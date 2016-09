Nach dem Ersten Weltkrieg gab es Versuche, andere Schulmethoden anzuwenden und den Unterricht mit Handwerk zu ergänzen: »Die Kinder entdecken« Foto: Hessisches Stadtarchiv Darmstadt/ARTE France

Zu den Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit gehört es, Dinge richtig zu gewichten: Nie war die Schere zwischen Arm und Reich in den USA so groß – darüber müsste Tag und Nacht geredet werden. Matthias Fornoff, ehemaliger US-Korrespondent des ZDF, ist im Wahlkampf in die USA gereist, um einen Eindruck zu vermitteln von der sozialen Spaltung des Landes. Er war in den Hamptons bei New York, wo ein Strandhaus 50 Millionen Dollar kostet – und in den Slums von Memphis, wo er auf die Frage nach dem größten Problem der Einwohner die Antwort »Hunger« bekam. Zwischen diesen Extremen liegt eine schrumpfende und verunsicherte Mittelschicht, die mit Studien- und Immobilienkrediten hochverschuldet ist und aus ihrem Einkommen oft nicht einmal mehr die Krankenversicherung finanzieren kann. In Mississippi traf Fornoff eine afroamerikanische Mutter, deren Sohn von einem weißen Polizisten bei einer Kontrolle erschossen wurde. Klingt recht seriös.

Sie fliegen schroffe Felsklippen entlang, tauchen ohne Sauerstoffgerät in die Tiefen des Meeres hinab und beweisen während unvorstellbar strapaziöser Radtouren eine ungeahnte Leistungsfähigkeit des menschlichen Körpers. Warum tun sie das? Trainieren sie für ein neues Zeitalter der Menschheit? Aber Maschinen können das alles doch viel besser. Rätselhaft.

Bei Schulreform denkt man an faule und besserwisserische Politiker und an Verbrecher wie Gerold Becker, den langjährigen Leiter der »reformorientierten« Odenwaldschule und Haupttäter beim dortigen Missbrauch von Schülern, und an Verbrecherversteher wie den Erziehungswissenschaftler Hartmut von Hentig. Und natürlich hat alles wie bei Jesus ganz menschenfreundlich angefangen, na ja, so halb jedenfalls. Nach dem Ersten Weltkrieg vertraten mehrere Pädagogen im traumatisierten Europa die Auffassung, dass eine friedliche Welt keine Utopie bleiben muss. In Frankreich, Deutschland, England, Polen, in der UdSSR und in Italien entwickelten Vordenker wie Maria Montessori, Célestin Freinet, Ovide Decroly oder Alexander S. Neill ein neues, gewaltfreies Schulkonzept, bei dem das Kind im Zentrum des Unterrichts steht.

