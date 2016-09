Angehörige des 12.-Februar-Bataillons im Frühjahr 1938 bei Batea (2.v.r.: Hans Landauer) Foto: CEDOBI

Das vergangene Jahrhundert war gekennzeichnet von den Grausamkeiten zweier Weltkriege und einer Unmenge kriegerischer Auseinandersetzungen. Dennoch gab und gibt es immer wieder historische Momente, die als Zeichen der Hoffnung in Erinnerung bleiben. So mündete der Morgen des 18. März 1871, an dem das Volk von Paris damit begann, die einmarschierenden Truppen der Regierung Thiers zu entwaffnen, und die Soldaten überliefen, in ein Fest. Die Gründung der Commune wurde zum Tag der Freude.

Jahrzehnte später kam es in Schützengräben der östlichen Winterfront des Ersten Weltkrieges zur Verbrüderung deutscher und russischer Soldaten, denen klargeworden war, dass kein Sinn darin liegt, wenn Gleiche auf Gleiche schießen.

Und vielleicht barg sogar jener Tag, der die sonst eher schweigsame deutsche Kanzlerin zu ihrem »Wir schaffen das« veranlasste, im Ansatz eine solche Verbrüderung. Deutsche Bürgerinnen und Bürger versuchten, indem sie die Flüchtlinge warmherzig begrüßten, ein wenig von der unleugbaren Schuld unseres Volkes abzutragen, während andere Landsleute auf diesen Zusammenhang bis heute keinen Gedanken verwenden.

Im Februar 1936 fand in der Spanischen Republik, die damals seit fünf Jahren existierte, eine Parlamentswahl statt, bei der volksnahe Parteien 56,7 Prozent der Stimmen erhielten. Nichtbürgerliche Kräfte übernahmen die Macht und begannen in dieser jungen Republik, deren überwiegend ländliche Gegenden zu den rückständigsten Gebieten im westlichen Europa gehörten, mit demokratischen Reformen. Die noch beinahe unbegrenzte Macht von Adel und Kirche wurde eingeschränkt, die Reaktion ließ nicht auf sich warten. Eine Gruppe spanischer Generäle unter Führung Francisco Francos inszenierte am 18. Juli den allbekannten blutigen Putsch. Der Spanische Krieg begann, Europa und die Welt zu spalten.

Rotes Madrid

Während die Sowjetunion als einziger Staat die rechtmäßige Spanische Republik auch militärisch unterstützte, griffen Deutschland und Italien auf seiten Francos in den Kampf ein. Hitler und das deutsche Militär ließen Luftwaffe und Panzer für das bevorstehende große Gemetzel üben. Die anderen europäischen Mächte, insbesondere England und Frankreich, isolierten Spanien durch prinzipielle, immer mal wieder ein wenig gelockerte »Nichteinmischung«.

Aus dem Kampf für das spanische Volk, seinen Siegen und Niederlagen erwuchs eine unvergleichliche Verbrüderung. Als die »Internationalen« in Madrid einmarschierten, um die Faschisten zu stoppen, und sowjetische Flugzeuge, im lokalen Jargon liebevoll »Stupsnasen« genannt, dem Wüten der deutschen »Legion Condor« am Himmel über der bis dahin wehrlosen Hauptstadt Einhalt geboten, jubelten die Menschen.

In den Jahren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war die Erinnerung an dieses Menschheitsverbrechen vor allem unter europäischen und nordamerikanischen Arbeitern und Intellektuellen wach geblieben. »Die Waffen nieder« hieß die alte Losung, die jetzt im Kampf durchgesetzt werden sollte. Junge Arbeiter, Bauern, Handwerker und Arbeitslose, ehemalige Soldaten und Offiziere, Ärzte und Krankenschwestern, politisch erfahrene Funktionäre, Lehrerinnen und Lehrer, Künstler, Journalisten, aber vor allem Schriftstellerinnen und Schriftsteller kamen von überall her, um zu kämpfen und auf verschiedensten Gebieten praktisch zu helfen, zu informieren, aber auch zu studieren und später etwas mit nach Hause zu nehmen – wie es gelänge, die Welt endlich zum Besseren zu verändern.

Selbstverständlich waren die Reaktionen jedes anständigen Menschen auf die Verbrechen der Putschisten und ihrer Helfer von Trauer und Wut geprägt. Aber die Verbrüderungen des spanischen Volkes mit seiner Armee und den Helferinnen, Helfern und Sympathisanten aus vielen Ländern haben auch Stolz und Zuversicht hinterlassen.

