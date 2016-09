Man spürt das Unbehagen (Victoria and Albert Museum in London, 2007) Foto: Frank Rüdiger

Wie parallele Lichtstrahlen kreuzen sich die Schienenwege vor dem Geraer Stadtmuseum, scheinen ihm auszuweichen, ein Paar führt geradewegs in den nahen Einkaufstempel. Gibt es unter dem Kanaldeckel im Vordergrund einen Weg ins Museum? Das ist nur eines von mehr als 200 Fotos der Ausstellung »Ansichtssachen«, die das Geraer Museum für Angewandte Kunst Frank Rüdiger zu seinem 60. Geburtstag widmet.

Man sieht kluge Porträts, die auf große plakative Gesten verzichten, spürt die Lebensfreude von Straßenmusikern in gewohnter Umgebung und das Unbehagen eines Paares beim Betrachten einer nackten Statue im Museum. Zwei Weiber schwatzen auf einem Marktplatz, während zwei angeleinte Hunde einander gänzlich ignorieren. Eigentlich hatte Rüdiger nur das valentineske Profil der Jüngeren vor der Linse. Es geht ihm um Momente, in denen sich eine Situation verändert. Straßenfotografie im besten Sinne, unverfälscht, nicht arrangiert, sondern überraschend.

Als Fotograf, Buchautor und Verleger war Rüdiger bisher an mehr als 70 Publikationen beteiligt. Früher hat er sich oft selbst abgelichtet, mit einem Dederon-Beutel in der Hand, der DDR-Variante des Nylon. In der Ausstellung taucht nun ein pinkfarbener Dürer-Hase an allen möglichen Orten in Nürnberg auf. Hat der Humor der britischen Inseln abgefärbt, die ja längst Rüdigers zweite Heimat sind? Ansichtssache!

Wer die Fotos genauer betrachtet, bemerkt alsbald, dass sie auch ohne Menschen auskommen, aber nicht ohne deren Spuren. Beinahe mystisch wird es im Dartmoor, in Stonehenge und in den Collagen der »Worlds in between« (Zwischenwelten), einer relativ neuen Nuance im Werk. Die Einbildungskraft des Rezipienten ist hier besonders gefordert, die Bilder werden erzählerisch dichter, die Assoziationsräume größer. Surrealistische Anleihen sind unverkennbar, auch bei der Verarbeitung mythischer Motive. Da wird die Geburt der Aphrodite zur Plastik im riesigen Aquarium, die Eule der Minerva beginnt in der Dämmerung ihren Flug und fixiert mit stechenden Augen den Betrachter – als Beute?

Scheinbar nächtliche Gera-Bilder vereinen mit schwarzen Fenstern und fast weißen Fassaden in beinahe paradoxer Weise Tag und Nacht. Hier könnte Magritte mit seiner »Herrschaft des Lichts« Pate gestanden haben oder Duchamp mit »Fresh Widow«. Oder die Rummelszene. Der Ort vergnügungssüchtiger Massen wirkt in der Dunkelheit wie von einem Dämonen beherrscht.

Montagen mit Fotos aus Kaisers Zeiten und heutigen Geraer Motiven regen den Betrachter an, nach historischen Spuren zu suchen. Und auch stimmungsvolle Landschaften bietet die Ausstellung. Das Wichtigste jedoch sind Rüdigers Menschenbilder. Weil sie ein Menschenbild reflektieren. Ohne unnötige Bedeutungsschwere.