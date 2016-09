Liberale Selbstdemontage

Mit ihrer Zustimmung zum Indemnitätsgesetz unterwarfen sich die Liberalen dem Preußentum – Karikatur aus der Satirezeitschrift Kikeriki von 1860 Foto: wikimedia.org/Commons/public domain

Am 3. September 1866 trat das Preußische Abgeordnetenhaus zu einer mit Spannung erwarteten Sitzung zusammen. Die Regierung hatte einen Gesetzesantrag eingebracht, der das jahrelange Administrieren ohne einen vom Abgeordnetenhaus genehmigten Etat nachträglich genehmigen sollte. Worum ging es in diesem Konflikt zwischen Parlament und Kabinett?

Für den seit dem 7. Oktober 1858 an Stelle des schwer erkrankten Königs Friedrich Wilhelm IV. regierenden Prinzen Wilhelm war eine deutliche Verstärkung des Heeres die wichtigste Aufgabe seiner Regentschaft. Dabei hatte er die Unterstützung des Generals Albrecht von Roon, den er am 5. Dezember 1859 zum neuen Kriegsminister berufen hatte. Roon arbeitete die Einzelheiten einer groß angelegten Heeresreform aus, die u. a. folgende Vorschläge enthielt: Durchsetzung der, häufig durch Beurlaubungen reduzierten, dreijährigen Dienstzeit und Verlängerung der Reservepflicht um weitere drei Jahre, Erhöhung der Anzahl der jährlich einberufenen Rekruten von 40.000 auf 63.000 und Herauslösung der von zumeist bürgerlichen Offizieren kommandierten Landwehr als einer eigenständigen bewaffneten Kraft aus dem Feldheer.

Zementierung des Junkertums

Der König sowie die ihn unterstützenden Militärs und konservativen Politiker verfolgten mit der »Heeresreform« zwei grundsätzliche Ziele: Zum einen sollte die Armee als wirkungsvolles Instrument in künftigen Kriegen eingesetzt werden können. Zum anderen stand hinter der Abwertung der Landwehr die Absicht, die Macht der Hohenzollern-Dynastie und des preußischen Junkertums zu zementieren. Wegen dieser Zielstellungen war von Anfang an klar, dass eine Zustimmung zu derartigen Projekten im Preußischen Abgeordnetenhaus nur schwer zu erreichen sein würde. Vor allem die Landwehr hatte für das Bürgertum einen hohen Symbolwert.

Zwar hatte die Regierung unter Ministerpräsident Fürst Karl Anton von Hohenzollern durch die Ankündigung von Reformen versucht, im Parlament Sympathien zu erzeugen. Doch die von ihm geplante »Heeresreform« war verbunden mit immensen finanziellen Aufwendungen, die das Abgeordnetenhaus bewilligen musste.

Das preußische Kabinett brachte die Heeresvorlage im Februar 1860 ins Parlament ein, wo liberale Abgeordnete über eine klare Mehrheit verfügten. Sie waren in zwei Gruppierungen aufgeteilt: die »Altliberalen« und die »Fortschrittler«. Erstere orientierten darauf, von der Regierung Zugeständnisse besonders in Fragen der Wirtschafts- und Handelspolitik zu erhalten. Die Ausweitung der parlamentarischen Befugnisse und die Herstellung eines bürgerlichen Rechtsstaates sollten schrittweise durchgesetzt werden. Demgegenüber befanden sich unter den »Fortschrittlern« viele Deputierte, die für eine parlamentarische Monarchie mit weitgehenden Bürgerrechten eintraten. Zu den populärsten von ihnen zählten Johann Jacoby und Rudolf Virchow.

Auf der konservativen Seite des Abgeordnetenhauses gab es ebenfalls zwei Fraktionen. Während die »Ultrakonservativen« jeden Kompromiss mit den Liberalen ablehnten und eine »Parlamentarisierung« unbedingt verhindern wollten, waren die »Freikonservativen« gewillt, mit den »Altliberalen« eine Verständigung herbeizuführen. Dabei spielte eine Rolle, dass bei ihnen neben kapitalistisch wirtschaftenden Großgrundbesitzern auch Repräsentanten der Bourgeoisie den Ton angaben. Bis auf wenige Ausnahmen war vielen Abgeordneten die Furcht vor der sich allmählich als neue politische Kraft entfaltenden Arbeiterbewegung gemeinsam.

