Foto: EPA/ABIR SULTAN

Die Schießwut der Polizei ist in einigen Ländern, die westliche Werte für sich gepachtet haben, besonders ausgeprägt. Allein im Knastsuperstaat USA sterben jährlich etwa 1.000 zumeist schwarze US-Bürger durch Kugeln aus Polizeiwaffen (in der Bundesrepublik weniger als zehn Einwohner). Das will früh geübt sein. Einmal im Jahr locken die »Ordnungshüter« daher zumeist Jugendliche und Kinder an einem »Tag der offenen Tür« zum Missbrauch an Schießgeräten. Am Montag war es in ganz Israel wie hier in Jerusalem wieder einmal so weit.

Die Waffen, mit denen die lieben Kleinen auf diesem Foto unter Anleitung ihres offenbar strenggläubigen Vaters »spielen«, können sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei Verwendung gegen palästinensische Altersgenossen erleben. Im September 2015 genehmigte das israelische Sicherheitskabinett der Polizei den Einsatz von scharfer Munition im 1980 völkerrechtswidrig annektierten Ostjerusalem. Die machte davon zusammen mit dem Militär nicht nur dort den landesüblichen Gebrauch. Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Laut Jahresbericht von Amnesty International (AI) brachten Palästinenser (zumeist ohne Schusswaffen) 2015 insgesamt 21 israelische Zivilpersonen und einen US-Staatsbürger um, davon 17 in den letzten drei Monaten des Jahres. Israelische Sicherheitskräfte erschossen zwischen Oktober und Dezember 2015 mehr als 130 Palästinenser. Viele von ihnen, so AI, seien offenbar Opfer rechtswidriger Tötungen.