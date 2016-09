Fast die Hälfte der Befragten erleben Digitalisierung als Mehrbelastung am Arbeitsplatz Foto: Ole Spata/dpa-Bildfunk

Die Debatte über die sogenannte Arbeit 4.0, also die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt, beherrscht die Gewerkschaften schon seit langem. Im Mittelpunkt steht dabei meist die Gefahr von Arbeitsplatzabbau, wenn Vorgänge automatisiert werden können. Aber auch die Arbeitsbedingungen verändern sich – was deutlich seltener eine Entlastung für die Beschäftigten darstellt, als es in Sonntagsreden von Industrieverbänden angedeutet wird. Das ist das erste Ergebnis, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) aus seinem Index »Gute Arbeit 2016« am Sonntag veröffentlichte.

Demnach gaben 46 Prozent der Befragten, die in hohem oder sehr hohem Maße digitalisiert arbeiten, an, dass ihre Arbeitsbelastung dadurch größer geworden sei. 45 Prozent der Gruppe sieht keine Veränderung. Lediglich jeder zehnte fühlt sich entlastet. »Die Daten machen deutlich, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt einen politischen Gestaltungsrahmen braucht, mit dem der zunehmenden Arbeitsverdichtung Grenzen gesetzt werden«, heißt es vom DGB.

Die höheren Belastungen seien »eine Folge der Entgrenzung und Verlängerung der Arbeitszeiten, der permanenten Erreichbarkeit und der Arbeitsverdichtung«, zitiert die Nachrichtenagentur dpa DGB-Bundesvorstandsmitglied Annelie Buntenbach. Die Gewerkschafterin verwies auf ähnliche Ergebnisse einer Umfrage des Bundesarbeitsministeriums vom Januar, nach der zwei Drittel der Beschäftigten eine Intensivierung der Arbeit durch technologische Neuerung beklagen.

Bereits im April startete das Ressort von Andrea Nahles (SPD) einen »Dialog ›Arbeiten 4.0‹«. »Wir stehen am Beginn neuer Aushandlungsprozesse zwischen Individuen, Sozialpartnern und dem Staat«, wurde die Tragweite der Digitalisierung in einer Pressemitteilung zum Auftakt beschrieben. Ende des Jahres will das Arbeitsministerium ein »Weißbuch« zum Thema vorlegen.

Für den Index »Gute Arbeit« befragt der DGB seit einigen Jahren Erwerbstätige nach ihren Arbeitsbedingungen. Auch in diesem Jahr wurden wieder knapp 10.000 abhängig Beschäftigte interviewt. Die Ergebnisse und Sonderauswertungen der sowohl quantitativen als auch qualitativen Untersuchung veröffentlicht der Gewerkschaftsbund über das Jahr verteilt zu verschiedenen Schwerpunkten. Der Jahresreport mit umfassenden Ergebnissen zu Auswirkungen der Digitalisierung soll nach Angaben des DGB im November veröffentlicht werden.