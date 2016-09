In Sorge um das Leben Abdullah Öcalans: Hungerstreikende Aktivisten am Montag in Diyarbakir Foto: Sertac Kayar/Reuters

Mit einem zu Wochenbeginn gestarteten unbefristeten Hungerstreik wollen 50 kurdische Politiker und Aktivisten in der Metropole Diyarbakir (kurdisch: Amed) ein Gespräch mit dem auf der Gefängnisinsel Imrali im Marmarameer inhaftierten Vorsitzenden der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, Abdullah Öcalan, erreichen. Unter den Hungerstreikenden befinden sich Abgeordnete der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) und Politiker der in zahlreichen kurdischen Kommunen regierenden Demokratischen Partei der Regionen (DBP) sowie Künstler, Rechtsanwälte, Journalisten und Aktivistinnen der Frauenbewegung.

Der im Gebäude des »Demokratischen Gesellschaftskongresses« begonnene Streik werde so lange fortgesetzt, »bis wir ein Lebenszeichen von Herrn Öcalan erhalten«, erklärte die DBP-Vorsitzende Sebahat Tuncel am Montag.

Nachdem der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan im Frühjahr letzten Jahres alle nach mehrjährigen Friedensgesprächen mit Öcalan getroffenen Abmachungen für ungültig erklärt hatte, wurde wieder eine vollständige Isolation über den seit 1999 auf Imrali inhaftierten Politiker verhängt. Seit 17 Monaten durften ihn weder Abgeordnete noch Verwandte besuchen. Seinen Anwälten wird bereits seit fünf Jahren der Zugang zu ihrem Mandanten verweigert. Ende April 2016 konnte sich eine Delegation des »Europäischen Komitees zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe« (CPT) noch ein Bild von den Haftbedingungen Öcalans machen. Doch seit dem gescheiterten Militärputsch in der Nacht des 15. Juli lägen über dessen Situation keine vertrauenswürdigen Informationen mehr vor, beklagen HDP und DBP.

Bekannt sei lediglich, dass in der Putschnacht ein Hubschrauber Imrali angriff und es um das Gefängnis zu Feuergefechten kam. Bei den Angreifern soll es sich um diejenigen Soldaten gehandelt haben, die nach Scheitern des Putsches mit ihrem Hubschrauber nach Griechenland flohen. Der private Fernsehsender Habertürk berichtete wenige Tage nach dem Putschversuch, in Istanbul verhaftete Offiziere hätten gestanden, die Flucht Öcalans mit Schlauchbooten geplant zu haben. Zwar versicherte Justizminister Bekir Bozdag am vergangenen Wochenende, es gäbe bezüglich Öcalans Sicherheit keinerlei Probleme. Doch auf kurdischer Seite gibt es die Befürchtung, dass Öcalan entweder in der Putschnacht etwas geschehen sein könnte – oder aber die Regierung sich jetzt ihres prominenten Gefangenen entledigen könnte, indem sie die Verantwortung für einen Mord auf die Putschisten abwälzt. Jedes Wort aus Imrali könne einen neuen Friedensprozess anstoßen und weitere Opfer verhindern, weisen die Hungerstreikenden in einer Erklärung auf die zentrale Rolle Öcalans für eine politische Lösung der kurdischen Frage hin.

Auf Grundlage des seit dem Putschversuch geltenden Ausnahmezustandes erließ Staatspräsident Erdogan in dieser Woche ein Dekret zur Absetzung von Bürgermeistern, denen Verbindungen zu »terroristischen Organisationen« vorgeworfen werden. Das Dekret richtet sich gegen die bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2014 gewählten Bürgermeister der DBP, denen die Regierung PKK-Kontakte unterstellt. Die betroffenen Kommunen sollen der kommissarischen Zwangsverwaltung regierungsnaher Bürokraten unterstellt werden.

»Terroristen gibt es nicht nur in den Bergen, sondern auch im Staatsapparat. Sie finden sich auch in den Kommunalverwaltungen«, rechtfertigte Ministerpräsident Binali Yildirim während eines Besuches in Diyarbakir am Sonntag solche Maßnahmen. Als »Vorsichtsmaßnahme« kündigte Yildirim zudem die Suspendierung von 14.000 in den kurdischen Landesteilen tätigen Lehrern wegen angeblicher Beziehungen zur PKK an.

In der an Irak grenzenden Provinz Hakkari finden seit Ende August schwere Gefechte statt. Mit Luftangriffen und schwerer Artillerie geht die Armee gegen in den Bergen der Region Cukurca verschanzte Guerillakämpfer der PKK vor. Zu Wochenbeginn griff die Guerilla ihrerseits einen Militärstützpunkt in Cukurca mit Granatwerfern an und zerstörte dabei nach eigenen Angaben mehrere Sikorsky-Kampfhubschrauber auf dem Landeplatz.