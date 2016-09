»Rojava soll komplett isoliert werden«

Foto: Osman Orsal/Reuters

Aktuell bekämpfen türkische Militärs die Frauen- und Volksverteidigungseinheiten YPJ/YPG in den kurdischen Autonomiegebieten in Rojava in Nordsyrien – und damit ausgerechnet die bislang einzige und erfolgreich kämpfende Bastion gegen die Terrormiliz »Islamischer Staat«. Wie ist die Lage dort?

Die türkische Regierung hat ein neues Angriffskonzept: International posaunt sie herum, angeblich gegen den IS vorgehen und die Stadt Dscharabulus befreien zu wollen. Statt dessen aber schickt sie ihre Soldaten und Panzer, zusammen mit Kämpfern der sogenannten Freien Syrischen Armee, FSA, gegen die Kurden. Die FSA sind übrigens keine gemäßigten Oppositionellen, wie deutsche Medien es gern darstellen, sondern islamistische Gruppierungen wie Ahrar Al-Sham: Letztere sind dafür bekannt, ähnliche Ziele wie der IS zu verfolgen. Nachdem türkischen Truppen in die Städte Dscharabulus und in Al-Rai einmarschiert waren, übergab der IS diese kampflos an sie. Zu befürchten ist, dass die Türkei mit dem IS Vereinbarungen getroffen hat, deren Inhalte wir nicht kennen.

Welches Motiv hat die Türkei für ihr militärisches Vorgehen?

Sie will verhindern, dass die YPG/YPJ einen zusammenhängenden Streifen unter kurdischer Verwaltung im Grenzgebiet bis zum östlichen Kanton Afrin schaffen: Deren Ziel war, die Isolierung dieses Gebiets aufzubrechen. Das will die Türkei im grenznahen Nordsyrien nicht dulden. Bislang hat sie islamistische Gruppen im unmittelbaren Umfeld von Afrin unterstützt. Weil das aufgrund der Befreiung von Manbidsch nun nicht mehr klappt, greift die Türkei selbst militärisch ein. Vermutlich beabsichtigt sie, von dort aus weiterhin Grenzhandel mit dem IS und anderen islamistischen Gruppen zu betreiben; dessen Versorgungswege dort offenzuhalten. Um dies zugleich verschleiern zu können, benötigt sie die Pufferzone.

Selbst die von der YPG/YPJ befreite Stadt Kobani, Symbol des erfolgreichen Widerstands gegen die Terrormiliz, hat das türkische Militär angegriffen.

In der Tat hat die türkische Armee versucht, eine Grenzmauer bei Kobani zu bauen – unmittelbar auf dem Gebiet der Stadt. Sie war deshalb ins kurdische Autonomiegebiet eingedrungen. Seit dem 29. August hatte die Bevölkerung Kobanis dagegen Widerstand geleistet. Auch auf der türkischen Seite in Suruc hatten sich die Menschen mit den Kurden solidarisiert und gingen auf die Straße. In dem Zusammenhang hatte das Militär begonnen zu schießen: Es gab zwei Tote und 80 Verletzte. Weil der Widerstand so heftig war, gelang es nicht, die Mauer auf nordsyrischem Gebiet zu errichten. Die Militärs wichen auf türkisches Staatsgebiet zurück und bauen jetzt dort.

Seit langem fordern die Bewohner des kurdischen Autonomiegebiets in Rojava einen humanitären Korridor in die Türkei – der Mauerbau ist das Gegenteil, oder?

Die Türkei will das Versorgungsembargo gegen Rojava ausbauen und geht immer brutaler gegen die Zivilbevölkerung vor. Kürzlich hat sie sogar Flüchtlinge aus Manbidsch an der türkischen Grenze erschossen. Auch die Regierung des kurdischen Präsidenten Masud Barsani im Irak hat die Grenzen dichtgemacht. Rojava soll komplett isoliert werden. Für die Bevölkerung in dem demokratischen Teil Nordsyriens ist das ein großes Problem.

Andreas Fisahn, Rechtswissenschaftler an der Universität Bielefeld, sagte kürzlich im Interview mit jW, es handele sich um einen Angriffskrieg der Türkei auf die kurdische Bevölkerung, der nach dem Völkerrecht nicht zu rechtfertigen ist. Wie sehen Sie das?

Die türkische AKP beschäftigt sich schon längere Zeit damit, eine Legitimierung für den Einmarsch nach Nordsyrien zu schaffen. Nach den jüngsten Anschlägen in der Türkei, hatte sie etwa absurde Vorwürfe erhoben: Dahinter würden der IS, die Gülen-Fraktion, die PKK und die YPJ/YPG gemeinsam stecken. Wir sind entsetzt, dass die internationalen Kräfte – wozu auch Deutschland gehört – diese Intervention gegen den demokratischen Teil Nordsyriens geschehen lassen und dazu schweigen.