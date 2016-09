Foto: Youtube / CATV NEWS

Ist die Kriegsstrategie klar, entscheiden die Kader alles, weiß man in Washington. Bei den bereits einige Jahrzehnte anhaltenden Bemühungen der USA, rund um die Erdölquellen des Nahen und Mittleren Ostens die Völker aufeinander einschlagen zu lassen, begrüßten die einschlägigen »Sicherheitsbehörden« der Vereinigten Staaten nun offiziell den neuen militärischen Oberbefehlshaber des »Islamischen Staats« (IS) im Irak. Er ist, keine Überraschung, ein alter Bekannter und so wie sein gesamter Kopfabschneiderverein ein Produkt des Zivilisations- und Demokratieexports der westlichen Führungsmacht. Gulmurod Chalimow war in seinem früheren Leben Scharfschütze, Oberst und Kommandeur einer Spezialeinheit der Polizei in Tadschikistan. Er wurde mehrfach von US-Ausbildern im »Antiterrorkampf« trainiert. Ein Fachmann eben. Am Montag berichtete dies die deutschsprachige RT-Ausgabe unter Berufung auf das Nachrichtenportal Iraqi Al-Sumaria. Die Washington Post und andere US-Medien hatten bereits Ende August berichtet, das US-Außenministerium habe auf Chalimow ein Kopfgeld von bis zu drei Millionen US-Dollar ausgesetzt, als Begrüßungsgeld. Die Summe werde aus dem Programm »Belohnung für Gerechtigkeit« des Ministeriums entnommen.

2015 war herausgekommen, dass Chalimow in den USA militärisch ausgebildet worden war, bevor er sich dem IS anschloss. In einem IS-Video erklärte er, zwischen 2003 und 2014 an fünf Antiterrorkursen der USA teilgenommen zu haben. Anbieter ist das US-Außenministerium, das Personal kommt auch aus privaten Sicherheitsfirmen wie der früher unter dem Namen »Blackwater« bekannten Söldner- und Mördertruppe. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Berufung auf einen Beamten des US-Außenministeriums, der Tadschike sei für »Krisenreaktionen, Geiselverhandlungen und taktische Führung« ausgebildet worden. Man kennt sich gegenseitig bestens, der Krieg kann weitergehen. (asc)