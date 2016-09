Erfolgsmeldungen garantiert: Schlange vor Hamburger Jobcenter Foto: Kay Nietfeld dpa/lno/dpa-Bildfunk

Angelika Matzen wohnt mit Ende 50 in einer Platte am Hamburger Stadtrand, bezieht seit sieben Jahren Hartz IV und steckt »gerade in einer Maßnahme drin: Ich muss lernen, mit einem PC umzugehen«. Die gelernte Bauzeichnerin kann nicht nur Excel. Ihr Verein »Computerspende Hamburg« hat 2.700 Hartz-IV-Beziehern zu einem PC verholfen. Im Jobcenter wurde sie dafür »nur ausgelacht« – die Flyer des Vereins darf sie dort nicht auslegen. Nach Hunderten erfolglosen Bewerbungen hat Matzen im Büro von Inge Hannemann, die für Die Linke in der Bürgerschaft sitzt, eine geringfügige Beschäftigung gefunden. Von 250 Euro darf sie 130 behalten. 30.000 solcher »Aufstocker« gibt es in Hamburg. Sie gelten genausowenig als arbeitslos wie Arbeitslose, die krank geschrieben oder über 58 sind, die Angehörige pflegen, in einer absurden Maßnahme stecken, oder »auf Null sanktioniert« sind. Die neuerliche Verschärfung der Sanktionen garantiert die nächsten Erfolgsmeldungen. (xre)