprechend hart waren die ersten Reaktionen auf die friedlichen Widerstandsaktionen der Ureinwohner am 3. September. Sioux wurden durch scharfe Hunde und mit chemischen Reizstoffen vom DAPL-Sicherheitsdienst am Betreten ihres eigenen Landes gehindert, Gouverneur Jack Dalrymple setzte Teile der Nationalgarde in Marsch.

Zur Mobilisierung des Widerstands hatte auch der US-Internetsender Democracy Now! mit seiner Liveberichterstattung beigetragen. Das war offenbar Grund genug, jetzt gegen Reporterin Amy Goodman Haftbefehl wegen Hausfriedensbruchs zu erlassen. Sie habe, so der Vorwurf, das Betriebsgelände »unerlaubt betreten«. Goodman sieht den wahren Grund für die »inakzeptable Verletzung der Pressefreiheit« indes in der Verbreitung von Bildern, die Gewaltexzesse gegen Demonstranten zeigen.

Weil ihnen bewusst ist, dass ein Verhandlungssignal aus Washington noch nichts ändert, wollen die Standing Rock Sioux gegen die Entscheidung von Bundesrichter Boasberg in Berufung gehen. Gleichzeitig machen die Krieger vom »Red Warrior Camp« im Internet deutlich, dass der Kampf um ihre Rechte von der Stärke des organisierten Widerstandes abhängt. Für die Demonstranten, von denen viele Tausende Kilometer angereist seien, »um die Pipeline zu stoppen«, habe sich »nichts geändert: Wir bleiben friedlich, aber wir weichen nicht zurück.«