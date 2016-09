Foto: AP Photo/Markus Schreiber

SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat am Montag den Parteivorstand in Sachen CETA auf Linie gebracht. Ende vergangener Woche tagte der Handels- und Wirtschaftsausschuss des Bundestages zum Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Welche Auswirkungen hat es für uns, wenn das Abkommen zustande kommt?

Mit CETA, Comprehensive Economic and Trade Agreement, ist unsere kommunale Daseinssorge gefährdet, etwa die Versorgung der Bürger mit Wasser und das Gesundheitswesen: Alles würde sich nur noch um Geld drehen. Es wird einzig eine sogenannte Negativliste geben, auf der Ausnahmen definiert werden. Alles, was darauf nicht steht, kann zum Verkauf ausgeschrieben und privatisiert werden. Das bedeutet: Öffentliche Kontrolle wird es nicht mehr geben. Alles kann teurer werden, die Qualität schlechter. Den Unternehmen wird es nicht um das Gemeinwohl gehen, sondern darum, sich hohe Gewinne zu verschaffen. Per Klausel wird eine Rekommunalisierung ausgeschlossen.

Gabriel preist CETA als vorbildliches Abkommen. Rechtfertigt der Inhalt das?

Sozial- und Umweltstandards – das Vorsorgeprinzip, das in Europa gilt – sind in Gefahr. Im Abkommen wird es zwar erwähnt, ist aber nicht einklagbar: Einigen sich die neu einzurichtenden Komitees darauf, bestimmte Dinge trotzdem zuzulassen, wird dies für Europa und Kanada so beschlossen. Nach Umwelt- und Verbraucherschutzstandards muss nicht mehr getestet werden. Zum Beispiel ist in Kanada mehr Gentechnik zugelassen; Fracking erlaubt; Ölsand wird auf eine Weise gefördert, die zu saurem Regen führen kann, der in Flüsse und ins Grundwasser gelangt. All das kann künftig in Europa passieren. Ausländische Investoren genießen im jeweils anderen Land besonderen Schutz und eine Paralleljustiz. Klagen können dort nur Investoren, unsere Rechte werden nicht einklagbar sein.

Haben Sie den Eindruck, dass Gabriel Gewerkschaftsvertreter noch vor dem SPD-Parteikonvent am 19. September auf seine Seite ziehen kann?

Die SPD hat die führenden Funktionäre eingeladen. In Brüssel hatte die SPD jedoch zusammen mit den Gewerkschaften 2014/15 sogenannte Rote Linien festgelegt, die eingehalten werden müssen. Sonst wollten sie weder CETA noch dem TTIP-Abkommen zwischen den USA und der EU zustimmen. Sie werden aber überschritten, was Gabriel weiß. Dennoch hat er sein persönliches Schicksal mit der Zustimmung zu CETA verknüpft. Er plädiert dafür, den Vertrag zu unterschreiben, um ihn dann zu verändern. Das ist Unsinn. Erstens hat die SPD nicht die Mehrheit in der Regierung. Zweitens: Wer, bitteschön, sollte ein Interesse haben, wenn das Abkommen durch ist, es noch mal aufzuwickeln und zu ändern?

Könnten die Gewerkschaftsfunktionäre noch umschwenken ohne Gesichtsverlust. Am 17. September stehen immerhin in sieben deutschen Städten große Proteste gegen CETA an?

Sie werden CETA ganz sicher nicht plötzlich kritiklos unterstützen, nur weil Gabriel darauf drängt. Noch gilt die Zusage des DGB und der Einzelgewerkschaften, die Proteste dagegen zu unterstütze. Sie rufen dazu gemeinsam mit einem breiten Bündnis von Sozial- und Umweltverbänden auf. Ausgeschert ist einzig die IG Bergbau, Chemie, Energie.

Was motiviert Gabriel aus Ihrer Sicht an dem in der Bevölkerung unbeliebten Projekt festzuhalten – nur ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl?

Genau jetzt will er es durchziehen, um es aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Er ist in der Zwickmühle: Als Vorsitzender einer Partei, die zunehmend kleiner wird, will er Wählerstimmen erhalten, als Bundeswirtschaftsminister fühlt er sich aber Industrielobbyisten und Konzernbossen verbunden. Es geht nicht nur um CETA: Ist dieses Abkommen erst unterschrieben, hofft er, dass die Proteste abklingen. Dann wird er verkünden: Seht mal, CETA ist gar nicht so schlimm, jetzt schließen wir TTIP ab. Natürlich hätte er statt dessen sagen können: Wir wollen keinen Jungsclub von weißen Männern in den reichen Industrieländern, die andere ausschließen, sondern eine sozial gerechte und umweltfreundliche Lösung für alle. Das hat er aber ausgeschlossen. Am 17. September sollten alle auf die Straße, um zu verdeutlichen: An den Bürgern vorbei ist eine solche Lösung im Sinn der Konzernbosse und Regierungsspitzen nicht zu machen.