»Kind von Gernika«

Der Österreicher Erich Hackl, Hispanist, Germanist, Hochschullehrer in Madrid und Wien, bedeutender Schriftsteller und Freund des im Juli 2014 verstorbenen letzten großen Spanienkämpfers seines Landes, Hans Landauer, kennt die historischen Vorgänge um die Spanische Republik genau. In seiner neuen Anthologie »So weit uns Spaniens Hoffnung trug« hat Hackl 46 zum Teil unveröffentlichte oder völlig unbekannte Erzählungen, Berichte und markante Textstellen deutschsprachiger Autorinnen und Autoren zusammengestellt und um bio- sowie bibliographische Angaben ergänzt: Der Stabschef der Elften Internationalen Brigade, Ludwig Renn, erzählt, warum und wie er von der Schweiz aus über Portbou nach Barcelona fuhr. »Michel« Michaelis schildert das Leben in der anarchistischen Centuria »Erich Mühsam«. Maria Osten und Ruth Rewald beschreiben die Folgen der faschistischen Luftangriffe auf Madrid und wie die spanischen Frauen damals an Selbstbewusstsein gewannen. Karl Otten teilt mit, was zu jener Zeit auf Mallorca geschah (wovon 99 Prozent aller heutigen Inselbesucher garantiert nicht die geringste Ahnung haben).

Nicht vergessen werden darf Hermann Kestens »Kind von Gernika«, für mich eine der anrührendsten Geschichten der Weltliteratur. Berühmte Namen kann man kennen: Gustav Regler, Erich Arendt, Willi Bredel, Alfred Kantorowicz, Theodor Balk, Rudolf Leonhard, F. C. Weiskopf, Anna Seghers, Erich Weinert, Joseph Roth, Ernst Toller. Von anderen hat man noch nie gehört. Lesen, lesen, lesen und so mit dem gelungenen literarischen Versuch einer Annäherung an die umfassende Wahrheit des Leids, des Kampfes, der oft schwierigen Verständigung, des gemeinsamen Handelns, des heroischen Scheiterns und der unbesiegbaren Hoffnungen der Spanischen Republik immer neu vertraut werden.

Nicht müde werden

Damals waren die Ideale der Russischen Revolution noch lebendige Wirklichkeit – die »Große Säuberung« durch Stalin und seine Anhänger begann ja gerade erst. Heute wissen wir, worin die aus dem Kampf gegen die brutalen Franco-Söldner und deren Helfer erwachsende Hoffnung des Spanischen Krieges bestand. Immer wieder haben wir unterschiedliche Standpunkte zu diesem überraschend großen Ereignis ausgetauscht, ruhig oder erregt. Jetzt käme es darauf an, aus dem zeitlichen Abstand heraus zu versöhnlichen Urteilen des Verstehens, der Ablehnung und Zustimmung zu kommen.

Alles, was geschehen ist, muss auf den Tisch der Geschichte und von allen Seiten diskutiert werden, damit die Entwicklung uns weiter tragen kann, als Spaniens Hoffnung es vermochte. Dabei hilft uns eine gewaltige Zahl von Augenzeugenberichten und literarischen Werken. Alles, was ernsthaft und ohne bösartige Hintergedanken vorgetragen wird, ist einer jeweiligen Wahrheit verpflichtet, aus der allmählich eine größere gemeinsame historische Wahrheit erwächst. Damit wir bei unseren Gesprächen nicht müde werden, haben wir ja die Lieder des spanischen Volkes, die von Ernst Busch, die Romane von Ernest Hemingway und Eduard Claudius, die Gedichte von Federico García Lorca, Miguel Hernández, Erich Arendt und vielen anderen.

Dieser Tage erhielten wir von unserer einst in der DDR ausgebildeten spanischen Freundin Olga, die heute in Madrid als Ärztin praktiziert, eine E-Mail: »Gestern war ich in Valladolid bei den Ausgrabungen von den Massengräbern, sehr schmerzhaft. Ich habe Fotos gemacht. So was muss die Welt sehen. Diese Mörder.«

Jetzt, wo die Enkel der Toten deren anonyme Gräber aus der Zeit der schrecklichen faschistischen Rache öffnen, um die Schande ans Licht zurückzuholen, ist wieder Gelegenheit, laut über die faschistischen Verbrecher von damals und ihre Taten nachzudenken. Damit die Wiederholung ähnlicher Ereignisse verhindert werden kann, in Europa und überall. Erich Hackls klug zusammengestellte Anthologie ist gut dafür geeignet.