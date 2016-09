In der Schweiz gelten andere Regeln. Vielleicht wäre aber auch ein anderer Tatbestand im Haftbefehl möglich Foto: Patrick Seeger/dpa

Schweizer Behörden prüfen nach Medienberichten die Auslieferung des Neonazis und Ex-V-Mannes Ralf Marschner an die Bundesrepublik Deutschland. Ein entsprechender Antrag des sächsischen Justizministeriums werde zur Zeit vom Schweizer Bundesamt für Justiz geprüft, zitierte die Zeit Online am Donnerstag dessen Sprecher Folco Galli.

Ralf Marschner, der als Szeneunternehmer in Zwickau zugleich eine wichtige Schlüsselfigur des braunen Milieus war, soll nach glaubwürdigen Zeugenaussagen mindestens ein mutmaßliches Mitglied der Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) in einer seiner Firmen beschäftigt haben. Der damals schon untergetauchte Neonazi Uwe Mundlos sei in den Jahren 2000 bis 2002 unter dem Namen Max-Florian Burkhardt als Vorarbeiter für Marschners Baufirma tätig gewesen, hatte das Rechercheteam um Ex-Spiegel-Chef Stefan Aust im April berichtet. Ein Bauleiter, der mit Marschner geschäftlich zu tun hatte, habe ihn im nachhinein identifiziert, er sei sich dessen sicher und habe eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Beate Zschäpe, die heutige Hauptangeklagte im NSU-Prozess, soll in den Geschäftsräumen einer weiteren Firma Marschners, einem Szene- und Klamottenladen namens »Heaven & Hell« in Zwickau gesehen worden sein. Hier waren sich Zeugen nicht sicher, ob sie als Aushilfe oder Freizeitbesucherin des Inhabers anwesend war. Der frühere Geschäftspartner Marschners will sie drei oder vier Mal dort angetroffen und im nachhinein erkannt haben, als das mutmaßliche NSU-Kerntrio bundesweit bekannt wurde.

Insolvenzverschleppung

Der deutsche Haftbefehl gegen Ralf Marschner lautet allerdings nicht auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung oder Unterstützung einer solchen, sondern nur auf Insolvenzverschleppung. Marschner hatte mehrere Unternehmen in den Sand gesetzt und war bereits mit einem ähnlichen Szeneshop und der Baufirma gescheitert, als er in den Jahren 2005 bis 2007 den »Heaven & Hell«-Shop betrieben hatte. 2007 war er nach Aussage des Mitinhabers mit viel Geld verschwunden und hatte einen Strafbefehl wegen Insolvenzverschleppung nicht bezahlt.

Weil dies in der Schweiz nicht strafbar sei, hatte Sachsens Justizministerium auch während der NSU-Ermittlungen vier Jahre lang keinen Auslieferungsantrag stellen wollen – dies sei aussichtslos, hieß es. Nun wird es zumindest versucht. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Mord- und Anschlagsserie des NSU will Marschner als Zeugen vernehmen. Das Gremium überlegt, dafür notfalls in die Schweiz zu fahren oder Vertreter dorthin zu schicken, falls das Auslieferungsersuchen abgelehnt wird.

V-Mann-Führer als Zeuge

Im Bundesamt für Verfassungsschutz war Marschner, der in der Neonaziszene »Manole« genannt wurde, unter dem Decknamen »Primus« bekannt. Er galt als »Spitzenquelle« des Geheimdienstes. Am Donnerstag hatte der NSU-Untersuchungsausschuss den früheren V-Mann-Führer von »Primus«, einen Beamten mit dem Arbeitsnamen Richard Kaldrack als Zeugen geladen. Kaldrack hatte auch den 2014 verstorbenen NSU-Zeugen Thomas Richter alias »Corelli« betreut. Dieser hatte sich ebenfalls als »Quelle« im Umfeld des Trios bewegt und war im Alter von 39 Jahren angeblich an unerkanntem Diabetes gestorben. Im Juni 2016 nahm die zuständige Staatsanwaltschaft Paderborn die Ermittlungen zur Todesursache wieder auf, nachdem ein Gutachter im NSU-Untersuchungsausschuss Nordrhein-Westfalens erklärt hatte, es gebe auch in einem Rattengift Wirkstoffe, die einen tödlichen diabetischen Schock auslösen könnten. Ein Ergebnis der neuen Untersuchung wurde noch nicht bekanntgegeben. Die Mobiltelefone und SIM-Karten des Toten, die der V-Mann-Führer gebunkert hatte und die das Bundeskriminalamt inzwischen ausgewertet hat, sollen allerdings keine Hinweise auf einen NSU-Bezug enthalten haben.

In der nichtöffentlichen Zeugenvernehmung Richard Kaldracks dürfte es am Donnerstag im Bundestag auch, aber nicht nur um »Primus« gegangen sein.