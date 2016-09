Gegen den zum neuen Präsidenten ausgerufenen Michel Temer und für Neuwahlen haben am Sonntag in der brasilianischen Metropole São Paulo etwa 100.000 Menschen demonstriert. Zuvor hatte der beim G-20-Gipfel in China weilende Temer gegenüber Journalisten erklärt, die Proteste in seinem Land seien »unbedeutend« und gingen von »kleinen Gruppen« aus. Sie seien »antidemokratisch«, an ihnen seien »nie mehr als 40, 50, 100 Personen«, beteiligt, die auf Krawall aus seien. Die Veranstaltung endete mit Attacken der Militärpolizei, die Tränengas und Gummigeschosse einsetzte. (pst)