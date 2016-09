Die NPD fliegt raus, die AfD ist mit 18 Abgeordneten drin: Der Landtag in Schwerin Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Am Sonntag wurde in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. Die politischen Kräfteverhältnisse sind durch den Newcomer AfD (21 Prozent) umgestoßen worden. Alle bisher im Landtag vertretenen Parteien mussten Verluste hinnehmen. Die größten Verluste fuhr Die Linke mit minus 5,2 Prozentpunkten ein. Die Grünen und die NPD flogen aus dem Landtag. Möglicher Effekt: Die Niederlage der Grünen wird das Einsetzen eines NSU-Untersuchungsausschusses in Mecklenburg-Vorpommern unwahrscheinlicher machen.

Auch die CDU verlor erneut bei einer Landtagswahl im Nordosten und fuhr gleichzeitig mit 19 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis in diesem Bundesland ein. Diese Niederlage wurde am Wahlabend immer wieder auf die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung zurückgeführt, die Schuld damit direkt bei der Kanzlerin gesucht. Ihre Politik nehme »die Sorgen« der Menschen nicht wahr – also schiebt sie noch nicht genug ab und macht aus Europa noch keine Festung mit Schießbefehl an den Grenzen. In vielen Kommentaren zur Wahl ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits abgewählt worden. Der CDU-Spitzenkandidat Lorenz Caffier sieht keine Mitschuld an der Niederlage der Partei. Die Argumente »seiner Mannschaft« seien im Wahlkampf nicht durchgedrungen. Aber ist die Kanzlerin wirklich Schuld am Versagen ihrer Partei? Die Ergebnisse der Wahl sprechen dagegen. So stellte sich Merkels Wahlkreis im Norden Vorpommerns einmal mehr als die Hochburg der CDU dar, wohingegen sie im Rest des Landes teils deutlich hinter der SPD oder der AfD landete. Merkel ist also noch immer das Zugpferd ihrer Partei, auch wenn diese im Wahlkampf weitgehend auf ihre Parteivorsitzende verzichtet hatte. Und mit einer Wahlbeteiligung von 61,6 Prozent haben gerade einmal etwas mehr als ein Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung der BRD ihre Stimme abgegeben. Die Wahlergebnisse in dem vom Kürzungsdiktat geplagten Land geben keine Stimmungslage der bundesdeutschen Gesamtbevölkerung wider.

Aber was sind denn die Argumente der CDU, auf welche die Menschen nicht gehört hätten? Es sei alles besser geworden im Land. Die SPD-CDU-Koalition habe gute Arbeit geleistet, die Arbeitslosigkeit in den Griff bekommen und die Abwanderung bekämpft. Den Zahlen nach stimmt das. Auch der Landeshaushalt wurde konsolidiert. In der Realität sieht es anders aus. Die Arbeitslosigkeit sank aufgrund des demographischen Wandels und weil nach wie vor Junge in »den Westen« abwandern oder pendeln, da es dort bezahlte oder überhaupt Arbeit gibt. Die Abwanderung wurde gestoppt, da die günstigen Lebenshaltungskosten Rentner auf der Suche nach einem ruhigen Alterssitz anlocken. Die Konsolidierung des Haushaltes erfolgte aufgrund einer rigiden Kürzungspolitik der Koalition und der vorgehenden Regierungen. So steht die öffentliche Daseinsvorsorge in vielen Teilen kurz davor, völlig zusammenzubrechen. Schon jetzt ist es in der Fläche die Regel, dass der ÖPNV maximal aus dem Schulbus besteht. Der Staat zieht sich immer mehr zurück. Viele Menschen sind sich selbst überlassen, da nur die Rentabilität zählt.

Unter diesen Bedingungen gewinnt die AfD. Die bisherige Politik hat vielen Einwohnern keine Perspektive gegeben, und nun haben etliche von ihnen den extrem rechten Biedermännern ihre Stimme gegeben. So gelang es der AfD, in einigen Regionen stärkste Kraft zu werden. Teile von Vorpommern haben mit einer Armutsquote von mehr als 40 Prozent einen traurigen Spitzenplatz inne. Einige wenige verdienen am Tourismus. Die Industrie, die es während der DDR-Zeit gegeben hatte, ist weitestgehend stillgelegt. In der Stadt Wolgast im Wahlkreis Vorpommern-Greifswald II holte die AfD in einigen Wahlbezirken über 40 Prozent. Diese Stadt ist typisch für die Umstrukturierungen in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 25 Jahren. Das Wolgaster Krankenhaus wurde vor einigen Monaten teilweise geschlossen, im Zuge der Gerichtsstrukturreform wurde das Amtsgericht dichtgemacht. Als einzigen Industriebetrieb und wichtigstes Unternehmen gibt es nach mehreren Rettungsversuchen noch immer die Werft – dort werden Patrouillenboote für Saudi-Arabien gebaut.

Die AfD hat offenbar die NPD in Vorpommern abgelöst. Die Neonazis war dort fest verankert. NPD-Abgeordnete stellten Jugendklubs bereit, und die NPD-Kinderfeste waren mancherorts wichtige Events. Nachdem die Partei offensichtlich ihre letzten Ressourcen in den Wahlkampf geworfen hatte, musste sie der AfD in ihren Hochburgen das Feld freimachen. Allerdings gibt es schon viele Parteiübertritte. Rechte wechseln die Farben.

Im mecklenburgischen Teil des Landes sieht die politische Welt anders aus. Dort gewann die SPD jeden Wahlkreis für sich. Die Menschen in Mecklenburg haben auch ein anderes Verhältnis zur Landesregierung. Mit Rostock und Schwerin liegen die beiden größten Städte des Bundeslandes in dessen Westteil. Gerade Schwerin mit seinen diversen Ministerien und Regierungsbehörden bietet vielen Menschen eine Möglichkeit zur Arbeit. Zwar gibt es dort die größte Kinderarmutsquote in einer Landeshauptstadt, doch profitieren die meisten indirekt von dieser Ballung des öffentlichen Dienstes. Auch liegt Mecklenburg an der Grenze zur Alt-BRD, die Pendler sorgen für einen größeren Wohlstand der Kommunen.

In Vorpommern hingegen sehen sich die Lohnabhängigen in direkter Konkurrenz zu polnischen Beschäftigten. Die Sorge, ihren Job zu verlieren, bewog viele Arbeiter in Mecklenburg-Vorpommern dazu, rechts zu wählen. AfD und NPD haben einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihrer Wähler in dieser Bevölkerungsgruppe. Der von den Rechten propagierte Hass auf Zugezogene ist die einzige politische Antwort auf ihre Angst vor Statusverlust, die sie erhalten. Denn die Arbeiter wissen, dass das »Alles ist gut« der Regierung nicht wahr ist. Eine Linkspartei, die auf Regierungsbeteiligung und Stabilität statt Systemkritik setzt, wird nicht als Alternative angesehen. Lediglich neun Prozent der Arbeiter haben sie am Sonntag gewählt.