In Nigeria wird derzeit eine der wenigen neuen Ölraffinerien gebaut Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

Die rohstoffexportierenden Länder können wieder etwas durchatmen, nachdem die niedrigen Preise ihrer Erzeugnisse viele in eine Rezession gestürzt hatten. Die meisten Mineralstoffe und auch einige landwirtschaftliche Produkte erzielen inzwischen deutlich höhere Preise als noch vor einem Jahr. Angeführt wird die Entwicklung von Eisenerz, das im ersten Halbjahr 2016 über 50 Prozent mehr kostete als noch ein Jahr zuvor. Auch mit Kraftwerkskohle, Erdölprodukten und Edelmetallen – mit Ausnahme des Kupfers – konnte man auf dem Weltmarkt im Durchschnitt der letzten sieben Monate zum Teil erheblich mehr Gewinn machen als im gleichen Zeitraum 2015, wie kürzlich eine Analyse der Nachrichtenagentur Bloomberg ergab. Allerdings sind die Preise immer noch weit von ihren hohen Werten in den Jahren 2010 bis 2012 entfernt, ganz zu schweigen von den Höchstständen 2007/08.

Immerhin verschafft die Entwicklung Ländern wie Brasilien, das über die weltweit größten Eisenerzvorkommen verfügt, und Russland, dessen Wirtschaft von Erdöl- und Gasexporten abhängt, eine kleine Verschnaufpause. Deren Währungen hatten durch den Preisverfall der Rohstoffe seit Anfang 2014 erheblich an Wert verloren. Anfang des Jahres konnten sie ihre Talfahrt stoppen und wieder etwas an Boden gutmachen. Das trifft auch auf Südafrika zu. Das Land gehört wie Russland und Brasilien zum lockeren Staatenbündnis BRICS und kämpft ebenfalls mit einer Rezession.

Die insgesamt fünf BRICS-Staaten hatten sich wirtschaftlich auseinanderentwickelt. Sie spielen inzwischen eine gewichtige Rolle in der Weltwirtschaft und damit auch in der noch bis zum heutigen Montag im chinesischen Hangzhou tagenden Gruppe der 20 größten Staaten (G20). China und Indien, die die BRICS-Gruppe komplettieren, expandieren stetig weiter. Indien wird in diesem Jahr vermutlich um 7,6 Prozent wachsen, China um 6,7 Prozent.

Als ein Grund für den Einbruch der Rohstoffpreise wird oft das verlangsamte Wachstum Chinas angegeben. Die Wirtschaft der Volksrepublik legte bis vor drei Jahren meist um zehn Prozent jährlich zu und ist weltweit inzwischen zur Nummer zwei hinter den USA aufgestiegen. Chinas Hunger nach Rohstoffen hatte in vielen Ländern Afrikas und Lateinamerikas zu einem Boom und zu einem Ende der dunklen Jahrzehnte nach der Schuldenkrise der 1980er Jahre geführt. Trotz eines kurzen Einbruchs 2008/09 infolge der Weltfinanzkrise waren Chinas Importe bis 2014 ständig gewachsen und halfen damit manchem Entwicklungsland über die Krise hinweg.

Seit 2014 macht sich jedoch eine neue Phase in der chinesischen Entwicklung auch in den Importdaten bemerkbar. Das Wachstum verlagert sich mehr und mehr in den Dienstleistungsbereich, weg von den rohstoffintensiven Industrien. Entsprechend schrumpften die Einfuhren erstmals seit langem, was sich auf die Preise für Erdöl, Kohle und viele Erze auswirkte. In den vergangenen Monaten waren die chinesischen Importe jedoch auffällig stabil, und zwar auf einem Niveau, das in etwa dem von 2011 entspricht, also noch immer ziemlich hoch ist.

Ein weiterer Grund für die leichte Erholung könnte in Indien zu finden sein. Die dortige Volkswirtschaft ist inzwischen zu einer wichtigen Zugkraft der Weltwirtschaft geworden. Indien ist im Durchschnitt der vergangenen elf Jahre um knapp acht Prozent jährlich gewachsen. Geht es in diesem Tempo weiter, wird das Land Anfang des nächsten Jahrzehnts Deutschland überflügeln. Nach Angaben der Weltbank umfasste das indische Bruttosozialprodukt 2015 gut zwei Milliarden US-Dollar, womit das Land ungefähr auf dem Stand ist, den China vor zehn Jahren erreicht hatte. Inzwischen sind es dort 10.866 und hierzulande, zum Vergleich, 3.350 Milliarden US-Dollar.

Offen ist allerdings, ob die goldenen Jahre für die Rohstoffexporteure und Bergbaukonzerne noch einmal zurückkehren. Für die Kohleproduzenten wird dies vermutlich nicht zutreffen, denn sowohl China als seit neuestem auch Indien unternehmen große Anstrengungen, ihre Abhängigkeit von entsprechenden Importen zu vermindern. China wird in diesem Jahr vermutlich Solaranlagen mit einer elektrischen Leistung von rund 30 Gigawatt installieren, das entspricht etwa zehn modernen Kohlekraftwerken. Auch in Indien zeichnet sich ein Solarboom ab, denn die Preise für Solarzellen gehen weiter zurück.

Etwas anders sieht es beim Rohöl aus. Wegen des weiter relativ niedrigen Preises von meist deutlich unter 50 US-Dollar pro Barrel (159-Liter-Fass) für die beiden Standardsorten WTI und Brent, haben die Energiekonzerne die Suche nach neuen Lagerstätten und deren Erschließung auf ein Minimum reduziert, um Kosten zu sparen. Vorige Woche berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass im vergangenen Jahr im Vergleich mit dem jährlichen Durchschnitt seit 1960 nur ein Zehntel an neuen Ölquellen gefunden wurde. In diesem Jahr würden es vermutlich noch weniger werden. Da sich die erschlossenen Lagerstätten mit der Zeit erschöpfen, würde eine anhaltende Explorationsflaute schon in wenigen Jahren zu einer spürbaren Verringerung des Angebots führen und die Preise wieder in die Höhe treiben. Für die Förderländer wären das gute Nachrichten, für die Weltwirtschaft bedeutete es vermutlich eine neue Schockwelle.