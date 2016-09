Paralympics und Bundeswehr

Zu jW vom 25. August: »›Olympia, das sind Militärfestspiele‹«

Es wundert mich, dass die Paralympics nicht in einer der Fragen und in keiner der Antworten des Interviews Erwähnung fanden, und das, obwohl auch der Deutsche Behindertensportverband seit 2013 mit der Bundeswehr kooperiert. Es mögen in der BRD erst wenige behinderte Sportler und Sportlerinnen sein, welche von der Bundeswehr gefördert werden, aber sicherlich werden es mehr, und das ist widerlich und muss kritisiert werden. (…) Kritisiert zu werden ist eine Form der Teilhabe, also mehr Kritik an behinderten Menschen, die Scheiße bauen, und wer sich von der Bundeswehr aushalten lässt, hat diese um so mehr verdient. Es ist kein Zufall, dass der jetzige Vorsitzende des Deutschen Behindertensportverbandes und Ex-SPD-Bundestagsabgeordnete Friedhelm Julius Beucher der größte Scharfmacher für einen russischen Gesamtausschluss und derjenige ist, der 2013 die Kooperation mit der Bundeswehr eingefädelt und abgesegnet hat.

Daniel Horneber, per E-Mail

Virtuelle Kriegsvorbereitungen

Zu jW vom 27./28. August: »Wie die Deutschen 1939 an Krieg gewöhnt wurden«

Als Musterbeispiel für die Gewöhnung an Krieg in heutiger Zeit hätte Kurt Pätzold sicherlich das »Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr« vom Juli 2016 auswählen können. Vergebens habe ich auf den 141 Seiten das Wort »Krieg« gesucht. Als Fazit für die Bundeswehr heißt es dort: »Deutschland ist in neuer Qualität gefordert. Dies gilt auch für die Bundeswehr, die perspektivisch mit Herausforderungen konfrontiert wird, auf die sie weder hinreichend eingestellt noch nachhaltig vorbereitet ist.« (S. 137) Seit dem Anschluss der DDR an die BRD »sank der Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt auf weniger als die Hälfte«. (Ebenda) Wenn’s stimmt: Oh welche Schmach und Schande! Natürlich vergisst das »Weißbuch« (S. 28) nicht, den Artikel 26 des Provisoriums des Grundgesetzes für die alte BRD (aus dem Jahre 1949) zu erwähnen, der im Absatz 1 lautet: »Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.« Natürlich wird kein »Angriffskrieg« vorbereitet. Aber z. B. der »Cyber- und Informationsraum«, was immer darunter verstanden wird, bietet alle Möglichkeiten zu Kriegsvorbereitungen, selbstverständlich auch im Interesse der »Stärkung von Zusammenhalt und Handlungsfähigkeit in Nordatlantischer Allianz und Europäischer Union«. ( S. 49 ff.)

Klaus Emmerich, Edertal

Vorbild DDR

Zu jW vom 31. August: »Kinder bleiben Armutsrisiko«

Der Feststellung der Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann: »Für eines der reichsten Länder der Erde ist es beschämend, dass Kinder und Jugendliche überdurchschnittlich von finanziellen Problemen und Einschränkungen betroffen sind. Statt unbeschwert aufwachsen zu können, lernen sie Entbehrungen kennen«, kann man nur uneingeschränkt zustimmen. Jawohl, beschämend für diese »ach so tolle Bundesrepublik Deutschland«. In der immer noch (und immer wieder) verunglimpften DDR war die Losung »Frohe Ferien für alle Kinder« keine hohle Phrase, sondern anschauliche Realisierung der Kinderfreundlichkeit in diesem nun (leider) verblichenen Land. Es wird höchste Zeit, dass eine Regierung mit einer Kanzlerin/einem Kanzler an der Spitze gewählt wird, die Übernahmen positiver Erscheinungen der einstigen DDR endlich zu einer ihrer Maximen macht.

Dieter Lämpe, Hoppegarten

Profitträchtiges Reüssieren

Zu jW vom 1. September: »Abstiegsängste«

(…) Theo Wentzke legt die Dialektik der politischen Ökonomie des kapitalistischen Marktwirtschaftssystems anschaulich dar: Zwar ist es die systemische Profitlogik, die das quasi automatische Handeln der Kapitaleigner bestimmt, die Geld in die Produktion von Waren investieren, um es zu vermehren. Jedoch braucht es den Staat als »ideellen Gesamtkapitalisten«, um die Rahmenbedingungen für die Profitmacherei der Kapitaleigner willentlich zu sichern. Deswegen wird das Zukunftsprojekt »Industrie 4.0« hierzulande als »Staatsangelegenheit« zur Sicherung von Unternehmergewinnen mittels Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland betrieben, was Staatsfrau Merkel folgendermaßen kundtut: Es sei für »uns« volkswirtschaftlich von allergrößter Bedeutung, »eine gleichberechtigte Balance von digitaler Technologie und klassischer industrieller Fertigung zu erreichen, mit der wir dann auch weltweit reüssieren können«. Wer dieses profitträchtige Reüssieren als »Anhängsel der Maschine« und als Automatisierungsopfer zu spüren bekommen wird, ist in Wentzkes jW-Artikel nachzulesen.

H. P. Jacobitz, per E-Mail

Unterstützen oder zurücktreten

Zu jW vom 3./4. September: »Eiertanz um Armenien-Resolution beenden«

Die Bundesregierung distanziert sich. Die Bundesregierung distanziert sich nicht. Der Außenminister lässt die Haltung der Bundesregierung offen. Geht’s noch? Vielmehr müsste die Bundesregierung jetzt die Armenien-Resolution unmissverständlich bekräftigen. Oder meint sie im Ernst, historische Tatsachen dürfe man aus Gründen der Opportunität verbiegen? Und abgesehen vom Inhaltlichen würde es sich um einen ausgewachsenen Verfassungsbruch handeln. Das Parlament gibt die politische Richtung vor, und die Bundesregierung hat diese umzusetzen. Eine Regierung, die nicht tun will, was das Parlament ihr vorgibt, kann nur zurücktreten.

Otto Hutter, Augsburg