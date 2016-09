Finanzstarker Gönner der bewaffneten Aufständischen in Syrien: Saudi-Arabiens Außenminister Riad Hidschab (links) mit seinem britischen Amtskollegen Boris Johnson am 7. September in London Foto: 2016 Getty Images/Leon Neal/Pool Photo via AP

Im Rahmen von britisch-saudischen Beratungen mit vom Westen anerkannten syrischen Oppositionellen über die Zukunft Syriens hat der Leiter des »Hohen Verhandlungsrates« (HNC), Riad Hidschab, am Mittwoch in London einen »neuen Übergangsplan« für Syrien vorgestellt. Der »Verhandlungsrat«, der angibt, bei den Genfer Gesprächen die syrische Opposi­tion zu vertreten, war Ende 2015 in der saudischen Hauptstadt Riad gegründet worden und wird von Saudi-Arabien politisch und finanziell unterstützt.

Riad Hidschab, der den Plan in London der Presse präsentierte, war früher Funktionär der in Syrien regierenden Baath-Partei, Landwirtschaftsminister und Ministerpräsident, bevor er mit seinem Clan unter dem Schutz der »Freien Syrischen Armee« 2012 das Land verließ. Agenturen und internationale Nachrichtensender berichteten über den Plan, doch bei der britischen Rundfunkanstalt BBC war es nicht Hidschab, sondern dem Außenminister Saudi-Arabiens, Adel Al-Dschubeir, vergönnt zu erklären, worum es in ihm geht.

Vorgeschlagen wird demnach eine Phase von sechs Monaten, an deren Ende der syrische Präsident Baschar Al-Assad »und seine Clique, die abscheuliche Verbrechen gegen das syrische Volk verübt haben«, zurücktreten müssten. Dann werde eine Übergangsregierung gebildet, die eine neue Verfassung ausarbeiten und Neuwahlen organisieren solle. Sollte die syrische Regierung sich nicht auf diesen Übergangsplan einlassen, werde man den »Plan B« verfolgen, den militärischen Sturz des Regimes, bestätigte der saudische Außenminister. »Militärisch haben wir die Oppositionsgruppen unterstützt und werden das weiter tun.«

Laut den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates, die Grundlage der von dem UN-Sondervermittler für Syrien Staffan de Mistura ausgerichteten Genfer Gespräche sind, sollen die innersyrischen Verhandlungen ohne Vorbedingungen geführt werden. Die fortgesetzte Forderung nach dem Rücktritt von Präsident Assad – die in keiner UN-Resolution vorkommt – dient daher nicht der Wiederaufnahme, sondern wohl eher der Verhinderung neuer innersyrischer Gespräche.

Der »neue Vorstoß« der vom Westen anerkannten Opposition wurde medial begleitet von einer Wiederaufnahme von Vorwürfen gegen die syrische Regierung, Chlorgas in Fassbomben über dem Osten von Aleppo abgeworfen und mindestens zehn Menschen getötet zu haben. Die syrische Regierung hat den Einsatz von Giftgas stets dementiert. Zu den aktuellen Vorwürfen gibt es bisher keine Stellungnahme. 2013 hatte Damaskus ein Abkommen gegen Massenvernichtungswaffen unterzeichnet. Mit internationaler Unterstützung wurden alle vorhandenen Giftgasbestände unter den schwierigen Kriegsbedingungen aus Syrien abtransportiert und vernichtet. Syrien hatte Giftgas gelagert, um über eine Abschreckung gegen die Massenvernichtungswaffen zu verfügen, mit denen Israel seine Nachbarn bedroht.

Der Krieg im Norden Syriens wird derweil immer unübersichtlicher. Die syrische Armee konnte in den letzten Tagen mit ihren Verbündeten die von der Türkei, Saudi-Arabien und Katar finanzierte islamistische »Armee der Eroberung« aus dem Südwesten Aleppos weiter zurückdrängen und damit deren Verbindung zu den Kampfgruppen in Ostaleppo unterbrechen. Kurdische Verbände meldeten derweil den Tod von mindestens sechs Angehörigen der »Selbstverteidigungskräfte« (YPG/YPJ).

Bei dem Angriff der türkischen Armee auf das von kurdischen Kräften kontrollierte Grenzdorf Schengal (kurdisch: Surke) bei Afrin seien sechs Personen verletzt worden. Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuletzt auf dem G-20-Gipfel erneut eine »Schutzzone« im Norden Syriens gefordert, in die »syrische Flüchtlinge zurückkehren« sollten. Russland hat den Einmarsch des türkischen Militärs in Syrien inzwischen kritisiert. Das militärische Eingreifen kompliziere sowohl die militärische Lage als auch die politische Entwicklung.