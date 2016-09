»Winning ugly« bleibt Kerbers größtes Talent: Kvitova (r.) gratuliert zum Viertelfinaleinzug Foto: EPA/JASON SZENES

Nachdem Rafael Nadal im bisher besten Spiel der US Open gegen den 22jährigen Lucas Pouille sensationell 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:7 ausgeschieden ist, findet sich Novak Dokovic in seinem Viertel des Teilnehmerfeldes plötzlich allein unter Franzosen wieder. Neben Pouille nämlich noch Gaël Monfils und Jo-Wilfried Tsonga. Der an 24 gesetzte Pouille kann in diesen von Veteranen beherrschten Tenniszeiten als Nachwuchshoffnung bezeichnet werden. Ihm gelang bei diesen US Open das Kunststück, drei Fünfsatzmatches in Folge für sich zu entscheiden. Wieviel Kondition ihm für das Viertelfinale gegen Monfils geblieben ist, bleibt abzuwarten.

Tsonga wiederum trifft auf Djokovic, dessen Viertelfinaleinzug ein schlechter Witz war. In seiner ersten Runde gab er gegen Jerzy Janowicz zwar überraschend einen Satz ab. Danach aber durfte er sein angeblich verletztes Handgelenk schonen. In der zweiten Runde sagte Jiri Vesely ab (einer der wenigen Spieler, die ihn in diesem Jahr besiegen konnten), in der dritten gab Michail Juschny bei 2:4 auf, im Achtelfinale fertigte Djokovic schließlich den ungesetzten jungen Briten Kyle Edmund 6:2, 6:1, 6:4 ab. Sein Dusel trägt beinah Kerbereske Züge.

In der unteren Hälfte des Draw geht die Renaissance des großen Juan Martín del Potro weiter. Er spielt heute gegen den an drei gesetzten Stan Wawrinka. Das andere Viertelfinale bestreiten streng nach Setzliste Andy Murray (2) und Kei Nishikori (6).

Bei den Damen konnte die totale Apokalypse gerade noch mal abgewendet werden. Neben Angelique Kerber, Simona Halep und Caroline Wozniacki schien auch die vierte Vorreiterin des Defensiva-Antitennis, Agnieszka Radwanska, ins Viertelfinale vorzustoßen. Die ungesetzte 18jährige Kroatin Ana Konjuh hatte etwas dagegen. Sie gewann mit atemberaubendem Offensivtennis glatt 6:4, 6:4. Eine gelungene Revanche für die zweite Runde in Wimbledon, als Konjuh nach vergebenen Matchbällen auf einem am Boden liegenden Ball ausrutschte, sich verletzte und 7:9 im dritten Satz verlor. Radwanska ist bei den US Open noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Mehr noch, bei bisher vier Versuchen hat sie keinen einzigen Satz gewinnen können.

Die Geschichte von Kerbers 6:3, 7:5-Achtelfinalsieg gegen Petra Kvitova ist in Zahlen schnell erzählt. Das Verhältnis von Gewinnschlägen zu unerzwungenen Fehlern: Kvitova 32:43, Kerber 8:8. Gelaufene Meter: Kvitova 1.146, Kerber 1.396. Das Duell war im Vorfeld als das ewige zwischen Talent und Fleiß beschrieben worden – Angriff gegen Defensive, klassischer Stil gegen »improvisiertes« Gehacke und Geschaufel. Kvitova ist natürliche Linkshänderin, Kerber antrainierte usw.

In der entscheidenden Phase hatte Kvitova zudem Pech mit einer schlechten Linienrichterentscheidung. Sie beendete das Match mit einem von Zuschauerzwischenrufen provozierten Doppelfehler. Kerber hingegen war zumindest taktisch hoch überlegen. Dass ihr technisches Potential nicht an das von Kvitova hereinreicht, dürfte kein Geheimnis sein. Aber Tennis ist kein Schönheitswettbewerb, und »Winning ugly« bleibt Kerbers größtes Talent.

Dass Kvitova mitten in der bisher schlechtesten Saison ihrer Karriere Scherze über ihre Nonkonformismus und ihre erklärte Trainingsfaulheit macht (»Ich bin keine Rebellin, aber die Leute sollten schon auf mich hören«) ist zwar unbezweifelbar sympathisch, hat aber auch längst etwas von Hybris.

Die tschechische Nummer eins ist mittlerweile Karolina Pliskova, die sich im Achtelfinale mit Venus Williams das bisher mit Abstand beste Match der Damenkonkurrenz lieferte. Sie wehrte im dritten Satz bei 4:5 einen Matchball ab, vergab bei 6:5 dann selbst drei Matchbälle in Folge, beherrschte schließlich den von Williams’ Fehlern geprägten Tie Break.

Pliskova spielt heute gegen Konjuh. Für beide ist es das Debüt im Viertelfinale eines Majors. Es gibt bei diesen US Open also in jedem Fall eine Halbfinaledebütantin. Diese wird auf die Siegerin der Partie zwischen Serena Williams und Simona Halep treffen.