Noch schweigen die Waffen nicht: Kämpfer der »Freien syrischen Armee« beim Abfeuern einer Rakete am Sonntag in der Provinz Hama Foto: Ammar Abdullah/Reuters

Obwohl in der letzten Woche viel Zweckoptimismus verbreitet wurde, sind die Gespräche zwischen Russland und den USA über den Krieg in Syrien festgefahren. Am Sonntag war in der chinesischen Stadt Hangzhou am Rande des G-20-Gipfels bereits eine Pressekonferenz angesetzt worden, auf der John Kerry und Sergej Lawrow die Einigung bekanntgeben sollten. Aber noch vor Beginn wurde eines der zwei Podeste abgeräumt, und der US-Außenminister betrat den Saal ohne seinen russischen Kollegen. Man habe zwar viele technische Fragen abgearbeitet, wolle aber »nichts überstürzen«, sagte Kerry. Ein anonym bleibender US-Diplomat teilte den Medien mit, Russland habe bei einigen Punkten, die bereits geklärt gewesen seien, Rückzieher gemacht. Konkrete Erläuterungen zu dieser Andeutung gab er nicht.

Auch ein anderthalbstündiges Gespräch zwischen Barack Obama und Wladimir Putin, das am Montag vormittag ebenfalls in Hangzhou stattfand, brachte keine erkennbaren Fortschritte. Beide Präsidenten betonten aber, dass die Gespräche zwischen Kerry und Lawrow noch in dieser Woche fortgesetzt werden sollen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Sonntag berichtet, ihr liege ein Brief des US-amerikanischen Sonderbeauftragten für Syrien an die »bewaffnete Opposition« des Landes vor. Michael Ratney habe in diesem Schreiben dargestellt, worauf sich Washington und Moskau angeblich verständigt hätten: Russland werde sich verpflichten, die syrische Regierung von Bombenangriffen auf Gebiete abzuhalten, die von »Mainstreamrebellen« – gemeint sind damit die von den USA unterstützten Kräfte – besetzt sind. Die Regierungsstreitkräfte würden sich von der »Castello Road«, der einzigen Nachschublinie in die von der »bewaffneten Opposition« beherrschten Teile der westsyrischen Stadt Aleppo, zurückziehen. Der strategisch wichtige Verbindungsweg solle zur »entmilitarisierten Zone« werden. Als Gegenleistung Washingtons wurde in dem Brief laut Reuters nur erwähnt, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, den Kampf gegen die Islamlistenorganisation Al-Qaida mit Russland zu koordinieren.

Ob Ratney den Stand der Gespräche zwischen Kerry und Lawrow in seinem Brief ungefähr richtig wiedergegeben hatte, ist ungewiss. Sicher ist jedoch, dass die offenbar gezielte Veröffentlichung zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall destruktiv wirken musste. Vielleicht dadurch beeinflusst stießen syrische Regierungskräfte am Sonntag in ein Gebiet am Rande Aleppos vor, das die Rebellen im vorigen Monat besetzt hatten, und eroberten mehrere militärische Ausbildungseinrichtungen zurück. Auf diese Weise stellten sie die Einschließung der Stadt wieder her, die von der »bewaffneten Opposition« im Juli durchbrochen worden war.

Nach Mitteilungen anonymer US-Diplomaten an mehrere Journalisten strebt die Obama-Administration in den Verhandlungen mit Russland jetzt einen landesweiten Waffenstillstand an, während man früher auf örtliche, zeitlich begrenzte Feuerpausen orientiert habe. Eine Einigung würde jedoch eine Verständigung darüber voraussetzen, welche bewaffneten Kräfte einbezogen werden sollen. Die US-Regierung drängt darauf, nur den »Islamischen Staat« und Al-Qaida auszuschließen. Strittig ist zwischen Washington und Moskau insbesondere der Status der Fatah-Al-Scham-Front. Diese Organisation hatte sich vor kurzem offiziell von Al-Qaida losgesagt. Die verbündeten Regierungen Syriens, Russlands und des Iran sehen darin ein taktisches Manöver.

Mindestens 40 Menschen wurden unterdessen am Montag bei mehreren Explosionen in verschiedenen Landesteilen, unter anderem in Vororten der Hauptstadt Damaskus, getötet. Es blieb zunächst unklar, welche Organisationen dafür verantwortlich waren und ob dahinter ein einheitlicher Plan stand. Die schwersten Folgen hatte ein Doppelanschlag am Rande von Tartus, durch den elf Menschen starben und 45 verletzt wurden. Russland hat dort einen Marinestützpunkt.