Die liberale Mehrheit im Abgeordnetenhaus bewilligte die zusätzlichen Mittel für die »Heeresreform« zunächst nur provisorisch. Wilhelm I., der nach dem Tod seines Bruders Friedrich Wilhelm IV. im Januar 1861 offiziell dessen Nachfolge angetreten hatte, und Kriegsminister von ­Roon formulierten kompromisslos ihre Forderungen. Dessen ungeachtet konnten die »Fortschrittler«, die inzwischen die »Deutsche Fortschrittspartei« gegründet hatten, bei den insgesamt vier Parlamentswahlen in der ersten Hälfte der 1860er Jahre ihre Position als die mit Abstand stärkste Kraft festigen. Seit 1862 existierte kein verfassungsgemäßer Staatshaushalt mehr, da die Liberalen im Abgeordnetenhaus sich weigerten, den vorgelegten Etats zuzustimmen. Aus dem Heereskonflikt war eine Verfassungskrise geworden.

Die deutsche Karte

Als Ultima ratio berief der Monarch im September 1862 Otto von Bismarck zum neuen Ministerpräsidenten. Der als reaktionär geltende »tolle Junker« sollte einen letzten Versuch unternehmen, die verfahrene Situation zu bereinigen. Entgegen allen Erwartungen hatte er Erfolg. Er spielte die »deutsche Karte«. Indem er eine der wichtigsten Forderungen aller Liberalen sowie der »Freikonservativen« realisierte, die deutsche Einigung unter preußischer Führung bei Ausschluss Österreichs (junge Welt, 2./3.7.2016 u. 20./21.8.2016), machte er den Weg für eine nachträgliche Genehmigung der Staatshaushalte frei. Diese verfassungswidrige Praxis wurde am 3. September 1866 durch die Zustimmung zum von Bismarck vorgelegten Gesetz »betreffend die Erteilung der Indemnität (Schadloshaltung, jW) in Bezug auf die Führung des Staatshaushaltes« bei nur 75 Gegenstimmen (von insgesamt 352) legitimiert. Angesichts des nationalistischen Taumels nach den Kriegen gegen Dänemark (1864) und Österreich (1866) erschien es den meisten Deputierten nicht länger opportun, sich den finanziellen Aufwendungen für das vergrößerte Heer weiterhin zu verweigern.

Im übrigen setzte sich bei den liberalen Abgeordneten die Anschauung durch, dass man sich, nachdem die staatliche Einheit in Form des Norddeutschen Bundes erreicht sei, in der Innenpolitik nunmehr auf den »Boden der Tatsachen« stellen und jede Form einer »Fundamentalopposition« vermeiden solle. Mehr noch: Die Forderungen des Liberalismus, wie z. B. nach einer Ausweitung der Bürgerrechte, der Aufhebung des Dreiklassenwahlrechtes in Preußen, der Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Parlament, sollten besser durch den Versuch verwirklicht werden, selbst mitzuregieren. Der liberale Historiker Hermann Baumgarten schrieb hierzu in einer 1866 veröffentlichten Programmschrift: »Ich bin der festen Überzeugung, dass eine befriedigende Lösung unserer politischen Aufgaben nur dann gelingen wird, wenn der Liberalismus aufhört, vorwiegend Opposition zu sein, wenn er dazu gelangt, gewisse unendlich wichtige Anliegen der Nation (…) in eigener gouvernementaler Tätigkeit zu befriedigen (…). Der Liberalismus muss regierungsfähig werden.«

Der Weg von der Gewährung der Indemnität ohne ernsthafte Zugeständnisse der Regierung bis zur Konstituierung einer »Nationalliberalen Partei«, die den Klassenkompromiss mit dem Junkertum vollzog und sich Otto von Bismarck andiente, war kurz. Währenddessen schmolz die Schar der demokratischen Liberalen dahin, ihr politischer Einfluss sollte nie mehr das Ausmaß wie in der ersten Hälfte der 1860er Jahre erreichen.