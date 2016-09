Betriebsversammlung bei VW in Wolfsburg. Leiharbeiter können bei schlechter Auftragslage gefeuert werden Foto: Roland Niepaul/Volkswagen AG

Es ist fast ein Jahr her, da dankte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihrem Amtsvorgänger für dessen Taten. Sie war voller »Hochachtung für die Leistung des Reformers Gerhard Schröder«. Den Niedriglohnsektor, den der SPD-Kanzler durch die Agenda 2010 geschaffen hat, hätte Merkel nicht durchsetzen können. Dafür brauchte es die Sozialdemokraten im Zusammenspiel mit der Spitze der Gewerkschaften.

Seitdem boomt der Arbeitsmarkt im Niedriglohnsektor. Die Zahl der Leiharbeiter ist von 282.000 auf fast eine Million angestiegen. Die Bundesregierung antwortete am Donnerstag auf eine Anfrage der Linksfraktion, dass im vergangenen Jahr 961.000 im Hire-and-Fire-Sektor tätig waren. Von diesen erhielten 65 Prozent Armutslöhne von durchschnittlich 1.700 Euro brutto. Eine Goldgrube für Konzerne. Im Maschinen- und Fahrzeugbau sind mehr als zehn Prozent der Belegschaft ohne Festanstellung. Die Metall- und Elektroindustrie beschäftigt 36 Prozent aller Leiharbeitskräfte.

Für den Unternehmerverband Gesamtmetall wird »dieses Flexibilisierungsinstrument in Zeiten großer konjunktureller Schwankungen und Unsicherheiten immer wichtiger«. Leiharbeit sei ein ganz normales Beschäftigungsverhältnis, lässt der Verband auf seiner Homepage wissen. Leiharbeit solle nicht als »atypisch« bezeichnet oder gar als »prekär« diffamiert werden. Zeitarbeit ermögliche vor allem Arbeitslosen und gering Qualifizierten den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt. Fast schon dankbar soll man den ­Bossen also sein, dass man für wenig Geld schuften darf, denn »zwei Drittel der Zeitarbeiter waren zuvor ohne Beschäftigung«.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hat für das kommende Jahr eine Novellierung des »Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes« angekündigt. Vorgesehen ist, dass Zeitarbeiter nach neun Monaten im selben Betrieb grundsätzlich die gleiche Entlohnung erhalten wie die Stammbelegschaft. Sie sollen dann nur noch höchstens anderthalb Jahre an denselben Betrieb ausgeliehen werden dürfen. Welchen Trick haben sich die Genossen der Bosse dieses Mal einfallen lassen, um links zu blinken und dann wieder rechts abzubiegen? Die Höchstverleihdauer von 18 Monaten gilt nur für einzelne Personen, aber nicht für den Arbeitsplatz. Unternehmen können auf ein- und demselben Arbeitsplatz dauerhaft Leiharbeiter einsetzen.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, Christine Lambrecht, kündigte am Donnerstag im Bundestag die Gesetzesnovelle an: »Es handelt sich um einen ausgewogenen Kompromiss, der nach langen Verhandlungen mit der Union erzielt wurde und jetzt zügig durch das parlamentarische Verfahren kommen muss«, erklärte Lambrecht. »Die Unionsfraktion darf hier nicht blockieren.« Warum sollte sie, wenn die SPD für sie die Drecksarbeit macht?