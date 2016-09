Globale Wirtschaft an Weggabelung

Beim G20-Gipfel in Hangzhou wurde der Weg zu mehr Wirtschaftswachstum gesucht Foto: Nicolas Asfouri/Pool Photo via AP

Die Weltwirtschaft wächst nur schleppend, und die G- 20-Gruppe der reichsten Industrieländer sucht nach einem geeigneten Weg aus der Misere. Chinas Staatspräsident Xi Jinping sagte am Sonntag zu Beginn des G-20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in der chinesischen Provinzhauptstadt Hang­zhou, die globale Wirtschaft stehe an einer kritischen Weggabelung. Er forderte die vertretenen Staaten zu mehr Zusammenarbeit auf und betonte die Notwendigkeit von Innovationen und Strukturreformen.

Kurz vor dem Gipfel hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) verlautbaren lassen, die G-20-Staaten würden ihr 2014 beschworenes Ziel verfehlen, die globale Wirtschaft bis 2018 auf einen um zwei Prozentpunkte höheren Wachstumskurs zu bringen, wenn sie mit Investitionen und Reformen nicht nachlegten. Sowohl der IWF als auch die OECD bewerten das aktuelle Tempo der Zunahme der globalen Wirtschaftsleistung mit jährlich gut drei Prozent als unbefriedigend.

Mehr Offenheit der Volkswirtschaften forderte Xi. In diesem Punkt waren sich die G-20-Partner allerdings nicht mehr so einig. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Barack Obama machten deutlich, dass sie über Chinas Rolle bei den Überkapazitäten am Stahlmarkt sprechen wollen. Die EU werde es nicht hinnehmen, dass ihre Stahlindustrien unter unfairen Niedrigstpreisen der chinesischen Konkurrenz litten.

Nachdem in den vergangenen Jahren unter den G20 mehrheitlich in einer expansiven Geld- und Finanzpolitik der Schlüssel für mehr Wachstum gesehen wurde, ist nun offenbar das Pendel zugunsten von Strukturreformen umgeschlagen, wie sie vor allem von Deutschland propagiert werden. OECD-Chef José Ángel Gurría hatte schon im Vorfeld in einem Reuters-Interview gesagt, die Zentralbanken hätten inzwischen weltweit ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. »Jetzt ist es höchste Zeit für einen Strukturwandel.«

Am Rande des Treffens kam es zu einer Vielzahl bilateraler Treffen. Dabei ging es vor allem um politische Krisenherde wie Syrien, die Ukraine und die Türkei. (dpa/Reuters/jW)