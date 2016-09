Gediegene Schauspielkunst: Swetlana Schönfeld in »Jacke wie Hose« am Berliner Ensemble Foto: Alina Novopashina dpa/lbn/dpa-Bildfunk

Der Pole Jerzy Lukaszewicz war immer sehr vielseitig. Er arbeitete nicht nur als Kameramann (die Fernsehserie »Der Hengst Karino« von 1977 mit Claudia Rieschel war ein Publikumserfolg mit Langzeitwirkung), sondern führte bei einem Dutzend Filmen auch Regie (der Zweiteiler »Begegnung mit dem lustigen Teufel« von 1987/89 fand auch in der DDR amüsierte Zuschauer). Inzwischen ist Lukaszewicz Filmproduzent. Heute wird er 70 und kann seinem bekannten Bruder Olgierd zum 70. gratulieren, denn die beiden sind Zwillinge.

Olgierd Lukaszewicz entwickelte sich seit den späten 60er Jahren zu einem der auch international am meisten gefragten Schauspieler seines Heimatlandes. Hauptrollen in Filmerfolgen von Kutz, Wajda, Borowczyk, Kieslowski und Machulski stehen dafür. In der DDR stand er in Filmen von Bernhard Stephan zweimal vor der Kamera, darunter 1982 in der Ruth-Werner-Adaption »Sonjas Rapport«. Verglichen mit heutiger Durchschnittsware, ist dieser damals als allzu nüchtern angesehene Film wahrscheinlich ein Meisterwerk.

Auch nach dem Mauerfall übernahm Lukaszewicz Rollen in Filmen deutscher Regisseure. So spielte er 2013 in Pepe Danquarts antifaschistischem Werk »Lauf, Junge, lauf«, der im selben Jahr in Cottbus den Publikumspreis gewann.

Zuletzt war Lukaszewicz in einer neuen Fernsehserie zu sehen, seine Kollegin Swetlana Schönfeld wird ab Januar in der BR-Serie »Das Institut« überzeugen, auch bei ihr darf man gediegene Schauspielkunst erwarten. Übermorgen wird die Schauspielerin 65. Ab 1973 konnte sie ihr Können 20 Jahre lang am Berliner Maxim Gorki Theater unter Beweis stellen. Gleichzeitig begann sie für Film und Fernsehen zu arbeiten. In Sibirien bei Magadan aufgewachsen, war ihr erster Film ein estnischer, eine sowjetische Produktion, die teilweise in der DDR gedreht wurde. »Der Rote Geiger« (1974) erzählt die Geschichte des Violinisten Eduard Soermus, der nach der Revolution von 1905 aus dem zaristischen Russland nach Westeuropa floh und ab 1921 vor allem in Deutschland in Lunatscharskis Auftrag Solidaritätskonzerte für russische Kinder gab. Eine ähnlich anspruchsvolle Produktion wünscht man Schönfeld zum Geburtstag.

Anspruchsvolle Filme, vor allem fürs BRD-Fernsehen, drehte Regisseur Peter Beauvais, der übermorgen vor 100 Jahren geboren wurde, und mit 70 starb. Der Sohn eines jüdischen Fabrikanten aus dem Fichtelgebirge emigrierte mit 20 in die USA, wo er u. a. am Broadway auftrat. Nach seiner Rückkehr 1946 war er Vernehmer bei den Nürnberger Prozessen und alliierter Theateroffizier in Stuttgart. Ab 1958 machte sich Beauvais vor allem mit Literaturadaptionen nach Werken von Tschechow, Schnitzler, Hauptmann, Siegfried Lenz und Martin Walser verdient, und selbst Courths-Mahler hat er amüsant und intelligent umgesetzt.