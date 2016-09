Halluzinationen der Weltpresse

Polizeieinsatz gegen randalierende Demonstranten am 1. September in Caracas Foto: Marco Bello /Reuters

Wieder einmal legen sich die internationalen »Qualitätsmedien« die Welt so zurecht, wie es ihnen gefällt. Wenn es gegen linke Regierungen geht, kommt es nicht auf Fakten an, sondern auf Stimmungsmache.

Am 1. September demonstrierten in Caracas rund 200.000 Anhänger der Opposition für die Durchführung eines Amtsenthebungsreferendums gegen Präsident Nicolás Maduro. Zu der Großdemonstration unter der Losung »Toma de Caracas« – was sich mit »Einnahme« oder »Besetzung« der Hauptstadt übersetzen lässt – hatte die Oppositionsallianz MUD (Tisch der demokratischen Einheit) einen Monat lang mobilisiert. Es sollte der »entscheidende Tag« werden, die MUD zog auf ihrer Homepage sogar Vergleiche zum Volksaufstand 1958, durch den der Diktator Marcos Pérez Jiménez gestürzt wurde.

Schließlich gingen die Anhänger der Opposition am Donnerstag vergangener Woche in völliger Freiheit auf die Straße – viele, jedoch deutlich weniger, als zuvor angekündigt. Die zumeist in weißen T-Shirts gekleideten Regierungsgegner riefen auf einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Millionenstadt Parolen gegen die »castro-chavistische Diktatur«. Zusammenstöße blieben während der Versammlung aus, und die Kundgebung ging schon nach rund einer Stunde mit einer wirren und unsicheren Rede des MUD-Sprechers Jesús Torrealba zu Ende. Nachdem man die Menschen aus dem gesamten Land nach Caracas gekarrt hatte, endete die »Einnahme von Caracas« mit dem Aufruf, nach Hause zu gehen und abends einen »Cacerolazo« zu veranstalten. Dabei stellen sich die Protestierenden ans Fenster und schlagen mit Löffeln auf Kochtöpfe – in Venezuela eine häufige und wenig spektakuläre Aktionsform. Zahlreiche Anhänger reagierten enttäuscht und wütend, denn sie hatten sich auf »entscheidende Ereignisse« eingestellt. Viele machten ihrem Unmut im Internet Luft, auf Twitter wurde das Stichwort #MalditaMUD (Verdammte MUD) in den Stunden nach der Kundgebung zu einem der populärsten »Hashtags«.

Im Zentrum der Hauptstadt hatten sich zeitgleich zu der Kundgebung der Opposition Zehntausende Unterstützer der Regierung versammelt, nachdem Staatschef Maduro zwei Tage zuvor dazu aufgerufen hatte, ein klares Zeichen gegen den rechten Protest zu setzen. Durch die Kundgebung auf der Avenida Bolívar, die rund 110.000 Menschen fasst, jedoch nicht ganz gefüllt war, bewies das nach dem 2013 verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez genannte chavistische Lager seine nach wie vor bestehende Mobilisierungsfähigkeit.

Eine völlig andere Version der Ereignisse zeigten am folgenden Tag jedoch die Titelseiten der »Weltpresse« und die großen Fernsehkanäle. Die der Opposition nahestehendenen Tageszeitungen in Venezuela wurden, wie erwartet, ihrer Aufgabe gerecht, die Kundgebung zum großen Sieg gegen Maduro hochzujubeln. Doch auch die Mainstreampresse in anderen Ländern Lateinamerikas, der USA, Spaniens und auch in Deutschland machte sich die Darstellung der Regierungsgegner in Caracas zu eigen. In Chile titelte El Mercurio: »Mehr als eine Million Menschen demonstrieren in Caracas gegen Maduro«. Die bolivianische Página Siete bebilderte ihren Artikel unter der Überschrift »Eine Menschenmenge fordert in Caracas die Amtsenthebung Maduros« mit einem Foto, auf dem allerdings die Großdemonstration der Regierungsanhänger zu sehen ist. Die Nachrichtenagentur AFP tickerte: »Während die Opposition für den ›historischen Marsch‹ vom Donnerstag bis zu 1,1 Millionen Teilnehmer reklamierte, kam Maduros Gegenkundgebung auf allenfalls 30.000.« Gleichlautend die Deutsche Presseagentur: »Über eine Million Demonstranten gehen gegen den sozialistischen Präsidenten auf die Straße.« Nur in Nebensätzen wird erwähnt, dass man sich bei diesen Angaben ausschließlich auf Angaben der Oppositionssprecher stützt.